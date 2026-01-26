Stroj za ribanje i sušenje BD 43/25 C Bp Pack
BD 43/25 C Bp Pack je stroj za ribanje i usisavanje s tehnikom diskova, s baterijskim pogonom (76 Ah), posebice prikladan za redovito i generalno čišćenje površina do 900 m2.
Naš ručno upravljani, baterijski stroj za ribanje i usisavanje BD 43/25 C Bp Pack s tehnikom diskova ima radnu širinu 43 cm i spremnik volumena 25 litara. Stoga je namijenjen za ekonomično generalno i redovito čišćenje površina do 900 m2. Zbog svoje okretnosti i praktičnosti, stroj je također savršen za pretrpane površine. Po izboru su raspoložive ravne ili savijene usisne poluge, kako bi se uređaj točno prilagodio prevladavajućem stanju poda. Stroj radi s 24 voltnom baterijom kapaciteta 76 Ah, a u opsegu isporuke je i zasebni punjač. EASY-Operation sustav s karakterističnim žutim komandnim elementima osigurava jednostavno rukovanje i vrlo kratko vrijeme učenja. Radovi čišćenja i održavanja stroja također su jednako jednostavni za savladati.
Značajke i prednosti
Robusni komandni elementiRazvijen za svakodnevnu uporabu. Robustan, dugovječan i pouzdan uređaj.
Jednostavno rukovanje zahvaljujući EASY-Operation paneluJasno razumljivi simboli i pregledno komandno polje. Magnetski ventil za automatsko zaustavljanje vode nakon otpuštanja prekidača budnika. Jednostavno rukovanje strojem zahvaljujući malom broju komandnih elemenata u žutoj boji.
Mali, kompaktni uređajVrlo okretan i jednostavan za manevriranje. Vrlo dobar pogled na površinu koja se čisti.
Veliki pretinac za baterije za sve uobičajene tipove baterija
- Pretinac za baterije jednostavno pristupačan u svrhu zamjene baterija.
- Također prikladno i za rad u više smjena.
Praktičan sustav Home-Base
- Mogućnosti postavljanja kvačica, spremnika, krpe itd.
- Moguće nošenje dodatnog pribora za čišćenje.
Početnički model povoljne cijene u klasi od 25 do 35 litara
- Vrlo dobar omjer cijene i kvalitete.
- Svedeno na najvažnije.
Žuti, vrlo dobro uočljivi komandni elementi
U opsegu isporuke je baterija kapaciteta 76 Ah i zasebni punjač
- Jednostavno punjenje na svakoj standardnoj utičnici.
- Primjena neovisno o mreži bez spoticanja na kabel.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Baterija
|Vučni pogon
|Napredujte rotacijom četke
|Radna širina, četke (mm)
|430
|Radna širina usisavanja (mm)
|750
|Spremnik za svježu/prljavu vodu (l)
|25 / 25
|Površinski učinak teoretski (m²/h)
|1720
|Površinski učinak praktični (m²/h)
|860
|Tip baterije
|Ne zahtijeva održavanje
|Baterija (V/Ah)
|24 / 76
|Vrijeme trajanja baterije (h)
|maks. 2
|Vrijeme punjenja baterije (h)
|pribl. 8,7
|Napajanje za punjač (V/Hz)
|230 / 50 - 60
|Brzina četke (rpm)
|180
|Sila pritiskanja četke (g/cm²/kg)
|30 - 40 / 22,5 - 28
|Potrošnja vode (l/min)
|maks. 2,7
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|66
|Snaga uzimanja (W)
|1100
|Boja
|antracit
|Dopuštena ukupna težina (kg)
|115
|Težina bez pribora (kg)
|40
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1135 x 520 x 1025
Opseg isporuke
- Četka na disku: 1 Komad(a)
- Baterija
- Punjač
- Usisna konzola, u obliku slova V
Oprema
- Sustav s dva spremnika