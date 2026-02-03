Čistač tvrdih podova BR 4.300

Vrlo kompaktan i sa svega 11,5 kg vrlo lagan čistač tvrdih podova BR 4.300 predstavlja inovativnu i snažnu alternativu manualnom čišćenju tvrdih površina od 20 do 200 m². Nakon čišćenja pod je odmah suh pa stoga nije sklizak i ponovo je prohodan.

Zahvaljujući njegovom obliku, ovim se strojem jednostavno manevrira, kao i s usisavačem s četkom. Suprotno od tradicionalnog čišćenja, ovaj stroj ima prednost u 10-strukoj sili pritiskanja, a time daje znatno bolji učinak čišćenja. I to pri brzini valjaka od oko 1500 okretaja. Može usisavati prema naprijed i unatrag. S posebno plosnatom glavom četke također su dostupne i površine ispod niskog namještaja ili drugih predmeta, kao što su radijatori.

Specifikacije

Tehnički podaci

Sadržaj spremnika za svježu vodu (l) 4
Sadržaj spremnika za prljavu vodu (l) 4
Nazivna ulazna snaga (W) 820
Radna širina usisavanja (mm) 300
Brzina četke (rpm) 1450
Sila pritiskanja četke (g/cm²) 100
Dužina kabela (m) 10
Težina bez pribora (kg) 12
Dimenzije (d × š × v) (mm) 390 x 335 x 1180

Opseg isporuke

  • Četka s valjkom: 1 Komad(a)

Oprema

  • Sustav s dva spremnika
  • Transportni kotači
Čistač tvrdih podova BR 4.300
Pribor
Sredstva za čišćenje
