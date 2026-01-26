Stroj za ribanje i sušenje BD 50/70 R Classic Bp Pack
Jednostavan za rukovanje, okretan, baterijski stroj za ribanje i usisavanje sa sjedalom BD 50/70 R Bp Pack Classic s okruglom četkom. Baterije i odgovarajući punjač su u opsegu isporuke.
Zahvaljujući svom uskom, kompaktnom dizajnu, naš baterijski stroj za ribanje i usisavanje BD 50/70 R Bp Pack Classic s tehnologijom disk četke iznimno je lagan za manevriranje i transport, čak i u dizalima. Kao rezultat toga, ovaj pristupačni osnovni model, koji radi pomoću snažnih baterija od 105 Ah prava je alternativa modelima na guranje. Baterije i odgovarajući punjač su uključeni. Lako se upravlja zahvaljujući kontrolama označenim bojama: to ga, zajedno s mnogim drugim pametnim, korisnim detaljima, čini pobjedničkim proizvodom. Standardni Home Base za transport pribora za ručno čišćenje može biti opremljen kukama. Držač vreće za smeće i krpa za prethodno čišćenje dostupni su kao dodatna oprema.
Značajke i prednosti
Jednostavno rukovanjeJasno razumljivi simboli i pregledno komandno polje. Kratke faze uhodavanja. Jednostavno rukovanje strojem zahvaljujući malom broju komandnih elemenata u žutoj boji.
Tehnika okruglih četkiRobusna izvedba s integriranom glavom s okruglom (disk) četkom. Veliki površinski učinak zahvaljujući velikoj radnoj širini. Četka se mijenja izbacivanjem papučice.
Kompaktan i tanak dizajnIznimno okretan uređaj. Dobra preglednost površine koja se čisti. Jednostavan transport.
Opcionalni pribor: mop za prethodno čišćenje
- Usisava suhu nečistoću i tako pospješuje postupak čišćenja.
- Pomaže u sprječavanju začepljenja usisnog kanala.
Kao opcija dostupne litij-ionske baterije
- Ušteda vremena: ovisno o punjaču, mogućnost kompletnog punjenja za 2 sata. Također su moguća i međupunjenja.
- Višestruko dulji životni vijek u usporedbi s baterijama s olovnom kiselinom ili gelom.
- Umjesto uobičajenih 80 posto kod običnih baterija, ovdje je na raspolaganju puni kapacitet baterije.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Baterija
|Vučni pogon
|Vučni motor
|Radna širina, četke (mm)
|510
|Radna širina usisavanja (mm)
|900
|Spremnik za svježu/prljavu vodu (l)
|70 / 75
|Površinski učinak teoretski (m²/h)
|2805
|Površinski učinak praktični (m²/h)
|2000
|Baterija (V/Ah)
|24 / 105
|Vrijeme trajanja baterije (h)
|maks. 2,5
|Napajanje za punjač (V/Hz)
|95 - 253 / 50 - 60
|Brzina četke (rpm)
|180
|Sila pritiskanja četke (g/cm²/kg)
|13 / 20
|širina okretanja prolaza (mm)
|1650
|Potrošnja vode (l/min)
|maks. 2,3
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|66
|Snaga uzimanja (W)
|1400
|Dopuštena ukupna težina (kg)
|345
|Težina bez pribora (kg)
|100
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1310 x 590 x 1060
Opseg isporuke
- Četka na disku: 1 Komad(a)
- Baterija
- Baterija i punjač uključeni
- Usisna konzola, u obliku slova V
Oprema
- Vozni pogon
- Automatsko zaustavljanje vode
- Magnetni ventil
- Sustav s dva spremnika
- Kärcher boja i koncept rada
Videos
Područja primjene
- Savršeno za upotrebu u supermarketima, trgovačkim centrima ili bolnicama
- Prikladni i za čišćenje proizvodnih pogona i skladišta