Stroj za ribanje i sušenje BD 43/35 C Ep
Povoljan uređaj na mrežni pogon (230 V/50 Hz): Usisavač za ribanje s diskom čisti površinu do 1700 m²/h. Za ekonomično generalno i redovito čišćenje površina do 900 m².
Kod usisavača za ribanje s diskom BD 43/35 C Ep na mrežni pogon (230 V/50 Hz) nema mogućnosti rada na baterije, zbog čega ovaj uređaj ima vrlo povoljnu cijenu. U tehničkom pogledu, stroj ima uobičajeno kvalitetnu opremu: osvaja svojom radnom širinom od 43 centimetra, zapreminom spremnika od 35 litara, a zahvaljujući sustavu EASY-Operation s markantnim, žutim gumbima iznimno je jednostavan za rukovanje. Osim toga, vrlo je tih i sasvim jednostavan za čišćenje. Okretni BD 43/35 C Ep idealno je prikladan za manje i zatrpane površine do 900 m². Osim toga, njegove kompaktne dimenzije omogućuju najbolji mogući pregled površine koja se čisti. Može se birati između zakrivljene ili ravne poluge za usisavanje, što treba zasebno naručiti.
Značajke i prednosti
Robusni komandni elementiRazvijen za svakodnevnu uporabu. Robustan, dugovječan i pouzdan uređaj.
Jednostavno rukovanje zahvaljujući EASY-Operation paneluJasno razumljivi simboli i pregledno komandno polje. Kratke faze uhodavanja. Jednostavno rukovanje strojem zahvaljujući malom broju komandnih elemenata u žutoj boji.
Mali, kompaktni uređajIznimno okretan uređaj. Dobra preglednost površina koje se čiste.
velika zapremina spremnika za duge intervale rada
- Velika zapremina spremnika jamči duge intervale rada bez prekida.
- Za vrlo učinkovito i ekonomično čišćenje.
Home-Base sustav
- Mogućnosti postavljanja kvačica, spremnika, krpe itd.
- Moguće nošenje dodatnog pribora za čišćenje.
Početnički model povoljne cijene u klasi od 25 do 35 litara
- Vrlo dobar omjer cijene i kvalitete.
- Svedeno na najvažnije.
Žuti, vrlo dobro uočljivi komandni elementi
- Žuti komandni elementi pojednostavljuju rukovanje i skraćuju vrijeme obuke.
Uređaj s mrežnim pogonom
- Mala težina i niski nabavni troškovi.
- Prikladno i za povremenu uporabu i za stalnu uporabu.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Mrežni pogon
|Vučni pogon
|Napredujte rotacijom četke
|Radna širina, četke (mm)
|430
|Radna širina usisavanja (mm)
|750
|Spremnik za svježu/prljavu vodu (l)
|35 / 35
|Površinski učinak teoretski (ft²/hr)
|1720
|Površinski učinak praktični (m²/h)
|1250
|Brzina četke (rpm)
|180
|Sila pritiskanja četke (g/cm²/kg)
|30 - 40 / 26,5 - 28,5
|Potrošnja vode (l/min)
|maks. 2,7
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|70
|Napon (V)
|230
|Frekvencija (Hz)
|50
|Snaga uzimanja (W)
|1400
|Boja
|antracit
|Težina bez pribora (kg)
|48
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1135 x 520 x 1025
Opseg isporuke
- Četka na disku: 1 Komad(a)
- Usisna konzola, u obliku slova V
Oprema
- Sustav s dva spremnika
- Mrežni pogon