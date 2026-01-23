Stroj za ribanje i sušenje BD 50/60 C Ep Classic
Idealan početnički model: s mrežnim pogonom, ručno upravljani stroj za ribanje i usisavanje BD 50/60 C Ep Classic s tehnikom diskova i spremnikom 60 l za površinski učinak do 2000 m²/h.
Kompaktni BD 50/60 C Ep Classic s minimalnom opremom postiže maksimalne rezultate čišćenja. Njegove najvažnije postavke i funkcije reducirane su na ono najnužnije, a to omogućuje učinkovitu primjenu. Rukovanje je sasvim jednostavno zahvaljujući sustavu EASY-Operation. A zbog svojih malih dimenzija uređaj je iznimno okretan i korisniku omogućuje iznimno dobru preglednost površine koja se čisti. Osim toga, nabavna cijena stroja za ribanje i usisavanje na mrežni pogon s tehnikom diskova iznimno je povoljna. BD 50/60 C Ep Classic prikaldan je i za povremenu i za trajnu uporabu.
Značajke i prednosti
Početnički model povoljne cijeneVrlo dobar omjer cijene i kvalitete. Reducirano na najvažnije funkcije.
Velika zapremina spremnika uz komapktne dimenzijePosebno okretan. Omogućuje vrlo dobru preglednost površine koja se čisti.
Velika radna širinaUgrađena glava četke s diskom i četkom 51 cm. Za ekonomično čišćenje srednje velikih objekata.
Mrežni pogon (230 V, 50 Hz)
- Mala težina.
- Prikladno i za povremenu, kao i za trajnu primjenu.
Home-Base sustav
- Moguće postavljanje ostalih dijelova pribora ili radnih uređaja.
- Moguće nošenje dodatnog pribora za čišćenje.
EASY-Operation panel
- Rukovanje putem 1 prekidača.
- Vrlo jednostavna primjena.
Jednostavna raspodjela funkcija zahvaljujući žutim elementima rukovanja
- Kratko uhodavanje također i za neobučeno osoblje.
Robusni i dugovječni elementi rukovanja
- Prikladno za svakodnevnu uporabu.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Mrežni pogon
|Vučni pogon
|Napredujte rotacijom četke
|Radna širina, četke (mm)
|510
|Radna širina usisavanja (mm)
|900
|Spremnik za svježu/prljavu vodu (l)
|60 / 60
|Površinski učinak teoretski (m²/h)
|2040
|Površinski učinak praktični (m²/h)
|1020
|Brzina četke (rpm)
|180
|Sila pritiskanja četke (g/cm²/kg)
|27,3 - 28,5 / 20 - 23
|Potrošnja vode (l/min)
|maks. 2,3
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|67
|Napon (V)
|230
|Frekvencija (Hz)
|50
|Snaga uzimanja (W)
|maks. 1100
|Boja
|antracit
|Težina bez pribora (kg)
|52
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1170 x 570 x 1025
Opseg isporuke
- Četka na disku: 1 Komad(a)
- Transportni kotači
- Usisna konzola, u obliku slova V
Oprema
- Sustav s dva spremnika
- Mrežni pogon