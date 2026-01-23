Iznimno jednostavno rukovanje putem posebnih elemenata rukovanja u kodiranim bojama jedno je od najistaknutijih obilježja našeg baterijskog stroja za ribanje i usisavanje sa sjedalom BD 50/70 R Classic. Njegova kompaktna, uska izvedba olakšava rukovanje i transport te osigurava visok stupanj okretnosti i agilnosti. Stoga je ovaj uređaj iz klase 70 litarskih uređaja prava alternativa walk-behind strojevima. Koncept dopunjuju smisleni detalji, kao što su Home-Base, koji opremljen kukom omogućuje nošenje opreme za manualno čišćenje, ili opcionalni držač vreće za smeće kao i mop za prethodno metenje. Molimo Vas da uzmete u obzir da je baterije i punjač potrebno zasebno naručiti.