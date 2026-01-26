Stroj za ribanje i sušenje BR 30/4 C Ep + MF

Stroj za ribanje i sušenje BR 30/4 C je lagan i kompaktan – težak samo 11,5 kg, ovaj vrlo inovativan i snažan usisivač idealan je za čišćenje tvrdih površina od 20 do 200 m² kao savršena alternativa ručnom čišćenju. Podovi su nakon čišćenja odmah suhi i protuklizni. Idealan za čišćenje manjih trgovina, restorana, benzinskih crpki, supermarketa, sanitarnih prostora, hotela i zalogajnica ili kao dodatak postojećem stroju za ribanje i sušenje.