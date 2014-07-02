Čišćenje pomoću stroja BR 47/35 ESC sasvim je praktično i dok su pokretne stepenice odnosno pokretne trake u pokretu. Stroj se postavlja na donji kraj pokretnih stepenica. Mlaznice prskaju otopinu sredstva za čišćenje na četke za ribanje koje čiste profile pokretne trake odnosno pokretnih stepenica. U istom radnom koraku usisava se nečistoća. Specijalne prihvatne četke apsorbiraju vodu i transportiraju je do usisnih otvora. Oblik glave s četkom i motora za četke, koji je ugrađen u sredini, omogućuju rad do ruba na obje strane s dva valjka s četkama. Tako će pokretne stepenice biti savršeno očišćene i do zadnjeg utora profila. Klizač za centriranje u središnjem dijelu glave s četkom jamči sigurno vođenje stroja. BR 47/ 35 ESC ije prikladan za pokretne stube i pokretne trake mnogih različitih proizvođača. Namještanje na različite pokretne stube izvodi se izmjenom četiri različita kompleta s vodećim češljem, koji ulaze u profil površine pokretne stube i brtve kod usisavanja.