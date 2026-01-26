Stroj za ribanje i sušenje BR 35/12 C Bp pakiranje Li
Visoka učinkovitost čišćenja, manevriranje i mala težina: stroj za ribanje i sušenje na baterije BR 35/12 C s KART tehnologijom izrađen je od 30% recikliranog materijala radi očuvanja resursa.
Čisti i prema naprijed i unatrag, također čisti i stepenice zahvaljujući svojoj maloj težini i vrlo je jednostavan za transport: naš baterijski stroj za ribanje i usisavanje BR 35/12 C idealno je i učinkovito rješenje za male i teško namještene prostore. Njegova rotirajuća glava četke s valjkom s KART tehnologijom (Kärcher Advanced Response Technology) omogućuje rad na uskim zavojima, osiguravajući tako maksimalnu upravljivost i okretnost. Moćna, dugotrajna litij-ionska baterija omogućuje dugotrajne primjene, također se može brzo napuniti, potpuno je bez održavanja i traje do 3 puta duže od tipičnih olovnih baterija. Izvrsnu opremu BR 35/12 C nadopunjuje povezivi način rada eco!efficiency koji dodirom gumba znatno smanjuje potrošnju energije, produljuje rad baterije i smanjuje radnu buku za oko 40 posto, dopuštajući tako primjenu u područjima osjetljivim na buku.
Značajke i prednosti
Glava četke rotirajuća za +/-200° s KART tehnologijom, omogućavajući upravljanje strojem. Za udobno rukovanje zavojima
- Ekstremno okretan i učinkovit – idealno za zatrpane površine.
- Četka je uvijek okomita na smjer kretanja. Brisač pouzdano upija vodu u svakom kutu.
- Ako je potrebno, također može čistiti i usisavati u obrnutom smjeru.
Održivo: 30% recikliranog materijala i način rada eco!efficiency
- Štedi resurse i produljuje vrijeme rada do 50%.
- 40% tiši.
- Smanjene emisije CO2.
Uključuje visokoučinkovitu litij-ionsku bateriju
- Potpuno bez održavanja unatoč vijeku trajanja koji je tri puta duži od konvencionalnih baterija.
- Moguće jednostavno djelomično ili potpuno punjenje po potrebi.
- Brzo punjenje (potpuno napunjen za tri sata, pola napunjen za jedan sat).
Kompaktan stroj
- Može se odmaknuti od zida pod kutom od 90°.
- Nema strojnih projekcija; jednostavno rukovanje.
Vrlo mala težina uređaja
- 35% lakši od usporedivih strojeva.
- Lakše manevriranje preko stepenica, pragova ili stepenica.
- Lakši za transport u vozilima.
Sklopivi upravljač
- Kompaktan za jednostavno skladištenje.
- Može se čak transportirati u malim vozilima.
Upravljač namjestiv po visini
- Ergonomski dizajn: može se prilagoditi različitim visinama korisnika.
Uključujući snažni ugrađeni punjač
- Punjač baterija je uvijek pri ruci, spreman za punjenje u svakom trenutku.
- Za potpuno punjenje potrebno je tri sata, za pola punjenja potrebno je sat vremena. Može se nadopuniti u bilo kojem trenutku između punih punjenja.
- Punjač se automatski isključuje. Nema potrošnje energije u stanju mirovanja.
Tehnologija valjaka
- Visok kontaktni pritisak za uklanjanje tvrdokorne prljavštine.
- Također vrlo učinkovit na grubim podnim oblogama ili za čišćenje fuga.
- Ravnomjeran rezultat čišćenja.
Uklj. funkciju metenja
- Učinkovito pometite, oribajte i usisajte u jednom koraku.
- Skuplja čak i sitno kamenje, iverje drveta i druge sitne dijelove.
- Osigurava optimalan rad brisača.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Baterija
|Vučni pogon
|Napredujte rotacijom četke
|Radna širina, četke (mm)
|350
|Radna širina usisavanja (mm)
|450
|Spremnik za svježu/prljavu vodu (l)
|12 / 12
|Površinski učinak teoretski (m²/h)
|1400
|Površinski učinak praktični (m²/h)
|1050
|Tip baterije
|Li-Ion
|Baterija (V/Ah)
|25,2 / 21
|Vrijeme trajanja baterije (h)
|maks. 1,5
|Vrijeme punjenja baterije (h)
|pribl. 2,7
|Napajanje za punjač (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Brzina četke (rpm)
|700 - 1500
|Sila pritiskanja četke (g/cm²/kg)
|80 - 150 / 6 - 12
|širina okretanja prolaza (mm)
|1050
|Potrošnja vode (l/min)
|1
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|maks. 65
|Snaga uzimanja (W)
|500
|Boja
|antracit
|Dopuštena ukupna težina (kg)
|48
|Težina bez pribora (kg)
|36
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|930 x 420 x 1100
Opseg isporuke
- Četka s valjkom: 1 Komad(a)
- Baterija i ugradni punjač uključeni
- Transportni kotači
- Usisna poluga, ravna: 1 Komad(a)
Oprema
- Sustav s dva spremnika
- Varijabilna sila pritiskanja