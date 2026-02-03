Čistač tvrdih podova BR 4.300
Vrlo kompaktan i sa svega 11,5 kg vrlo lagan čistač tvrdih podova BR 4.300 predstavlja inovativnu i snažnu alternativu manualnom čišćenju tvrdih površina od 20 do 200 m². Nakon čišćenja pod je odmah suh pa stoga nije sklizak i ponovo je prohodan.
Zahvaljujući njegovom obliku, ovim se strojem jednostavno manevrira, kao i s usisavačem s četkom. Suprotno od tradicionalnog čišćenja, ovaj stroj ima prednost u 10-strukoj sili pritiskanja, a time daje znatno bolji učinak čišćenja. I to pri brzini valjaka od oko 1500 okretaja. Može usisavati prema naprijed i unatrag. S posebno plosnatom glavom četke također su dostupne i površine ispod niskog namještaja ili drugih predmeta, kao što su radijatori.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Sadržaj spremnika za svježu vodu (l)
|4
|Sadržaj spremnika za prljavu vodu (l)
|4
|Nazivna ulazna snaga (W)
|820
|Radna širina usisavanja (mm)
|300
|Brzina četke (rpm)
|1450
|Sila pritiskanja četke (g/cm²)
|100
|Dužina kabela (m)
|10
|Težina bez pribora (kg)
|12
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|390 x 335 x 1180
Opseg isporuke
- Četka s valjkom: 1 Komad(a)
Oprema
- Sustav s dva spremnika
- Transportni kotači