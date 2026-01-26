Poput ručnog čišćenja, samo puno bolje: naš baterijski stroj za ribanje i usisavanje BR 30/4 C Bp Pack prava je alternativa ručnom čišćenju tvrdih površina do 200 m² zbog svog kompaktnog oblika, vrlo male težine od 14 kilograma i njegove dugotrajne litij-ionske baterije s vremenom rada od 30 minuta. Kontaktni tlak, koji je deset puta veći od tlaka uobičajene krpe i brzina valjka od približno 1500 okretaja osiguravaju znatno bolje rezultate čišćenja. Moguće je usisavanje prema naprijed i natrag. U slučaju posebno tvrdoglave nečistoće, otirači se mogu podići kako bi se produljilo vrijeme kontakta otopine za čišćenje. Odmah nakon čišćenja ostaje samo čist i vrlo suh suh, a samim tim i neklizajući pod. Vrlo pokretni, bežični stroj idealan je za čišćenje podova u malim trgovinama, restoranima, benzinskim crpkama, supermarketima, sanitarnim čvorovima, kuhinjama ili čak kao dodatak postojećim većim strojevima za čišćenje.