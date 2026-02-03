Zahvaljujući njegovom obliku, ovim se strojem jednostavno manevrira, kao i s usisavačem s četkom. Suprotno od tradicionalnog čišćenja, ovaj stroj ima prednost u 10-strukoj sili pritiskanja, a time daje znatno bolji učinak čišćenja. I to pri brzini valjaka od oko 1500 okretaja. Može usisavati prema naprijed i unatrag. S posebno plosnatom glavom četke također su dostupne i površine ispod niskog namještaja ili drugih predmeta, kao što su radijatori.