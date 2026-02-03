Kod našeg ručnog vođenog samohodnog stroja za ribanje i usisavanje BD 80/100 W Bp Pack Classic nije samo snažna baterija već na stroju, nego je isporučen i prikladan punjač. Kako bi uvijek obavio čak i najteže radove, posebno zahtjevne komponente poput glave četke s diskom i usisne konzole izrađene su od masivnog aluminijskog tlačnog lijeva. Snažan vozni pogon koji pomaže u lakom svladavanju uzbrdica, vrlo dobar pregled i jednostavno rukovanje prilagođeno korisniku. Radna širina 80 cm, volumen spremnika od 100 l te brzina transporta i čišćenja kontinuirano namjestiva do 5 km/h omogućuju površinski učinak do 4800 m² u satu. Ako pritom treba ukloniti posebno intenzivnu nečistoću, pritisak četki s diskom treba ručno prilagoditi s 40 na 68 kg. Nošenje dodatne opreme za čišćenje moguće je zahvaljujući integriranom adapteru Home-Base.