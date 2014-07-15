Stroj za ribanje i sušenje BR 40/10 C Adv
BR 40/10 C - najekonomičniji stroj u svojoj klasi. Ovaj kompaktan i snažan stroj ima radnu širinu od 400 mm i spremnik volumena 10 l. Advance varijanta ima dodatne kotače za transport i namještanje sile pritiskanja četki.
Ovaj kompaktni usisavač za ribanje može se fleksibilno koristiti. Tiho ribanje i usisavanje moguće je u oba smjera. Uređaj ima sklopivu izvlačnu ručku kao i demontažne spremnike koji se mogu lako transportirati uz pomoć učvršćene ručke. Četke i jezičci za usisavanje mijenjaju se bez alata u roku od nekoliko sekunda.
Značajke i prednosti
Snažan i brz
- 2 brzo rotirajuće četke s valjcima s velikom silom pritiskanja.
- Dvije usisne trake skupljaju vodu natrag - bez obzira ide li naprijed ili natrag.
- Po podu se odmah može ponovno hodati.
Mala podvlačna visina
- Jednostavno podvlačenje ispod namještaja.
- Izvlačna ručka može se postaviti u oba smjera.
- Kod sasvim niskim predmeta također se još može izvaditi spremnik.
Jednostavno servisiranje
- Jednostavna izmjena četkica i usana bez alata.
- Šipka za distribuciju vode može se lako ukloniti i očistiti po potrebi.
- Sve električne komponente su brzo i lako dostupne.
Ergonomska ručka
- Za veću udobnost korisnika.
- S integriranom kontrolom protoka vode i četkom.
- Savršeno za nošenje i spremanje.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Mrežni pogon
|Radna širina, četke (mm)
|400
|Radna širina usisavanja (mm)
|400
|Spremnik za svježu/prljavu vodu (l)
|10 / 10
|Površinski učinak teoretski (m²/h)
|400
|Površinski učinak praktični (m²/h)
|300
|Brzina četke (rpm)
|1100
|Sila pritiskanja četke (g/cm²/kg)
|100 - 200 / 20 - 30
|Potrošnja vode (l/min)
|1
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|maks. 75
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50
|Snaga uzimanja (W)
|maks. 2300
|Boja
|antracit
|Težina bez pribora (kg)
|35,5
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|520 x 470 x 1150
Opseg isporuke
- Četka s valjkom: 2 Komad(a)
- Transportni kotači
- 2 usisne poluge, ravne: 1 Komad(a)
Oprema
- Sustav s dva spremnika
- Mrežni pogon
- Varijabilna sila pritiskanja