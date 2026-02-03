Unatoč velikom volumenu spremnika od 75 litara, naša potisna mašina za ribanje BD 70/75 W Bp Pack Classic s pogonom na baterije iznenađujuće je kompaktna i laka za manevriranje. To ovaj svestrani, robusni stroj čini prikladnim za razne primjene čišćenja. Integrirana AGM baterija od 170 Ah koja ne zahtijeva održavanje također znači da možete jednostavno čistiti dulje. Iznimno je jednostavan za korištenje i održavanje, a može se pohvaliti visokokvalitetnim značajkama opreme kao što su glava četke s dva diska, aluminijski brisač i mnoge druge korisne značajke.