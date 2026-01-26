Stroj za ribanje i sušenje BD 50/70 R Classic Bp Pack

Jednostavan za rukovanje, okretan, baterijski stroj za ribanje i usisavanje sa sjedalom BD 50/70 R Bp Pack Classic s okruglom četkom. Baterije i odgovarajući punjač su u opsegu isporuke.

Zahvaljujući svom uskom, kompaktnom dizajnu, naš baterijski stroj za ribanje i usisavanje BD 50/70 R Bp Pack Classic s tehnologijom disk četke iznimno je lagan za manevriranje i transport, čak i u dizalima. Kao rezultat toga, ovaj pristupačni osnovni model, koji radi pomoću snažnih baterija od 105 Ah prava je alternativa modelima na guranje. Baterije i odgovarajući punjač su uključeni. Lako se upravlja zahvaljujući kontrolama označenim bojama: to ga, zajedno s mnogim drugim pametnim, korisnim detaljima, čini pobjedničkim proizvodom. Standardni Home Base za transport pribora za ručno čišćenje može biti opremljen kukama. Držač vreće za smeće i krpa za prethodno čišćenje dostupni su kao dodatna oprema.

Značajke i prednosti
Stroj za ribanje i sušenje BD 50/70 R Classic Bp Pack: Jednostavno rukovanje
Jednostavno rukovanje
Jasno razumljivi simboli i pregledno komandno polje. Kratke faze uhodavanja. Jednostavno rukovanje strojem zahvaljujući malom broju komandnih elemenata u žutoj boji.
Stroj za ribanje i sušenje BD 50/70 R Classic Bp Pack: Tehnika okruglih četki
Tehnika okruglih četki
Robusna izvedba s integriranom glavom s okruglom (disk) četkom. Veliki površinski učinak zahvaljujući velikoj radnoj širini. Četka se mijenja izbacivanjem papučice.
Stroj za ribanje i sušenje BD 50/70 R Classic Bp Pack: Kompaktan i tanak dizajn
Kompaktan i tanak dizajn
Iznimno okretan uređaj. Dobra preglednost površine koja se čisti. Jednostavan transport.
Opcionalni pribor: mop za prethodno čišćenje
  • Usisava suhu nečistoću i tako pospješuje postupak čišćenja.
  • Pomaže u sprječavanju začepljenja usisnog kanala.
Kao opcija dostupne litij-ionske baterije
  • Ušteda vremena: ovisno o punjaču, mogućnost kompletnog punjenja za 2 sata. Također su moguća i međupunjenja.
  • Višestruko dulji životni vijek u usporedbi s baterijama s olovnom kiselinom ili gelom.
  • Umjesto uobičajenih 80 posto kod običnih baterija, ovdje je na raspolaganju puni kapacitet baterije.
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona Baterija
Vučni pogon Vučni motor
Radna širina, četke (mm) 510
Radna širina usisavanja (mm) 900
Spremnik za svježu/prljavu vodu (l) 70 / 75
Površinski učinak teoretski (m²/h) 2805
Površinski učinak praktični (m²/h) 2000
Baterija (V/Ah) 24 / 105
Vrijeme trajanja baterije (h) maks. 2,5
Napajanje za punjač (V/Hz) 95 - 253 / 50 - 60
Brzina četke (rpm) 180
Sila pritiskanja četke (g/cm²/kg) 13 / 20
širina okretanja prolaza (mm) 1650
Potrošnja vode (l/min) maks. 2,3
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 66
Snaga uzimanja (W) 1400
Dopuštena ukupna težina (kg) 345
Težina bez pribora (kg) 100
Dimenzije (d × š × v) (mm) 1310 x 590 x 1060

Opseg isporuke

  • Četka na disku: 1 Komad(a)
  • Baterija
  • Baterija i punjač uključeni
  • Usisna konzola, u obliku slova V

Oprema

  • Vozni pogon
  • Automatsko zaustavljanje vode
  • Magnetni ventil
  • Sustav s dva spremnika
  • Kärcher boja i koncept rada
Stroj za ribanje i sušenje BD 50/70 R Classic Bp Pack
Stroj za ribanje i sušenje BD 50/70 R Classic Bp Pack
Videos
Područja primjene
  • Savršeno za upotrebu u supermarketima, trgovačkim centrima ili bolnicama
  • Prikladni i za čišćenje proizvodnih pogona i skladišta
Pribor
Sredstva za čišćenje
