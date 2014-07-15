Stroj za ribanje i sušenje BR 30/4 C Adv

Vrlo kompaktan i sa svega 12 kg vrlo lagan usisavač za ribanje BR 30/4 C je inovativna i snažna alternativa manualnom čišćenju tvrdih površina od 20 do 200 m². Nakon čišćenja pod je odmah suh pa stoga nije sklizak i ponovo je prohodan. Stroj je idealan za čišćenje manjih trgovina, restorana, benzinskih postaja, supermarketa, sanitarnih prostora, hotela u fast-food području, u kuhinji ili također kao dopuna postojećim usisavačima za pranje. S ručnim usisavanjem za usisavanje nepristupačnih kutova. S valjkom od mikrovlakana specijalno za čišćenje keramičkih pločica.

Zahvaljujući njegovom obliku, ovim se strojem jednostavno manevrira, kao i s usisavačem s četkom. Suprotno od tradicionalnog čišćenja, ovaj stroj ima prednost u 10-strukoj sili pritiskanja, a time daje znatno bolji učinak čišćenja. I to pri brzini valjaka od oko 1500 okretaja. Može usisavati prema naprijed i unatrag. Kod tvrdokornih nečistoća također je moguće podići polugu za usisavanje. To osigurava dulje vrijeme djelovanja sredstva za čišćenje. S posebno plosnatom glavom četke također su dostupne i površine ispod niskog namještaja ili drugih predmeta, kao što su radijatori.

Značajke i prednosti
Stroj za ribanje i sušenje BR 30/4 C Adv: Četka s valjkom s brzim okretanjem
Četka s valjkom s brzim okretanjem
Za deset puta veći kontaktni tlak nego kod ručnog čišćenja. Valjak također čisti teksturirane površine i pukotine. Valjak omogućuje automatski naprijed pokret tako da stroj ne mora biti gurani.
Stroj za ribanje i sušenje BR 30/4 C Adv: Odmah suho
Odmah suho
Mehke usisne usnice usisavaju vlagu s poda, ostavljajući ga suhim – bilo da ide naprijed ili unazad. Za intenzivno čišćenje, usisavanje se također može isključiti pomoću nožnog papučice.
Stroj za ribanje i sušenje BR 30/4 C Adv: Odvojivi rezervoari
Odvojivi rezervoari
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona Mrežni pogon
Vučni pogon Napredujte rotacijom četke
Radna širina, četke (mm) 300
Radna širina usisavanja (mm) 300
Spremnik za svježu/prljavu vodu (l) 4 / 4
Površinski učinak teoretski (m²/h) 200
Površinski učinak praktični (m²/h) 130
Brzina četke (rpm) 1450
Sila pritiskanja četke (g/cm²) 100
Potrošnja vode (l/min) 0,3
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) maks. 72
Napon (V) 220 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Snaga uzimanja (W) 820
Boja antracit
Dimenzije (d × š × v) (mm) 495 x 340 x 1145

Opseg isporuke

  • Četka s valjkom: 1 Komad(a)
  • Valjak od mikrovlakana: 1 Komad(a)
  • Transportni kotači
  • 2 usisne poluge, ravne: 1 Komad(a)
  • Ručno usisavanje

Oprema

  • Sustav s dva spremnika
  • Mrežni pogon
Stroj za ribanje i sušenje BR 30/4 C Adv
Pribor
Sredstva za čišćenje
