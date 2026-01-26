Stroj za ribanje i sušenje BR 30/4 C Ep
Stroj za ribanje i sušenje BR 30/4 C je lagan i kompaktan – težak 11,5 kg, ovaj inovativan i snažan usisivač idealan je za čišćenje tvrdih površina do 200 m² kao alternativa ručnom čišćenju.
Ovim strojem upravlja se lako kao četkom za usisavanje. Vrši deset puta veći kontaktni pritisak od ručnog brisanja s daleko boljim učinkom čišćenja i to pri brzini valjka od oko 1500 okretaja. Stroj održava usisavanje dok usisava naprijed i natrag. Brisači se također mogu podići za tvrdokornu prljavštinu. To osigurava dulje vrijeme kontakta za čišćenje.
Značajke i prednosti
Četka s valjkom s brzim okretanjem
- Za deset puta veći kontaktni tlak nego kod ručnog čišćenja.
- Valjak također čisti teksturirane površine i pukotine.
- Valjak omogućuje automatski naprijed pokret tako da stroj ne mora biti gurani.
Odmah suho
- Mehke usisne usnice usisavaju vlagu s poda, ostavljajući ga suhim – bilo da ide naprijed ili unazad.
- Po podu se odmah može ponovno hodati.
- Za intenzivno čišćenje, usisavanje se također može isključiti pomoću nožnog papučice.
Mogućnost isključenja usisavanja
- Usisavanje se može isključiti pomoću pedale
- Mogu se koristiti uređaji iz flote za čišćenje te zatim usisati za dubinsko čišćenje.
Odvojivi rezervoari
- Praktični spremnik čiste vode može se skinuti te izliti u male umivaonike.
- Spremnik nečiste vode se može zasebno skinuti i prazniti, primjerice, u umivaoniku.
- Spremnici se mogu skinuti zajedno ili odvojeno. Uključuje ručku za jednostavan transport.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Mrežni pogon
|Vučni pogon
|Napredujte rotacijom četke
|Radna širina, četke (mm)
|300
|Radna širina usisavanja (mm)
|300
|Spremnik za svježu/prljavu vodu (l)
|4 / 4
|Površinski učinak teoretski (m²/h)
|200
|Površinski učinak praktični (m²/h)
|130
|Brzina četke (rpm)
|1450
|Sila pritiskanja četke (g/cm²)
|100
|Potrošnja vode (l/min)
|0,3
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|maks. 72
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Snaga uzimanja (W)
|820
|Boja
|antracit
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|507 x 343 x 1145
Opseg isporuke
- Četka s valjkom: 1 Komad(a)
- Transportni kotači
- 2 usisne poluge, ravne: 1 Komad(a)
Oprema
- Sustav s dva spremnika
- Mrežni pogon