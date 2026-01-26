Stroj za ribanje i sušenje BD 80/100 W Bp Classic

Radna širina 80 cm i volumen spremnika 100 l omogućuju učinkovito i dugo čišćenje s našim baterijskim samohodnim strojem za ribanje i usisavanje BD 80/100 W Bp Classic.

Snažan vozni pogon, koji pomaže u lakom savladavanju uzbrdica, jedna je od najupečatljivijih karakteristika našeg samohodnog stroja za ribanje i usisavanje BD 80/100 W Bp Classic. Ručno upravljani i baterijski stroj optimalno je pripremljen za svakodnevne, čak i teške radove. Primjerice posebno zahtjevne komponente poput usisne konzole i glave s četkom s diskom izrađene su od masivnog aluminijskog tlačnog lijeva i stoga mogu izdržati velika opterećenja. Vrlo praktično za korisnika je dokazani koncept rukovanja s opružnim držačem na stražnjoj strani ručke, jednostavno povećanje pritiska četke s 40 na 68 kilograma u slučaju posebno tvrdokorne nečistoće ili za skidanje slojeva kao i kontinuirano namjestiva brzina transporta i čišćenja do 5 km/h. Velika radna širina 80 cm i spremnik 100 l omogućuju dugo i učinkovito čišćenje te površinski učinak do 4800 m² u satu. Promišljeni koncept zaokružuje adapter Home-Base koji dopušta nošenje ručne opreme za čišćenje kako bi se pridonijelo još većoj učinkovitosti i kako bi se znatno povećao komfor za korisnika.

Značajke i prednosti
Stroj za ribanje i sušenje BD 80/100 W Bp Classic: Dijelovi koji se puno troše poput usisne konzole i glave s četkom proizvedeni su od kvalitetnog aluminija
Koncept robusnog stroja za surove radove uz mali postotak kvara. Razvijeni za uporabu čak i u surovim uvjetima.
Stroj za ribanje i sušenje BD 80/100 W Bp Classic: Pritisak četkanja namjestiv u 2 stupnja
Ručno se može povećati sa standardnih 40 na 68 kg prema potrebi. Manji pritisak za lagano zaprljane površine ili na osjetljivim podovima. Veći pritisak za tvrdokornu prljavštinu ili za skidanje slojeva.
Stroj za ribanje i sušenje BD 80/100 W Bp Classic: Učinkovit i snažan vučni motor 300 W
Pomaže u lakom savladavanju uzbrdica i štedi snagu korisniku. Mogućnost namještanja brzine vožnje zakretnim potenciometrom koji se može lako dosegnuti.
Odlično vidljivi upravljački elementi u boji
  • Upravljački elementi u boji omogućuju jednostavno rukovanje i skraćuju namještanje.
Promišljen sustav Home-Base
  • Mogućnosti za postavljanje ručne opreme za čišćenje npr. kuka, spremnika, krpe itd.
Povoljan stroj iz serije Classics
  • Izvrstan omjer cijene i kvalitete.
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona Baterija
Vučni pogon Vučni motor
Radna širina, četke (mm) 810
Radna širina usisavanja (mm) 1090
Spremnik za svježu/prljavu vodu (l) 100 / 100
Površinski učinak teoretski (m²/h) maks. 4000
Površinski učinak praktični (m²/h) 2400
Baterija (V) 24
Brzina četke (rpm) 180
Sila pritiskanja četke (g/cm²/kg) 21,3 - 36,2 / 40 - 68
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 63 - 65
Snaga uzimanja (W) maks. 1900
Dopuštena ukupna težina (kg) 435
Težina bez pribora (kg) 110,6
Dimenzije (d × š × v) (mm) 1500 x 835 x 1065

Opseg isporuke

  • Četka na disku: 2 Komad(a)

Oprema

  • Vozni pogon
  • Sustav s dva spremnika
Stroj za ribanje i sušenje BD 80/100 W Bp Classic
Područja primjene
  • Idealan za svakodnevno čišćenje u maloprodaji, centrima građevinske opreme, trgovačkim centrima, obrtu, industriji, zračnim lukama.
Pribor
Sredstva za čišćenje
