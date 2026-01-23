Stroj za ribanje i sušenje BD 50/70 R Classic
Za površinski učinak do 2000 m2 na sat: baterijski stroj za ribanje i usisavanje sa sjedalom BD 50/70 R Classic s okruglom četkom. Baterije i punjač je potrebno zasebno naručiti.
Iznimno jednostavno rukovanje putem posebnih elemenata rukovanja u kodiranim bojama jedno je od najistaknutijih obilježja našeg baterijskog stroja za ribanje i usisavanje sa sjedalom BD 50/70 R Classic. Njegova kompaktna, uska izvedba olakšava rukovanje i transport te osigurava visok stupanj okretnosti i agilnosti. Stoga je ovaj uređaj iz klase 70 litarskih uređaja prava alternativa walk-behind strojevima. Koncept dopunjuju smisleni detalji, kao što su Home-Base, koji opremljen kukom omogućuje nošenje opreme za manualno čišćenje, ili opcionalni držač vreće za smeće kao i mop za prethodno metenje. Molimo Vas da uzmete u obzir da je baterije i punjač potrebno zasebno naručiti.
Značajke i prednosti
Jednostavno rukovanjeJasno razumljivi simboli i pregledno komandno polje. Kratke faze uhodavanja. Jednostavno rukovanje strojem zahvaljujući malom broju komandnih elemenata u žutoj boji.
Tehnika okruglih četkiRobusna izvedba s integriranom glavom s okruglom (disk) četkom. Veliki površinski učinak zahvaljujući velikoj radnoj širini. Četka se mijenja izbacivanjem papučice.
Kompaktan i tanak dizajnIznimno okretan uređaj. Dobra preglednost površine koja se čisti. Jednostavan transport.
Opcionalni pribor: mop za prethodno čišćenje
- Usisava suhu nečistoću i tako pospješuje postupak čišćenja.
- Pomaže u sprječavanju začepljenja usisnog kanala.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Baterija
|Vučni pogon
|Vučni motor
|Radna širina, četke (mm)
|510
|Radna širina usisavanja (mm)
|850
|Spremnik za svježu/prljavu vodu (l)
|70 / 75
|Površinski učinak teoretski (m²/h)
|2805
|Površinski učinak praktični (m²/h)
|2000
|Baterija (V)
|24
|Vrijeme trajanja baterije (h)
|maks. 2,5
|Brzina četke (rpm)
|180
|Sila pritiskanja četke (g/cm²/kg)
|13 / 20
|širina okretanja prolaza (mm)
|1650
|Potrošnja vode (l/min)
|maks. 2,3
|Snaga uzimanja (W)
|1400
|Dopuštena ukupna težina (kg)
|345
|Težina bez pribora (kg)
|112
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1310 x 590 x 1060
Opseg isporuke
- Četka na disku: 1 Komad(a)
- Usisna konzola, u obliku slova V
Oprema
- Vozni pogon
- Automatsko zaustavljanje vode
- Magnetni ventil
- Sustav s dva spremnika