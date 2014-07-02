Stroj za poliranje BDP 50/1500 C
Ultra-High-Speed-stroj BDP 50/1500 C dostiže produktivnost veću za 30 % od uobičajenih high-speed-strojeva kod poliranja glatkih podova visokog sjaja.
Stroj za poliranje BDP 50/1500 C osvaja kompaktnim dimenzijama i jednostavnim manevriranjem zahvaljujući središnjem kotaču za rasterećenje. S brojem okretaja od 1500 o/min uređaj daje sjajne rezultate poliranja. Jednostavni elementi za rukovanje osiguravaju intuitivno rukovanje. Pregača po cijelom opsegu sprječava vrtloženje prašine. Prašina se kroz pasivno usisavanje skuplja u tekstilnu filtarsku vrećicu zapremine oko 1 litre, koja se može ponovo upotrijebiti. Stroj ne ovisi o kretanju i omogućuje dosljednu vožnju prema naprijed – za maksimalnu produktivnost. Podesiva ručka jamči komfornu radnu visinu i može se preklopiti za pospremanje na malo mjesta. Okidač sprječava slučajno pokretanje stroja i zaustavlja uređaj čim se pusti ručka. Plivajući disk s krpom za poliranje automatski se prilagođava podlozi. On je opružno rasteretiv i osigurava optimalnu silu pritiskanja. Spray-Cleaning nadogradni set, koji se isporučuje kao opcija, osigurava prskanje sredstva za čišćenje samo tamo gdje je to potrebno.
Značajke i prednosti
Integrirano usisavanje prašine
- Pregača osigurava da prašina kod poliranja ostane ispod stroja. Ona se sakuplja pasivnim usisavanjem u spremnik za prašinu i tako se smanjuje opterećenje prašinom kod poliranja.
- Sakupljenu prašinu može se jednostavno isprazniti – filtarska vrećica se koristi višekratno.
Automatska sila pritiskanja
- Disk za poliranje je elastično uležišten. Sila pritiskanja se automatski regulira i tako osigurava ravnomjerno poliranje.
- Krpa za poliranje prekriva cijelu površinu i prati neravnine poda.
Velika brzina poliranja
- 1500 o/min brzo osiguravaju dobar rezultat poliranja.
integrirano vozno postolje
- Stabilan trag - nema "bježanja" udesno ili ulijevo - jednostavno rukovanje.
Kompakt
- Kompaktni BDP 50/1500 C iznimno je dobar za manevriranje.
Motor s remenskim pogonom
- Vrlo tih.
Mrežni pogon
- dugi radni intervali bez prekida -
Disk za poliranje s funkcijom Centerlock
- Sigurno i središnje pričvršćenje podloge za čišćenje.
Centralno kolo upravljača
- Za rad uz rubove - također i prema naprijed.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Mrežni pogon
|Brzina četke (rpm)
|1500
|Sila pritiskanja četke (g/cm²)
|4
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|56 - 61
|Napon (V)
|230
|Frekvencija (Hz)
|50
|Boja
|antracit
|Težina (s priborom) (kg)
|35,4
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1215 x 580 x 1115
Opseg isporuke
- Disk za poliranje
Oprema
- Usisavanje prašine
- Mrežni pogon
Pribor
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