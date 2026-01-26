Stroj za ribanje i sušenje BD 80/100 W Bp Classic
Radna širina 80 cm i volumen spremnika 100 l omogućuju učinkovito i dugo čišćenje s našim baterijskim samohodnim strojem za ribanje i usisavanje BD 80/100 W Bp Classic.
Snažan vozni pogon, koji pomaže u lakom savladavanju uzbrdica, jedna je od najupečatljivijih karakteristika našeg samohodnog stroja za ribanje i usisavanje BD 80/100 W Bp Classic. Ručno upravljani i baterijski stroj optimalno je pripremljen za svakodnevne, čak i teške radove. Primjerice posebno zahtjevne komponente poput usisne konzole i glave s četkom s diskom izrađene su od masivnog aluminijskog tlačnog lijeva i stoga mogu izdržati velika opterećenja. Vrlo praktično za korisnika je dokazani koncept rukovanja s opružnim držačem na stražnjoj strani ručke, jednostavno povećanje pritiska četke s 40 na 68 kilograma u slučaju posebno tvrdokorne nečistoće ili za skidanje slojeva kao i kontinuirano namjestiva brzina transporta i čišćenja do 5 km/h. Velika radna širina 80 cm i spremnik 100 l omogućuju dugo i učinkovito čišćenje te površinski učinak do 4800 m² u satu. Promišljeni koncept zaokružuje adapter Home-Base koji dopušta nošenje ručne opreme za čišćenje kako bi se pridonijelo još većoj učinkovitosti i kako bi se znatno povećao komfor za korisnika.
Značajke i prednosti
Dijelovi koji se puno troše poput usisne konzole i glave s četkom proizvedeni su od kvalitetnog aluminijaKoncept robusnog stroja za surove radove uz mali postotak kvara. Razvijeni za uporabu čak i u surovim uvjetima.
Pritisak četkanja namjestiv u 2 stupnjaRučno se može povećati sa standardnih 40 na 68 kg prema potrebi. Manji pritisak za lagano zaprljane površine ili na osjetljivim podovima. Veći pritisak za tvrdokornu prljavštinu ili za skidanje slojeva.
Učinkovit i snažan vučni motor 300 WPomaže u lakom savladavanju uzbrdica i štedi snagu korisniku. Mogućnost namještanja brzine vožnje zakretnim potenciometrom koji se može lako dosegnuti.
Odlično vidljivi upravljački elementi u boji
- Upravljački elementi u boji omogućuju jednostavno rukovanje i skraćuju namještanje.
Promišljen sustav Home-Base
- Mogućnosti za postavljanje ručne opreme za čišćenje npr. kuka, spremnika, krpe itd.
Povoljan stroj iz serije Classics
- Izvrstan omjer cijene i kvalitete.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Baterija
|Vučni pogon
|Vučni motor
|Radna širina, četke (mm)
|810
|Radna širina usisavanja (mm)
|1090
|Spremnik za svježu/prljavu vodu (l)
|100 / 100
|Površinski učinak teoretski (m²/h)
|maks. 4000
|Površinski učinak praktični (m²/h)
|2400
|Baterija (V)
|24
|Brzina četke (rpm)
|180
|Sila pritiskanja četke (g/cm²/kg)
|21,3 - 36,2 / 40 - 68
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|63 - 65
|Snaga uzimanja (W)
|maks. 1900
|Dopuštena ukupna težina (kg)
|435
|Težina bez pribora (kg)
|110,6
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1500 x 835 x 1065
Opseg isporuke
- Četka na disku: 2 Komad(a)
Oprema
- Vozni pogon
- Sustav s dva spremnika
Videos
Područja primjene
- Idealan za svakodnevno čišćenje u maloprodaji, centrima građevinske opreme, trgovačkim centrima, obrtu, industriji, zračnim lukama.