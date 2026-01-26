Zahvaljujući svom uskom, kompaktnom dizajnu, naš baterijski stroj za ribanje i usisavanje BD 50/70 R Bp Pack Classic s tehnologijom disk četke iznimno je lagan za manevriranje i transport, čak i u dizalima. Kao rezultat toga, ovaj pristupačni osnovni model, koji radi pomoću snažnih baterija od 105 Ah prava je alternativa modelima na guranje. Baterije i odgovarajući punjač su uključeni. Lako se upravlja zahvaljujući kontrolama označenim bojama: to ga, zajedno s mnogim drugim pametnim, korisnim detaljima, čini pobjedničkim proizvodom. Standardni Home Base za transport pribora za ručno čišćenje može biti opremljen kukama. Držač vreće za smeće i krpa za prethodno čišćenje dostupni su kao dodatna oprema.