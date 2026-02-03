Stroj za ribanje i sušenje BD 70/75 W Bp Pack Classic
Jednostavan za korištenje, robustan dizajn, dugo vrijeme rada: naša potisna mašina za čišćenje BD 70/75 W Bp Pack Classic impresivno je svestrana i može se pohvaliti AGM baterijom od 170 Ah.
Unatoč velikom volumenu spremnika od 75 litara, naša potisna mašina za ribanje BD 70/75 W Bp Pack Classic s pogonom na baterije iznenađujuće je kompaktna i laka za manevriranje. To ovaj svestrani, robusni stroj čini prikladnim za razne primjene čišćenja. Integrirana AGM baterija od 170 Ah koja ne zahtijeva održavanje također znači da možete jednostavno čistiti dulje. Iznimno je jednostavan za korištenje i održavanje, a može se pohvaliti visokokvalitetnim značajkama opreme kao što su glava četke s dva diska, aluminijski brisač i mnoge druge korisne značajke.
Značajke i prednosti
Glava s četkom i usisna konzola proizvedene od dugotrajnog aluminija
- Koncept robusnog stroja za surove radove uz mali postotak kvara.
- Razvijeni za uporabu čak i u surovim uvjetima.
Posebno jednostavan koncept rukovanja
- Rukovanje svim funkcijama stroja pomoću prekidača, tipke i okretnih gumba.
- Upravljački elementi u boji za jednostavno rukovanje i kratko namještanje.
Kompaktna i robusna konstrukcija
- Vrlo okretan stroj s dobrim pregledom kojim se jednostavno manevrira.
- Smanjuje rizik od oštećenja stroja ili uređaja.
Prema potrebi podesivi pritisak četkanja
- Prema potrebi moguće povećanje pritiska s 30 na 50 kg.
- Manji pritisak u slučaju lagane nečistoće i osjetljivih podova.
- Veći pritisak za tvrdokornu prljavštinu ili za skidanje slojeva.
Serijski s AGM baterijom bez održavanja 170 Ah i vanjskim punjačem
- Jednostavna tehnologija baterije za mogućnost maksimalne uporabe stroja.
- Omogućuje dugotrajan rad.
- Povećava učinkovitost i produktivnost.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Baterija
|Vučni pogon
|Vučni motor
|Radna širina, četke (mm)
|705
|Radna širina usisavanja (mm)
|1030
|Spremnik za svježu/prljavu vodu (l)
|75 / 75
|Površinski učinak teoretski (m²/h)
|maks. 3525
|Površinski učinak praktični (m²/h)
|2115
|Tip baterije
|Ne zahtijeva održavanje
|Baterija (V/Ah)
|24 / 170
|Vrijeme trajanja baterije (h)
|maks. 3
|Napajanje za punjač (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Brzina vožnje (km/h)
|maks. 5
|Brzina četke (rpm)
|180
|Sila pritiskanja četke (g/cm²/kg)
|20,4 - 34 / 30 - 50
|širina okretanja prolaza (mm)
|1550
|Potrošnja vode (l/min)
|maks. 2,75
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|63 - 65
|Snaga uzimanja (W)
|maks. 1850
|Dopuštena ukupna težina (kg)
|325
|Težina bez pribora (kg)
|100
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1445 x 750 x 1065
Opseg isporuke
- Četka na disku: 2 Komad(a)
- Baterija
- Baterija i punjač uključeni
- Brisač, kutni
Oprema
- Vozni pogon
- Sustav s dva spremnika
Videos
Područja primjene
- Idealan za čišćenje u maloprodaji, trgovačkim centrima i centrima građevinske opreme
- Idealan za čišćenje u zračnim lukama, industriji i prijevozništvu
- Prikladan za čistače zgrada, npr. u sportskim dvoranama