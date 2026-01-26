Stroj za ribanje i sušenje BR 35/12 C Bp pakiranje Li

Visoka učinkovitost čišćenja, manevriranje i mala težina: stroj za ribanje i sušenje na baterije BR 35/12 C s KART tehnologijom izrađen je od 30% recikliranog materijala radi očuvanja resursa.

Čisti i prema naprijed i unatrag, također čisti i stepenice zahvaljujući svojoj maloj težini i vrlo je jednostavan za transport: naš baterijski stroj za ribanje i usisavanje BR 35/12 C idealno je i učinkovito rješenje za male i teško namještene prostore. Njegova rotirajuća glava četke s valjkom s KART tehnologijom (Kärcher Advanced Response Technology) omogućuje rad na uskim zavojima, osiguravajući tako maksimalnu upravljivost i okretnost. Moćna, dugotrajna litij-ionska baterija omogućuje dugotrajne primjene, također se može brzo napuniti, potpuno je bez održavanja i traje do 3 puta duže od tipičnih olovnih baterija. Izvrsnu opremu BR 35/12 C nadopunjuje povezivi način rada eco!efficiency koji dodirom gumba znatno smanjuje potrošnju energije, produljuje rad baterije i smanjuje radnu buku za oko 40 posto, dopuštajući tako primjenu u područjima osjetljivim na buku.

Značajke i prednosti
Glava četke rotirajuća za +/-200° s KART tehnologijom, omogućavajući upravljanje strojem. Za udobno rukovanje zavojima
  • Ekstremno okretan i učinkovit – idealno za zatrpane površine.
  • Četka je uvijek okomita na smjer kretanja. Brisač pouzdano upija vodu u svakom kutu.
  • Ako je potrebno, također može čistiti i usisavati u obrnutom smjeru.
Održivo: 30% recikliranog materijala i način rada eco!efficiency
  • Štedi resurse i produljuje vrijeme rada do 50%.
  • 40% tiši.
  • Smanjene emisije CO2.
Uključuje visokoučinkovitu litij-ionsku bateriju
  • Potpuno bez održavanja unatoč vijeku trajanja koji je tri puta duži od konvencionalnih baterija.
  • Moguće jednostavno djelomično ili potpuno punjenje po potrebi.
  • Brzo punjenje (potpuno napunjen za tri sata, pola napunjen za jedan sat).
Kompaktan stroj
  • Može se odmaknuti od zida pod kutom od 90°.
  • Nema strojnih projekcija; jednostavno rukovanje.
Vrlo mala težina uređaja
  • 35% lakši od usporedivih strojeva.
  • Lakše manevriranje preko stepenica, pragova ili stepenica.
  • Lakši za transport u vozilima.
Sklopivi upravljač
  • Kompaktan za jednostavno skladištenje.
  • Može se čak transportirati u malim vozilima.
Upravljač namjestiv po visini
  • Ergonomski dizajn: može se prilagoditi različitim visinama korisnika.
Uključujući snažni ugrađeni punjač
  • Punjač baterija je uvijek pri ruci, spreman za punjenje u svakom trenutku.
  • Za potpuno punjenje potrebno je tri sata, za pola punjenja potrebno je sat vremena. Može se nadopuniti u bilo kojem trenutku između punih punjenja.
  • Punjač se automatski isključuje. Nema potrošnje energije u stanju mirovanja.
Tehnologija valjaka
  • Visok kontaktni pritisak za uklanjanje tvrdokorne prljavštine.
  • Također vrlo učinkovit na grubim podnim oblogama ili za čišćenje fuga.
  • Ravnomjeran rezultat čišćenja.
Uklj. funkciju metenja
  • Učinkovito pometite, oribajte i usisajte u jednom koraku.
  • Skuplja čak i sitno kamenje, iverje drveta i druge sitne dijelove.
  • Osigurava optimalan rad brisača.
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona Baterija
Vučni pogon Napredujte rotacijom četke
Radna širina, četke (mm) 350
Radna širina usisavanja (mm) 450
Spremnik za svježu/prljavu vodu (l) 12 / 12
Površinski učinak teoretski (m²/h) 1400
Površinski učinak praktični (m²/h) 1050
Tip baterije Li-Ion
Baterija (V/Ah) 25,2 / 21
Vrijeme trajanja baterije (h) maks. 1,5
Vrijeme punjenja baterije (h) pribl. 2,7
Napajanje za punjač (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60
Brzina četke (rpm) 700 - 1500
Sila pritiskanja četke (g/cm²/kg) 80 - 150 / 6 - 12
širina okretanja prolaza (mm) 1050
Potrošnja vode (l/min) 1
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) maks. 65
Snaga uzimanja (W) 500
Boja antracit
Dopuštena ukupna težina (kg) 48
Težina bez pribora (kg) 36
Dimenzije (d × š × v) (mm) 930 x 420 x 1100

Opseg isporuke

  • Četka s valjkom: 1 Komad(a)
  • Baterija i ugradni punjač uključeni
  • Transportni kotači
  • Usisna poluga, ravna: 1 Komad(a)

Oprema

  • Sustav s dva spremnika
  • Varijabilna sila pritiskanja
