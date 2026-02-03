Stroj za ribanje i sušenje BD 80/100 W Bp Pack Classic

Naš samohodni stroj za ribanje i usisavanje BD 80/100 W Bp Pack Classic potpuno je opremljen baterijom i punjačem. Radna širina 80 cm i spremnik 100 l za dugo vrijeme uporabe.

Kod našeg ručnog vođenog samohodnog stroja za ribanje i usisavanje BD 80/100 W Bp Pack Classic nije samo snažna baterija već na stroju, nego je isporučen i prikladan punjač. Kako bi uvijek obavio čak i najteže radove, posebno zahtjevne komponente poput glave četke s diskom i usisne konzole izrađene su od masivnog aluminijskog tlačnog lijeva. Snažan vozni pogon koji pomaže u lakom svladavanju uzbrdica, vrlo dobar pregled i jednostavno rukovanje prilagođeno korisniku. Radna širina 80 cm, volumen spremnika od 100 l te brzina transporta i čišćenja kontinuirano namjestiva do 5 km/h omogućuju površinski učinak do 4800 m² u satu. Ako pritom treba ukloniti posebno intenzivnu nečistoću, pritisak četki s diskom treba ručno prilagoditi s 40 na 68 kg. Nošenje dodatne opreme za čišćenje moguće je zahvaljujući integriranom adapteru Home-Base.

Značajke i prednosti
Stroj za ribanje i sušenje BD 80/100 W Bp Pack Classic: Dijelovi koji se puno troše poput usisne konzole i glave s četkom proizvedeni su od kvalitetnog aluminija
Dijelovi koji se puno troše poput usisne konzole i glave s četkom proizvedeni su od kvalitetnog aluminija
Koncept robusnog stroja za surove radove uz mali postotak kvara. Razvijeni za uporabu čak i u surovim uvjetima.
Stroj za ribanje i sušenje BD 80/100 W Bp Pack Classic: Pritisak četkanja namjestiv u 2 stupnja
Pritisak četkanja namjestiv u 2 stupnja
Ručno se može povećati sa standardnih 40 na 68 kg prema potrebi. Manji pritisak za lagano zaprljane površine ili na osjetljivim podovima. Veći pritisak za tvrdokornu prljavštinu ili za skidanje slojeva.
Stroj za ribanje i sušenje BD 80/100 W Bp Pack Classic: Učinkovit i snažan vučni motor 300 W
Učinkovit i snažan vučni motor 300 W
Pomaže u lakom savladavanju uzbrdica i štedi snagu korisniku. Mogućnost namještanja brzine vožnje zakretnim potenciometrom koji se može lako dosegnuti.
Odlično vidljivi upravljački elementi u boji
  • Upravljački elementi u boji omogućuju jednostavno rukovanje i skraćuju namještanje.
Promišljen sustav Home-Base
  • Mogućnosti za postavljanje ručne opreme za čišćenje npr. kuka, spremnika, krpe itd.
Povoljan stroj iz serije Classics
  • Izvrstan omjer cijene i kvalitete.
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona Baterija
Vučni pogon Vučni motor
Radna širina, četke (mm) 810
Radna širina usisavanja (mm) 1090
Spremnik za svježu/prljavu vodu (l) 100 / 100
Površinski učinak teoretski (m²/h) maks. 4000
Površinski učinak praktični (m²/h) 2400
Tip baterije Ne zahtijeva održavanje
Baterija (V/Ah) 24 / 285
Vrijeme trajanja baterije (h) maks. 4,75
Napajanje za punjač (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60
Brzina četke (rpm) 180
Sila pritiskanja četke (g/cm²/kg) 21,3 - 36,2 / 40 - 69
širina okretanja prolaza (mm) 1650
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 65
Snaga uzimanja (W) maks. 1900
Dopuštena ukupna težina (kg) 435
Težina bez pribora (kg) 110,6
Dimenzije (d × š × v) (mm) 1500 x 835 x 1065

Opseg isporuke

  • Četka na disku: 2 Komad(a)
  • Baterija i punjač uključeni
  • Brisač, kutni

Oprema

  • Vozni pogon
  • Sustav s dva spremnika
Stroj za ribanje i sušenje BD 80/100 W Bp Pack Classic
Stroj za ribanje i sušenje BD 80/100 W Bp Pack Classic
Videos
Područja primjene
  • Idealan za svakodnevno čišćenje u maloprodaji, centrima građevinske opreme, trgovačkim centrima, obrtu, industriji, zračnim lukama.
Pribor
Sredstva za čišćenje
PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja
Nagradni natječaj

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

PayPal

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH