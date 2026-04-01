Stroj za čišćenje stepenica BD 17/5 C
Kompaktni, električni stroj za ribanje s tehnikom diskova za ribanje, šamponiranje, poliranje i kristalizaciju raznih malih površina kao što su stubišta ili prozorske klupice.
Zahvaljujući kompaktnim dimenzijama (33 cm x 17-20 cm x 29 cm) električni stroj za ribanje BD 17/5 C može se upotrebljavati i na površinama gdje se klasični uređaji za čišćenje ne mogu upotrebljavati zbog svoje veličine, a još je uvijek skupo ručno čišćenje. Čistači zgrada, profesionalni ili komunalni korisnici koji se bave takvim objektima, pronaći će pravo rješenje u ovom stroju. Dobro dostupni upravljački elementi sa strane jamče brzo i praktično rukovanje. Uz pomoć regulatora brzine rotacije (0 - 450 o/min) i odgovarajućeg pribora stroj se može optimalno prilagoditi odgovarajućem čišćenju: kao što je generalno čišćenje, kristalizacija ili poliranje tvrdih površina ili šamponiranje površina obloženih tepihom. Upravo pri čišćenju stubišta, istovremeno čišćenje vodoravnih i okomitih površina pruža ugodno olakšanje koje štedi vrijeme, energiju i troškove. Kućište stroja izrađeno je od robusne, čvrste plastike. Četka s diskom ili tanjur za pokretanje jastučića može se bez problema zamijeniti u sekundi. Zahvaljujući dvjema ručkama moguće je sigurno upravljanje i rukovanje strojem teškim 5 kg.
Značajke i prednosti
Lagan i kompaktanPrikladno za male površine kao što su stepenice ili prozorske klupice Za jednostavan transport
Regulacija broja okretajaPrilagođavanje broja okretaja dotičnom zadatku čišćenja.
Četka za kutove dostupna kao opcijaZa rad uz rubove i u kutovima. (S opcijski dostupnom četkom za kutove može se istovremeno raditi horizontalno i vertikalno)
Visokokvalitetne komponente
- Uređaj gotovo ne zahtijeva održavanje
Dostupan opsežni pribor
- Za višestruke namjene
- Četke su raspoložive u različitim promjerima i tvrdoćama. Također i za čišćenje tepiha.
- Krpe i disk za poliranje za glatke podove.
Jednostavni elementi za rukovanje
- Pregledan i jednostavan za rukovanje
Sav se pribor može demontirati
- Praktično pospremanje
Vertikalna ili horizontalna primjena
- Više fleksibilnosti: Čišćenje horizontalnih površina (npr. stepenica ili prozorskih klupica) i vertikalnih površina (npr. čelnih strana)
Spremnik koji se može nataknuti
- Olakšava rad na odmorištima (opcijski dostupno)
Zamjena četki i diska
- Brza i jednostavna prilagodba određenoj situaciji čišćenja
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Mrežni pogon
|Radna širina, četke (mm)
|170 - 200
|Brzina četke (rpm)
|450
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|69
|Napon (V)
|220 - 230
|Frekvencija (Hz)
|50 - 60
|Boja
|antracit
|Težina (s priborom) (kg)
|5,6
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|330 x 136 x 290
Oprema
- Mogućnost namještanja brzine četki
- Mrežni pogon
- Opcijski spremnik: 2.5 l
Područja primjene
- Čišćenje stepenica postalo je jednostavno
- Za temeljito čišćenje svih podova - od tvrdih podova do tepiha
- Za čišćenje u uskim prostorima
- Za ciljano dubinsko čišćenje manjih tapeciranih površina