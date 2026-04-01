Zahvaljujući kompaktnim dimenzijama (33 cm x 17-20 cm x 29 cm) električni stroj za ribanje BD 17/5 C može se upotrebljavati i na površinama gdje se klasični uređaji za čišćenje ne mogu upotrebljavati zbog svoje veličine, a još je uvijek skupo ručno čišćenje. Čistači zgrada, profesionalni ili komunalni korisnici koji se bave takvim objektima, pronaći će pravo rješenje u ovom stroju. Dobro dostupni upravljački elementi sa strane jamče brzo i praktično rukovanje. Uz pomoć regulatora brzine rotacije (0 - 450 o/min) i odgovarajućeg pribora stroj se može optimalno prilagoditi odgovarajućem čišćenju: kao što je generalno čišćenje, kristalizacija ili poliranje tvrdih površina ili šamponiranje površina obloženih tepihom. Upravo pri čišćenju stubišta, istovremeno čišćenje vodoravnih i okomitih površina pruža ugodno olakšanje koje štedi vrijeme, energiju i troškove. Kućište stroja izrađeno je od robusne, čvrste plastike. Četka s diskom ili tanjur za pokretanje jastučića može se bez problema zamijeniti u sekundi. Zahvaljujući dvjema ručkama moguće je sigurno upravljanje i rukovanje strojem teškim 5 kg.