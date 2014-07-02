Stroj za poliranje BDP 50/1500 C osvaja kompaktnim dimenzijama i jednostavnim manevriranjem zahvaljujući središnjem kotaču za rasterećenje. S brojem okretaja od 1500 o/min uređaj daje sjajne rezultate poliranja. Jednostavni elementi za rukovanje osiguravaju intuitivno rukovanje. Pregača po cijelom opsegu sprječava vrtloženje prašine. Prašina se kroz pasivno usisavanje skuplja u tekstilnu filtarsku vrećicu zapremine oko 1 litre, koja se može ponovo upotrijebiti. Stroj ne ovisi o kretanju i omogućuje dosljednu vožnju prema naprijed – za maksimalnu produktivnost. Podesiva ručka jamči komfornu radnu visinu i može se preklopiti za pospremanje na malo mjesta. Okidač sprječava slučajno pokretanje stroja i zaustavlja uređaj čim se pusti ručka. Plivajući disk s krpom za poliranje automatski se prilagođava podlozi. On je opružno rasteretiv i osigurava optimalnu silu pritiskanja. Spray-Cleaning nadogradni set, koji se isporučuje kao opcija, osigurava prskanje sredstva za čišćenje samo tamo gdje je to potrebno.