Sa strojem BD 50/50 C Bp Pack Classic uvijek možete najbolje vidjeti površinu koja je čista. Osiguravaju male dimenzije ovog kompaktnog i baterijskog stroja za ribanje i korištenje s usavršenom tehnikom diskova. Rukovanje je vrlo jednostavno zahvaljujući ploči EASY-Operation proizvođača Kärcher koliko je dobar pregled. Osim toga, mogućnosti namještanja i funkcije stroja smanjene su na ono najvažnije tako da nisu potrebne duge faze učenja. Preporučujemo BD 50/50 C Bp Pack Classic za upotrebu u supermarketima, hotelima ili zdravstvenim ustanovama.