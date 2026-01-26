Stroj za ribanje i sušenje BD 50/50 C Bp Pack Classic

BD 50/50 C Bp Pack Classic je povoljan i kompaktan početni model u klasi baterijskih strojeva za ribanje i korištenje. Stroj omogućuje površinski učinak do 2000 m²/h.

Sa strojem BD 50/50 C Bp Pack Classic uvijek možete najbolje vidjeti površinu koja je čista. Osiguravaju male dimenzije ovog kompaktnog i baterijskog stroja za ribanje i korištenje s usavršenom tehnikom diskova. Rukovanje je vrlo jednostavno zahvaljujući ploči EASY-Operation proizvođača Kärcher koliko je dobar pregled. Osim toga, mogućnosti namještanja i funkcije stroja smanjene su na ono najvažnije tako da nisu potrebne duge faze učenja. Preporučujemo BD 50/50 C Bp Pack Classic za upotrebu u supermarketima, hotelima ili zdravstvenim ustanovama.

Značajke i prednosti
Stroj za ribanje i sušenje BD 50/50 C Bp Pack Classic: Praktično opremljen magnetskim ventilom i transportnim kotačićem
Praktično opremljen magnetskim ventilom i transportnim kotačićem
Magnetski ventil za automatsko zaustavljanje vode nakon otpuštanja prekidača budnika. Otklopivi transportni kotačić omogućuje praktičnu metodu dva koraka. Otklopivi transportni kotačić znatno olakšava transport uređaja.
Stroj za ribanje i sušenje BD 50/50 C Bp Pack Classic: Jednostavno rukovanje zahvaljujući EASY-Operation panelu
Jednostavno rukovanje zahvaljujući EASY-Operation panelu
Jasno razumljivi simboli i pregledno komandno polje. Kratke faze uhodavanja. Jednostavno rukovanje strojem zahvaljujući malom broju komandnih elemenata u žutoj boji.
Stroj za ribanje i sušenje BD 50/50 C Bp Pack Classic: Početnički model povoljne cijene
Početnički model povoljne cijene
Vrlo dobar omjer cijene i kvalitete. Reducirano na najvažnije funkcije.
Velika zapremina spremnika uz komapktne dimenzije
  • Posebno okretan.
  • Omogućuje vrlo dobru preglednost površine koja se čisti.
Veliki pretinac za baterije za sve uobičajene tipove baterija
  • Lako dostupan pretinac za baterije za brzu zamjenu baterije.
  • Također prikladno i za rad u više smjena.
Home-Base sustav
  • Mogućnosti za postavljanje ostalih dijelova pribora ili radnih uređaja.
  • Moguće nošenje dodatnog pribora za čišćenje.
EASY-Operation panel
  • Rukovanje putem 1 prekidača.
  • Vrlo jednostavna primjena.
Jednostavna dodjela funkcija zahvaljujući upravljačkim elementima u žutoj boji
  • Kratko uhodavanje također i za neobučeno osoblje.
Robusni i dugovječni elementi rukovanja
  • Prikladno za svakodnevnu uporabu.
  • Vrlo dugi vijek trajanja.
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona Baterija
Vučni pogon Napredujte rotacijom četke
Radna širina, četke (mm) 510
Radna širina usisavanja (mm) 900
Spremnik za svježu/prljavu vodu (l) 50 / 50
Površinski učinak teoretski (m²/h) maks. 2040
Površinski učinak praktični (m²/h) 1200
Tip baterije Ne zahtijeva održavanje
Baterija (V/Ah) 24 / 105
Vrijeme trajanja baterije (h) maks. 3
Vrijeme punjenja baterije (h) pribl. 12
Napajanje za punjač (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Brzina četke (rpm) 180
Sila pritiskanja četke (g/cm²/kg) 27,3 - 28,5 / 20 - 23
širina okretanja prolaza (mm) 1240
Potrošnja vode (l/min) maks. 2,3
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 66
Snaga uzimanja (W) maks. 1100
Težina bez pribora (kg) 40
Dimenzije (d × š × v) (mm) 1170 x 570 x 1025

Opseg isporuke

  • Četka na disku: 1 Komad(a)
  • Baterija
  • Punjač
  • Usisna konzola, u obliku slova V

Oprema

  • Sustav s dva spremnika
Stroj za ribanje i sušenje BD 50/50 C Bp Pack Classic
Videos
Pribor
Sredstva za čišćenje
PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja
Nagradni natječaj

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

PayPal

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH