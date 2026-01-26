BD 50/50 C Bp Classic nudi jasan pregled područja koje treba očistiti zahvaljujući kompaktnoj veličini ovog baterijski napajanog stroja za čišćenje s naprednom tehnologijom diska. Rad ovog stroja je jednostavan zahvaljujući EASY Operation Panelu od Kärchera. Značajke stroja svedene su na najvažnije postavke i funkcije kako bi se omogućila upotreba nakon kratkog uputstva. Preporučujemo BD 50/50 C Bp Classic za upotrebu u supermarketima, hotelima ili zdravstvenim ustanovama.