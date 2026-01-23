Kompaktni BD 50/60 C Ep Classic s minimalnom opremom postiže maksimalne rezultate čišćenja. Njegove najvažnije postavke i funkcije reducirane su na ono najnužnije, a to omogućuje učinkovitu primjenu. Rukovanje je sasvim jednostavno zahvaljujući sustavu EASY-Operation. A zbog svojih malih dimenzija uređaj je iznimno okretan i korisniku omogućuje iznimno dobru preglednost površine koja se čisti. Osim toga, nabavna cijena stroja za ribanje i usisavanje na mrežni pogon s tehnikom diskova iznimno je povoljna. BD 50/60 C Ep Classic prikaldan je i za povremenu i za trajnu uporabu.