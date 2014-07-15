Stroj za ribanje i sušenje BR 40/10 C Adv

BR 40/10 C - najekonomičniji stroj u svojoj klasi. Ovaj kompaktan i snažan stroj ima radnu širinu od 400 mm i spremnik volumena 10 l. Advance varijanta ima dodatne kotače za transport i namještanje sile pritiskanja četki.

Ovaj kompaktni usisavač za ribanje može se fleksibilno koristiti. Tiho ribanje i usisavanje moguće je u oba smjera. Uređaj ima sklopivu izvlačnu ručku kao i demontažne spremnike koji se mogu lako transportirati uz pomoć učvršćene ručke. Četke i jezičci za usisavanje mijenjaju se bez alata u roku od nekoliko sekunda.

Značajke i prednosti
Snažan i brz
  • 2 brzo rotirajuće četke s valjcima s velikom silom pritiskanja.
  • Dvije usisne trake skupljaju vodu natrag - bez obzira ide li naprijed ili natrag.
  • Po podu se odmah može ponovno hodati.
Mala podvlačna visina
  • Jednostavno podvlačenje ispod namještaja.
  • Izvlačna ručka može se postaviti u oba smjera.
  • Kod sasvim niskim predmeta također se još može izvaditi spremnik.
Jednostavno servisiranje
  • Jednostavna izmjena četkica i usana bez alata.
  • Šipka za distribuciju vode može se lako ukloniti i očistiti po potrebi.
  • Sve električne komponente su brzo i lako dostupne.
Ergonomska ručka
  • Za veću udobnost korisnika.
  • S integriranom kontrolom protoka vode i četkom.
  • Savršeno za nošenje i spremanje.
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona Mrežni pogon
Radna širina, četke (mm) 400
Radna širina usisavanja (mm) 400
Spremnik za svježu/prljavu vodu (l) 10 / 10
Površinski učinak teoretski (m²/h) 400
Površinski učinak praktični (m²/h) 300
Brzina četke (rpm) 1100
Sila pritiskanja četke (g/cm²/kg) 100 - 200 / 20 - 30
Potrošnja vode (l/min) 1
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) maks. 75
Napon (V) 220 / 240
Frekvencija (Hz) 50
Snaga uzimanja (W) maks. 2300
Boja antracit
Težina bez pribora (kg) 35,5
Dimenzije (d × š × v) (mm) 520 x 470 x 1150

Opseg isporuke

  • Četka s valjkom: 2 Komad(a)
  • Transportni kotači
  • 2 usisne poluge, ravne: 1 Komad(a)

Oprema

  • Sustav s dva spremnika
  • Mrežni pogon
  • Varijabilna sila pritiskanja
