Stroj za ribanje i sušenje BD 43/35 C Ep

Povoljan uređaj na mrežni pogon (230 V/50 Hz): Usisavač za ribanje s diskom čisti površinu do 1700 m²/h. Za ekonomično generalno i redovito čišćenje površina do 900 m².

Kod usisavača za ribanje s diskom BD 43/35 C Ep na mrežni pogon (230 V/50 Hz) nema mogućnosti rada na baterije, zbog čega ovaj uređaj ima vrlo povoljnu cijenu. U tehničkom pogledu, stroj ima uobičajeno kvalitetnu opremu: osvaja svojom radnom širinom od 43 centimetra, zapreminom spremnika od 35 litara, a zahvaljujući sustavu EASY-Operation s markantnim, žutim gumbima iznimno je jednostavan za rukovanje. Osim toga, vrlo je tih i sasvim jednostavan za čišćenje. Okretni BD 43/35 C Ep idealno je prikladan za manje i zatrpane površine do 900 m². Osim toga, njegove kompaktne dimenzije omogućuju najbolji mogući pregled površine koja se čisti. Može se birati između zakrivljene ili ravne poluge za usisavanje, što treba zasebno naručiti.

Značajke i prednosti
Stroj za ribanje i sušenje BD 43/35 C Ep: Robusni komandni elementi
Robusni komandni elementi
Razvijen za svakodnevnu uporabu. Robustan, dugovječan i pouzdan uređaj.
Stroj za ribanje i sušenje BD 43/35 C Ep: Jednostavno rukovanje zahvaljujući EASY-Operation panelu
Jednostavno rukovanje zahvaljujući EASY-Operation panelu
Jasno razumljivi simboli i pregledno komandno polje. Kratke faze uhodavanja. Jednostavno rukovanje strojem zahvaljujući malom broju komandnih elemenata u žutoj boji.
Stroj za ribanje i sušenje BD 43/35 C Ep: Mali, kompaktni uređaj
Mali, kompaktni uređaj
Iznimno okretan uređaj. Dobra preglednost površina koje se čiste.
velika zapremina spremnika za duge intervale rada
  • Velika zapremina spremnika jamči duge intervale rada bez prekida.
  • Za vrlo učinkovito i ekonomično čišćenje.
Home-Base sustav
  • Mogućnosti postavljanja kvačica, spremnika, krpe itd.
  • Moguće nošenje dodatnog pribora za čišćenje.
Početnički model povoljne cijene u klasi od 25 do 35 litara
  • Vrlo dobar omjer cijene i kvalitete.
  • Svedeno na najvažnije.
Žuti, vrlo dobro uočljivi komandni elementi
  • Žuti komandni elementi pojednostavljuju rukovanje i skraćuju vrijeme obuke.
Uređaj s mrežnim pogonom
  • Mala težina i niski nabavni troškovi.
  • Prikladno i za povremenu uporabu i za stalnu uporabu.
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona Mrežni pogon
Vučni pogon Napredujte rotacijom četke
Radna širina, četke (mm) 430
Radna širina usisavanja (mm) 750
Spremnik za svježu/prljavu vodu (l) 35 / 35
Površinski učinak teoretski (ft²/hr) 1720
Površinski učinak praktični (m²/h) 1250
Brzina četke (rpm) 180
Sila pritiskanja četke (g/cm²/kg) 30 - 40 / 26,5 - 28,5
Potrošnja vode (l/min) maks. 2,7
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 70
Napon (V) 230
Frekvencija (Hz) 50
Snaga uzimanja (W) 1400
Boja antracit
Težina bez pribora (kg) 48
Dimenzije (d × š × v) (mm) 1135 x 520 x 1025

Opseg isporuke

  • Četka na disku: 1 Komad(a)
  • Usisna konzola, u obliku slova V

Oprema

  • Sustav s dva spremnika
  • Mrežni pogon
Stroj za ribanje i sušenje BD 43/35 C Ep
Pribor
Sredstva za čišćenje
