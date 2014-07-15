Stroj za ribanje i sušenje BR 30/4 C Adv
Vrlo kompaktan i sa svega 12 kg vrlo lagan usisavač za ribanje BR 30/4 C je inovativna i snažna alternativa manualnom čišćenju tvrdih površina od 20 do 200 m². Nakon čišćenja pod je odmah suh pa stoga nije sklizak i ponovo je prohodan. Stroj je idealan za čišćenje manjih trgovina, restorana, benzinskih postaja, supermarketa, sanitarnih prostora, hotela u fast-food području, u kuhinji ili također kao dopuna postojećim usisavačima za pranje. S ručnim usisavanjem za usisavanje nepristupačnih kutova. S valjkom od mikrovlakana specijalno za čišćenje keramičkih pločica.
Zahvaljujući njegovom obliku, ovim se strojem jednostavno manevrira, kao i s usisavačem s četkom. Suprotno od tradicionalnog čišćenja, ovaj stroj ima prednost u 10-strukoj sili pritiskanja, a time daje znatno bolji učinak čišćenja. I to pri brzini valjaka od oko 1500 okretaja. Može usisavati prema naprijed i unatrag. Kod tvrdokornih nečistoća također je moguće podići polugu za usisavanje. To osigurava dulje vrijeme djelovanja sredstva za čišćenje. S posebno plosnatom glavom četke također su dostupne i površine ispod niskog namještaja ili drugih predmeta, kao što su radijatori.
Značajke i prednosti
Četka s valjkom s brzim okretanjemZa deset puta veći kontaktni tlak nego kod ručnog čišćenja. Valjak također čisti teksturirane površine i pukotine. Valjak omogućuje automatski naprijed pokret tako da stroj ne mora biti gurani.
Odmah suhoMehke usisne usnice usisavaju vlagu s poda, ostavljajući ga suhim – bilo da ide naprijed ili unazad. Za intenzivno čišćenje, usisavanje se također može isključiti pomoću nožnog papučice.
Odvojivi rezervoari
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Mrežni pogon
|Vučni pogon
|Napredujte rotacijom četke
|Radna širina, četke (mm)
|300
|Radna širina usisavanja (mm)
|300
|Spremnik za svježu/prljavu vodu (l)
|4 / 4
|Površinski učinak teoretski (m²/h)
|200
|Površinski učinak praktični (m²/h)
|130
|Brzina četke (rpm)
|1450
|Sila pritiskanja četke (g/cm²)
|100
|Potrošnja vode (l/min)
|0,3
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|maks. 72
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Snaga uzimanja (W)
|820
|Boja
|antracit
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|495 x 340 x 1145
Opseg isporuke
- Četka s valjkom: 1 Komad(a)
- Valjak od mikrovlakana: 1 Komad(a)
- Transportni kotači
- 2 usisne poluge, ravne: 1 Komad(a)
- Ručno usisavanje
Oprema
- Sustav s dva spremnika
- Mrežni pogon