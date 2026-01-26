Snažan vozni pogon, koji pomaže u lakom savladavanju uzbrdica, jedna je od najupečatljivijih karakteristika našeg samohodnog stroja za ribanje i usisavanje BD 80/100 W Bp Classic. Ručno upravljani i baterijski stroj optimalno je pripremljen za svakodnevne, čak i teške radove. Primjerice posebno zahtjevne komponente poput usisne konzole i glave s četkom s diskom izrađene su od masivnog aluminijskog tlačnog lijeva i stoga mogu izdržati velika opterećenja. Vrlo praktično za korisnika je dokazani koncept rukovanja s opružnim držačem na stražnjoj strani ručke, jednostavno povećanje pritiska četke s 40 na 68 kilograma u slučaju posebno tvrdokorne nečistoće ili za skidanje slojeva kao i kontinuirano namjestiva brzina transporta i čišćenja do 5 km/h. Velika radna širina 80 cm i spremnik 100 l omogućuju dugo i učinkovito čišćenje te površinski učinak do 4800 m² u satu. Promišljeni koncept zaokružuje adapter Home-Base koji dopušta nošenje ručne opreme za čišćenje kako bi se pridonijelo još većoj učinkovitosti i kako bi se znatno povećao komfor za korisnika.