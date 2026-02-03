Stroj za ribanje i sušenje BD 80/100 W Bp Pack Classic
Naš samohodni stroj za ribanje i usisavanje BD 80/100 W Bp Pack Classic potpuno je opremljen baterijom i punjačem. Radna širina 80 cm i spremnik 100 l za dugo vrijeme uporabe.
Kod našeg ručnog vođenog samohodnog stroja za ribanje i usisavanje BD 80/100 W Bp Pack Classic nije samo snažna baterija već na stroju, nego je isporučen i prikladan punjač. Kako bi uvijek obavio čak i najteže radove, posebno zahtjevne komponente poput glave četke s diskom i usisne konzole izrađene su od masivnog aluminijskog tlačnog lijeva. Snažan vozni pogon koji pomaže u lakom svladavanju uzbrdica, vrlo dobar pregled i jednostavno rukovanje prilagođeno korisniku. Radna širina 80 cm, volumen spremnika od 100 l te brzina transporta i čišćenja kontinuirano namjestiva do 5 km/h omogućuju površinski učinak do 4800 m² u satu. Ako pritom treba ukloniti posebno intenzivnu nečistoću, pritisak četki s diskom treba ručno prilagoditi s 40 na 68 kg. Nošenje dodatne opreme za čišćenje moguće je zahvaljujući integriranom adapteru Home-Base.
Značajke i prednosti
Dijelovi koji se puno troše poput usisne konzole i glave s četkom proizvedeni su od kvalitetnog aluminijaKoncept robusnog stroja za surove radove uz mali postotak kvara. Razvijeni za uporabu čak i u surovim uvjetima.
Pritisak četkanja namjestiv u 2 stupnjaRučno se može povećati sa standardnih 40 na 68 kg prema potrebi. Manji pritisak za lagano zaprljane površine ili na osjetljivim podovima. Veći pritisak za tvrdokornu prljavštinu ili za skidanje slojeva.
Učinkovit i snažan vučni motor 300 WPomaže u lakom savladavanju uzbrdica i štedi snagu korisniku. Mogućnost namještanja brzine vožnje zakretnim potenciometrom koji se može lako dosegnuti.
Odlično vidljivi upravljački elementi u boji
- Upravljački elementi u boji omogućuju jednostavno rukovanje i skraćuju namještanje.
Promišljen sustav Home-Base
- Mogućnosti za postavljanje ručne opreme za čišćenje npr. kuka, spremnika, krpe itd.
Povoljan stroj iz serije Classics
- Izvrstan omjer cijene i kvalitete.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Baterija
|Vučni pogon
|Vučni motor
|Radna širina, četke (mm)
|810
|Radna širina usisavanja (mm)
|1090
|Spremnik za svježu/prljavu vodu (l)
|100 / 100
|Površinski učinak teoretski (m²/h)
|maks. 4000
|Površinski učinak praktični (m²/h)
|2400
|Tip baterije
|Ne zahtijeva održavanje
|Baterija (V/Ah)
|24 / 285
|Vrijeme trajanja baterije (h)
|maks. 4,75
|Napajanje za punjač (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Brzina četke (rpm)
|180
|Sila pritiskanja četke (g/cm²/kg)
|21,3 - 36,2 / 40 - 69
|širina okretanja prolaza (mm)
|1650
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|65
|Snaga uzimanja (W)
|maks. 1900
|Dopuštena ukupna težina (kg)
|435
|Težina bez pribora (kg)
|110,6
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1500 x 835 x 1065
Opseg isporuke
- Četka na disku: 2 Komad(a)
- Baterija i punjač uključeni
- Brisač, kutni
Oprema
- Vozni pogon
- Sustav s dva spremnika
Područja primjene
- Idealan za svakodnevno čišćenje u maloprodaji, centrima građevinske opreme, trgovačkim centrima, obrtu, industriji, zračnim lukama.