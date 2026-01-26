Ovim strojem upravlja se lako kao četkom za usisavanje. Vrši deset puta veći kontaktni pritisak od ručnog brisanja s daleko boljim učinkom čišćenja i to pri brzini valjka od oko 1500 okretaja. Stroj održava usisavanje dok usisava naprijed i natrag. Brisači se također mogu podići za tvrdokornu prljavštinu. To osigurava dulje vrijeme kontakta za čišćenje.