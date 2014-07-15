Ovaj kompaktni usisavač za ribanje može se fleksibilno koristiti. Tiho ribanje i usisavanje moguće je u oba smjera. Uređaj ima sklopivu izvlačnu ručku kao i demontažne spremnike koji se mogu lako transportirati uz pomoć učvršćene ručke. Četke i jezičci za usisavanje mijenjaju se bez alata u roku od nekoliko sekunda.