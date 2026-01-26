Stroj za ribanje i sušenje BD 43/25 C Bp Pack

BD 43/25 C Bp Pack je stroj za ribanje i usisavanje s tehnikom diskova, s baterijskim pogonom (76 Ah), posebice prikladan za redovito i generalno čišćenje površina do 900 m2.

Naš ručno upravljani, baterijski stroj za ribanje i usisavanje BD 43/25 C Bp Pack s tehnikom diskova ima radnu širinu 43 cm i spremnik volumena 25 litara. Stoga je namijenjen za ekonomično generalno i redovito čišćenje površina do 900 m2. Zbog svoje okretnosti i praktičnosti, stroj je također savršen za pretrpane površine. Po izboru su raspoložive ravne ili savijene usisne poluge, kako bi se uređaj točno prilagodio prevladavajućem stanju poda. Stroj radi s 24 voltnom baterijom kapaciteta 76 Ah, a u opsegu isporuke je i zasebni punjač. EASY-Operation sustav s karakterističnim žutim komandnim elementima osigurava jednostavno rukovanje i vrlo kratko vrijeme učenja. Radovi čišćenja i održavanja stroja također su jednako jednostavni za savladati.

Značajke i prednosti
Stroj za ribanje i sušenje BD 43/25 C Bp Pack: Robusni komandni elementi
Robusni komandni elementi
Razvijen za svakodnevnu uporabu. Robustan, dugovječan i pouzdan uređaj.
Stroj za ribanje i sušenje BD 43/25 C Bp Pack: Jednostavno rukovanje zahvaljujući EASY-Operation panelu
Jednostavno rukovanje zahvaljujući EASY-Operation panelu
Jasno razumljivi simboli i pregledno komandno polje. Magnetski ventil za automatsko zaustavljanje vode nakon otpuštanja prekidača budnika. Jednostavno rukovanje strojem zahvaljujući malom broju komandnih elemenata u žutoj boji.
Stroj za ribanje i sušenje BD 43/25 C Bp Pack: Mali, kompaktni uređaj
Mali, kompaktni uređaj
Vrlo okretan i jednostavan za manevriranje. Vrlo dobar pogled na površinu koja se čisti.
Veliki pretinac za baterije za sve uobičajene tipove baterija
  • Pretinac za baterije jednostavno pristupačan u svrhu zamjene baterija.
  • Također prikladno i za rad u više smjena.
Praktičan sustav Home-Base
  • Mogućnosti postavljanja kvačica, spremnika, krpe itd.
  • Moguće nošenje dodatnog pribora za čišćenje.
Početnički model povoljne cijene u klasi od 25 do 35 litara
  • Vrlo dobar omjer cijene i kvalitete.
  • Svedeno na najvažnije.
Žuti, vrlo dobro uočljivi komandni elementi
U opsegu isporuke je baterija kapaciteta 76 Ah i zasebni punjač
  • Jednostavno punjenje na svakoj standardnoj utičnici.
  • Primjena neovisno o mreži bez spoticanja na kabel.
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona Baterija
Vučni pogon Napredujte rotacijom četke
Radna širina, četke (mm) 430
Radna širina usisavanja (mm) 750
Spremnik za svježu/prljavu vodu (l) 25 / 25
Površinski učinak teoretski (m²/h) 1720
Površinski učinak praktični (m²/h) 860
Tip baterije Ne zahtijeva održavanje
Baterija (V/Ah) 24 / 76
Vrijeme trajanja baterije (h) maks. 2
Vrijeme punjenja baterije (h) pribl. 8,7
Napajanje za punjač (V/Hz) 230 / 50 - 60
Brzina četke (rpm) 180
Sila pritiskanja četke (g/cm²/kg) 30 - 40 / 22,5 - 28
Potrošnja vode (l/min) maks. 2,7
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 66
Snaga uzimanja (W) 1100
Boja antracit
Dopuštena ukupna težina (kg) 115
Težina bez pribora (kg) 40
Dimenzije (d × š × v) (mm) 1135 x 520 x 1025

Opseg isporuke

  • Četka na disku: 1 Komad(a)
  • Baterija
  • Punjač
  • Usisna konzola, u obliku slova V

Oprema

  • Sustav s dva spremnika
Stroj za ribanje i sušenje BD 43/25 C Bp Pack
