Stroj za ribanje i sušenje BD 50/60 C Ep Classic

Idealan početnički model: s mrežnim pogonom, ručno upravljani stroj za ribanje i usisavanje BD 50/60 C Ep Classic s tehnikom diskova i spremnikom 60 l za površinski učinak do 2000 m²/h.

Kompaktni BD 50/60 C Ep Classic s minimalnom opremom postiže maksimalne rezultate čišćenja. Njegove najvažnije postavke i funkcije reducirane su na ono najnužnije, a to omogućuje učinkovitu primjenu. Rukovanje je sasvim jednostavno zahvaljujući sustavu EASY-Operation. A zbog svojih malih dimenzija uređaj je iznimno okretan i korisniku omogućuje iznimno dobru preglednost površine koja se čisti. Osim toga, nabavna cijena stroja za ribanje i usisavanje na mrežni pogon s tehnikom diskova iznimno je povoljna. BD 50/60 C Ep Classic prikaldan je i za povremenu i za trajnu uporabu.

Značajke i prednosti
Stroj za ribanje i sušenje BD 50/60 C Ep Classic: Početnički model povoljne cijene
Početnički model povoljne cijene
Vrlo dobar omjer cijene i kvalitete. Reducirano na najvažnije funkcije.
Stroj za ribanje i sušenje BD 50/60 C Ep Classic: Velika zapremina spremnika uz komapktne dimenzije
Velika zapremina spremnika uz komapktne dimenzije
Posebno okretan. Omogućuje vrlo dobru preglednost površine koja se čisti.
Stroj za ribanje i sušenje BD 50/60 C Ep Classic: Velika radna širina
Velika radna širina
Ugrađena glava četke s diskom i četkom 51 cm. Za ekonomično čišćenje srednje velikih objekata.
Mrežni pogon (230 V, 50 Hz)
  • Mala težina.
  • Prikladno i za povremenu, kao i za trajnu primjenu.
Home-Base sustav
  • Moguće postavljanje ostalih dijelova pribora ili radnih uređaja.
  • Moguće nošenje dodatnog pribora za čišćenje.
EASY-Operation panel
  • Rukovanje putem 1 prekidača.
  • Vrlo jednostavna primjena.
Jednostavna raspodjela funkcija zahvaljujući žutim elementima rukovanja
  • Kratko uhodavanje također i za neobučeno osoblje.
Robusni i dugovječni elementi rukovanja
  • Prikladno za svakodnevnu uporabu.
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona Mrežni pogon
Vučni pogon Napredujte rotacijom četke
Radna širina, četke (mm) 510
Radna širina usisavanja (mm) 900
Spremnik za svježu/prljavu vodu (l) 60 / 60
Površinski učinak teoretski (m²/h) 2040
Površinski učinak praktični (m²/h) 1020
Brzina četke (rpm) 180
Sila pritiskanja četke (g/cm²/kg) 27,3 - 28,5 / 20 - 23
Potrošnja vode (l/min) maks. 2,3
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 67
Napon (V) 230
Frekvencija (Hz) 50
Snaga uzimanja (W) maks. 1100
Boja antracit
Težina bez pribora (kg) 52
Dimenzije (d × š × v) (mm) 1170 x 570 x 1025

Opseg isporuke

  • Četka na disku: 1 Komad(a)
  • Transportni kotači
  • Usisna konzola, u obliku slova V

Oprema

  • Sustav s dva spremnika
  • Mrežni pogon
