Naš ručno upravljani, baterijski stroj za ribanje i usisavanje BD 43/25 C Bp Pack s tehnikom diskova ima radnu širinu 43 cm i spremnik volumena 25 litara. Stoga je namijenjen za ekonomično generalno i redovito čišćenje površina do 900 m2. Zbog svoje okretnosti i praktičnosti, stroj je također savršen za pretrpane površine. Po izboru su raspoložive ravne ili savijene usisne poluge, kako bi se uređaj točno prilagodio prevladavajućem stanju poda. Stroj radi s 24 voltnom baterijom kapaciteta 76 Ah, a u opsegu isporuke je i zasebni punjač. EASY-Operation sustav s karakterističnim žutim komandnim elementima osigurava jednostavno rukovanje i vrlo kratko vrijeme učenja. Radovi čišćenja i održavanja stroja također su jednako jednostavni za savladati.