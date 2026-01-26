Stroj za ribanje i sušenje BR 30/4 C Ep + MF

Stroj za ribanje i sušenje BR 30/4 C je lagan i kompaktan – težak samo 11,5 kg, ovaj vrlo inovativan i snažan usisivač idealan je za čišćenje tvrdih površina od 20 do 200 m² kao savršena alternativa ručnom čišćenju. Podovi su nakon čišćenja odmah suhi i protuklizni. Idealan za čišćenje manjih trgovina, restorana, benzinskih crpki, supermarketa, sanitarnih prostora, hotela i zalogajnica ili kao dodatak postojećem stroju za ribanje i sušenje.

Ovim strojem lako je upravljati kao četkom za usisavanje. Vrši deset puta veći kontaktni pritisak od ručnog brisanja s daleko boljim učinkom čišćenja. I to pri brzini valjka od oko 1500 okretaja. Stroj održava usisavanje dok usisava naprijed i natrag. Brisači se također mogu podići za tvrdokornu prljavštinu. To osigurava dulje vrijeme kontakta za flotu za čišćenje.

Značajke i prednosti
Četka s valjkom s brzim okretanjem
  • Za deset puta veći kontaktni tlak nego kod ručnog čišćenja.
  • Valjak također čisti teksturirane površine i pukotine.
  • Valjak omogućuje automatski naprijed pokret tako da stroj ne mora biti gurani.
Odmah suho
  • Mehke usisne usnice usisavaju vlagu s poda, ostavljajući ga suhim – bilo da ide naprijed ili unazad.
  • Podovi se suše veoma brzo.
  • Za intenzivno čišćenje, usisavanje se također može isključiti pomoću nožnog papučice.
Mogućnost isključenja usisavanja
  • Usisavanje se može isključiti pomoću pedale
  • Mogu se koristiti uređaji iz flote za čišćenje te zatim usisati za dubinsko čišćenje.
Odvojivi rezervoari
  • Praktični spremnik čiste vode može se skinuti te izliti u male umivaonike.
  • Spremnik nečiste vode se može zasebno skinuti i prazniti, primjerice, u umivaoniku.
  • Spremnici se mogu skinuti zajedno ili odvojeno. Uključuje ručku za jednostavan transport.
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona Mrežni pogon
Vučni pogon Napredujte rotacijom četke
Radna širina, četke (mm) 300
Radna širina usisavanja (mm) 300
Spremnik za svježu/prljavu vodu (l) 4 / 4
Površinski učinak teoretski (m²/h) 200
Površinski učinak praktični (m²/h) 150
Brzina četke (rpm) 1450
Sila pritiskanja četke (g/cm²) 100
Potrošnja vode (l/min) 0,3
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) maks. 72
Napon (V) 220 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Snaga uzimanja (W) 820
Boja antracit
Dimenzije (d × š × v) (mm) 495 x 340 x 1145

Opseg isporuke

  • Četka s valjkom: 1 Komad(a)
  • Valjak od mikrovlakana: 1 Komad(a)
  • Transportni kotači
  • 2 usisne poluge, ravne: 1 Komad(a)

Oprema

  • Sustav s dva spremnika
  • Mrežni pogon
Stroj za ribanje i sušenje BR 30/4 C Ep + MF
Stroj za ribanje i sušenje BR 30/4 C Ep + MF
Videos
Pribor
Sredstva za čišćenje
PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja
Nagradni natječaj

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

PayPal

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH