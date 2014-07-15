Stroj za ribanje i sušenje BR 30/4 C Adv

Vrlo kompaktan i sa svega 12 kg vrlo lagan usisavač za ribanje BR 30/4 C je inovativna i snažna alternativa manualnom čišćenju tvrdih površina od 20 do 200 m². Nakon čišćenja pod je odmah suh pa stoga nije sklizak i ponovo je prohodan. Stroj je idealan za čišćenje manjih trgovina, restorana, benzinskih postaja, supermarketa, sanitarnih prostora, hotela u fast-food području, u kuhinji ili također kao dopuna postojećim usisavačima za pranje. S ručnim usisavanjem za usisavanje nepristupačnih kutova. S valjkom od mikrovlakana specijalno za čišćenje keramičkih pločica.