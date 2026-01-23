Stroj za ribanje i sušenje BD 50/70 R Classic

Za površinski učinak do 2000 m2 na sat: baterijski stroj za ribanje i usisavanje sa sjedalom BD 50/70 R Classic s okruglom četkom. Baterije i punjač je potrebno zasebno naručiti.

Iznimno jednostavno rukovanje putem posebnih elemenata rukovanja u kodiranim bojama jedno je od najistaknutijih obilježja našeg baterijskog stroja za ribanje i usisavanje sa sjedalom BD 50/70 R Classic. Njegova kompaktna, uska izvedba olakšava rukovanje i transport te osigurava visok stupanj okretnosti i agilnosti. Stoga je ovaj uređaj iz klase 70 litarskih uređaja prava alternativa walk-behind strojevima. Koncept dopunjuju smisleni detalji, kao što su Home-Base, koji opremljen kukom omogućuje nošenje opreme za manualno čišćenje, ili opcionalni držač vreće za smeće kao i mop za prethodno metenje. Molimo Vas da uzmete u obzir da je baterije i punjač potrebno zasebno naručiti.

Značajke i prednosti
Stroj za ribanje i sušenje BD 50/70 R Classic: Jednostavno rukovanje
Jednostavno rukovanje
Jasno razumljivi simboli i pregledno komandno polje. Kratke faze uhodavanja. Jednostavno rukovanje strojem zahvaljujući malom broju komandnih elemenata u žutoj boji.
Stroj za ribanje i sušenje BD 50/70 R Classic: Tehnika okruglih četki
Tehnika okruglih četki
Robusna izvedba s integriranom glavom s okruglom (disk) četkom. Veliki površinski učinak zahvaljujući velikoj radnoj širini. Četka se mijenja izbacivanjem papučice.
Stroj za ribanje i sušenje BD 50/70 R Classic: Kompaktan i tanak dizajn
Kompaktan i tanak dizajn
Iznimno okretan uređaj. Dobra preglednost površine koja se čisti. Jednostavan transport.
Opcionalni pribor: mop za prethodno čišćenje
  • Usisava suhu nečistoću i tako pospješuje postupak čišćenja.
  • Pomaže u sprječavanju začepljenja usisnog kanala.
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona Baterija
Vučni pogon Vučni motor
Radna širina, četke (mm) 510
Radna širina usisavanja (mm) 850
Spremnik za svježu/prljavu vodu (l) 70 / 75
Površinski učinak teoretski (m²/h) 2805
Površinski učinak praktični (m²/h) 2000
Baterija (V) 24
Vrijeme trajanja baterije (h) maks. 2,5
Brzina četke (rpm) 180
Sila pritiskanja četke (g/cm²/kg) 13 / 20
širina okretanja prolaza (mm) 1650
Potrošnja vode (l/min) maks. 2,3
Snaga uzimanja (W) 1400
Dopuštena ukupna težina (kg) 345
Težina bez pribora (kg) 112
Dimenzije (d × š × v) (mm) 1310 x 590 x 1060

Opseg isporuke

  • Četka na disku: 1 Komad(a)
  • Usisna konzola, u obliku slova V

Oprema

  • Vozni pogon
  • Automatsko zaustavljanje vode
  • Magnetni ventil
  • Sustav s dva spremnika
