Čisti i prema naprijed i unatrag, također čisti i stepenice zahvaljujući svojoj maloj težini i vrlo je jednostavan za transport: naš baterijski stroj za ribanje i usisavanje BR 35/12 C idealno je i učinkovito rješenje za male i teško namještene prostore. Njegova rotirajuća glava četke s valjkom s KART tehnologijom (Kärcher Advanced Response Technology) omogućuje rad na uskim zavojima, osiguravajući tako maksimalnu upravljivost i okretnost. Moćna, dugotrajna litij-ionska baterija omogućuje dugotrajne primjene, također se može brzo napuniti, potpuno je bez održavanja i traje do 3 puta duže od tipičnih olovnih baterija. Izvrsnu opremu BR 35/12 C nadopunjuje povezivi način rada eco!efficiency koji dodirom gumba znatno smanjuje potrošnju energije, produljuje rad baterije i smanjuje radnu buku za oko 40 posto, dopuštajući tako primjenu u područjima osjetljivim na buku.