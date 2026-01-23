Kod usisavača za ribanje s diskom BD 43/35 C Ep na mrežni pogon (230 V/50 Hz) nema mogućnosti rada na baterije, zbog čega ovaj uređaj ima vrlo povoljnu cijenu. U tehničkom pogledu, stroj ima uobičajeno kvalitetnu opremu: osvaja svojom radnom širinom od 43 centimetra, zapreminom spremnika od 35 litara, a zahvaljujući sustavu EASY-Operation s markantnim, žutim gumbima iznimno je jednostavan za rukovanje. Osim toga, vrlo je tih i sasvim jednostavan za čišćenje. Okretni BD 43/35 C Ep idealno je prikladan za manje i zatrpane površine do 900 m². Osim toga, njegove kompaktne dimenzije omogućuju najbolji mogući pregled površine koja se čisti. Može se birati između zakrivljene ili ravne poluge za usisavanje, što treba zasebno naručiti.