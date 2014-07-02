Sredstvo za čišćenje pokretnih stepenica BR 47/35 Esc

Za temeljito i redovno čišć. pokretnih step. i pokretnih traka. Površ. učinak: 2-3 pokretne step./pokr. trake na sat (redovito čišć.). 0,5-1 pokr. step./pokr. traka na sat (temeljito čišć.).

Čišćenje pomoću stroja BR 47/35 ESC sasvim je praktično i dok su pokretne stepenice odnosno pokretne trake u pokretu. Stroj se postavlja na donji kraj pokretnih stepenica. Mlaznice prskaju otopinu sredstva za čišćenje na četke za ribanje koje čiste profile pokretne trake odnosno pokretnih stepenica. U istom radnom koraku usisava se nečistoća. Specijalne prihvatne četke apsorbiraju vodu i transportiraju je do usisnih otvora. Oblik glave s četkom i motora za četke, koji je ugrađen u sredini, omogućuju rad do ruba na obje strane s dva valjka s četkama. Tako će pokretne stepenice biti savršeno očišćene i do zadnjeg utora profila. Klizač za centriranje u središnjem dijelu glave s četkom jamči sigurno vođenje stroja. BR 47/ 35 ESC ije prikladan za pokretne stube i pokretne trake mnogih različitih proizvođača. Namještanje na različite pokretne stube izvodi se izmjenom četiri različita kompleta s vodećim češljem, koji ulaze u profil površine pokretne stube i brtve kod usisavanja.

Značajke i prednosti
Izuzetan učinak povratnog usisavanja
  • Zbog 2 vrlo jake usisne turbine u kombinaciji s 4 ravna usisna crijeva i odgovarajućim češljevima izbačena se voda pouzdano usisava natrag.
  • Sprječava da voda kaplje u okno sa strojem pokretnih stepenica.
Prilagođeno pokretnim stepenicama
  • Češljevi koji zahvaćaju u žljebove pokretnih stepenica osiguravaju potrebni podtlak.
  • Za različite tipove pokretnih stepenica dostupni su različiti češljevi. Tako se vlaga optimalno ponovo usisava s pokretnih stepenica.
Udobno stajanje na stražnjoj strani uređaja za vrijeme rada
  • Za jednostavno rukovanje
Zamjena četki i češljeva bez alata
  • Kod praznih spremnika četke i češljevi se mogu sasvim jednostavno zamijeniti bez dodatnog alata.
Glava s četkom se spušta na pokretnu stepenicu
  • Sigurno rukovanje
Visoka kvaliteta
  • Visokokvalitetne komponente smanjuju trošak održavanja na minimum
Nema vibracija
  • Više komfora
Jaka usisna turbina
  • Za izuzetno dobar učinak povratnog usisavanja. U kombinaciji s 4 ravna usisna crijeva i odgovarajućim češljevima izbačena voda se pouzdano usisava natrag.
Kratka glava četke
  • Za univerzalnu primjenu. Tako je također moguće čistiti i pokretne stepenice koje se uspinju već nakon 1,5 stepenice.
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona Mrežni pogon
Radna širina, četke (mm) 470
Spremnik za svježu/prljavu vodu (l) 35 / 35
Brzina četke (rpm) 870 - 1090
Potrošnja vode (l/min) maks. 1
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 75
Napon (V) 220 - 240
Frekvencija (Hz) 50 - 60
Dimenzije (d × š × v) (mm) 1129 x 480 x 1031

Opseg isporuke

  • Četke za čišćenje
  • Prihvatne četke
  • Mrežni pogon

Oprema

  • Usisni motor: 800 W
Sredstvo za čišćenje pokretnih stepenica BR 47/35 Esc
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