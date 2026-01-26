Stroj za ribanje i sušenje BD 50/50 C Classic Bp
BD 50/50 C Bp Classic je pristupačni, kompaktni model ulazne klase u kategoriji baterijski napajanih strojeva za čišćenje podova. Stroj omogućuje radne performanse do 2000 m²/h.
BD 50/50 C Bp Classic nudi jasan pregled područja koje treba očistiti zahvaljujući kompaktnoj veličini ovog baterijski napajanog stroja za čišćenje s naprednom tehnologijom diska. Rad ovog stroja je jednostavan zahvaljujući EASY Operation Panelu od Kärchera. Značajke stroja svedene su na najvažnije postavke i funkcije kako bi se omogućila upotreba nakon kratkog uputstva. Preporučujemo BD 50/50 C Bp Classic za upotrebu u supermarketima, hotelima ili zdravstvenim ustanovama.
Značajke i prednosti
Praktično opremljen magnetskim ventilom i transportnim kotačićemMagnetski ventil za automatsko zaustavljanje vode nakon otpuštanja prekidača budnika. Otklopivi transportni kotačić omogućuje praktičnu metodu dva koraka. Otklopivi transportni kotačić znatno olakšava transport uređaja.
Jednostavno rukovanje zahvaljujući EASY-Operation paneluJasno razumljivi simboli i pregledno komandno polje. Kratke faze uhodavanja. Jednostavno rukovanje strojem zahvaljujući malom broju komandnih elemenata u žutoj boji.
Početnički model povoljne cijeneVrlo dobar omjer cijene i kvalitete. Reducirano na najvažnije funkcije.
Velika zapremina spremnika uz komapktne dimenzije
- Posebno okretan.
- Omogućuje vrlo dobru preglednost površine koja se čisti.
Veliki pretinac za baterije za sve uobičajene tipove baterija
- Lako dostupan pretinac za baterije za brzu zamjenu baterije.
- Također prikladno i za rad u više smjena.
Home-Base sustav
- Mogućnosti za postavljanje ostalih dijelova pribora ili radnih uređaja.
- Moguće nošenje dodatnog pribora za čišćenje.
EASY-Operation panel
- Rukovanje putem 1 prekidača.
- Vrlo jednostavna primjena.
Jednostavna dodjela funkcija zahvaljujući upravljačkim elementima u žutoj boji
- Kratko uhodavanje također i za neobučeno osoblje.
Robusni i dugovječni elementi rukovanja
- Prikladno za svakodnevnu uporabu.
- Vrlo dugi vijek trajanja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Baterija
|Vučni pogon
|Napredujte rotacijom četke
|Radna širina, četke (mm)
|510
|Radna širina usisavanja (mm)
|900
|Spremnik za svježu/prljavu vodu (l)
|50 / 50
|Površinski učinak teoretski (m²/h)
|maks. 2040
|Površinski učinak praktični (m²/h)
|1200
|Baterija (V)
|24
|Brzina četke (rpm)
|180
|Sila pritiskanja četke (g/cm²/kg)
|27,3 - 28,5 / 20 - 23
|širina okretanja prolaza (mm)
|1240
|Potrošnja vode (l/min)
|maks. 2,3
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|66 - 66
|Snaga uzimanja (W)
|maks. 1100
|Težina bez pribora (kg)
|52
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1170 x 570 x 1025
Opseg isporuke
- Četka na disku: 1 Komad(a)
- Usisna konzola, u obliku slova V
Oprema
- Sustav s dva spremnika