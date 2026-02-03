Stroj za ribanje i sušenje BD 80/100 W Classic Bp Pack 170Ah
Naš samohodni stroj za ribanje i usisavanje BD 80/100 W Bp Pack Classic potpuno je opremljen baterijom i punjačem. Radna širina 80 cm i spremnik 100 l za dugo vrijeme uporabe.
Kod našeg ručnog vođenog samohodnog stroja za ribanje i usisavanje BD 80/100 W Bp Pack Classic nije samo snažna baterija već na stroju, nego je isporučen i prikladan punjač. Kako bi uvijek obavio čak i najteže radove, posebno zahtjevne komponente poput glave četke s diskom i usisne konzole izrađene su od masivnog aluminijskog tlačnog lijeva. Snažan vozni pogon koji pomaže u lakom svladavanju uzbrdica, vrlo dobar pregled i jednostavno rukovanje prilagođeno korisniku. Radna širina 80 cm, volumen spremnika od 100 l te brzina transporta i čišćenja kontinuirano namjestiva do 5 km/h omogućuju površinski učinak do 4800 m² u satu. Ako pritom treba ukloniti posebno intenzivnu nečistoću, pritisak četki s diskom treba ručno prilagoditi s 40 na 68 kg. Nošenje dodatne opreme za čišćenje moguće je zahvaljujući integriranom adapteru Home-Base.
Značajke i prednosti
Dijelovi koji se puno troše poput usisne konzole i glave s četkom proizvedeni su od kvalitetnog aluminija
- Koncept robusnog stroja za surove radove uz mali postotak kvara.
- Razvijeni za uporabu čak i u surovim uvjetima.
Pritisak četkanja namjestiv u 2 stupnja
- Ručno se može povećati sa standardnih 40 na 68 kg prema potrebi.
- Manji pritisak za lagano zaprljane površine ili na osjetljivim podovima.
- Veći pritisak za tvrdokornu prljavštinu ili za skidanje slojeva.
Učinkovit i snažan vučni motor 300 W
- Pomaže u lakom savladavanju uzbrdica i štedi snagu korisniku.
- Mogućnost namještanja brzine vožnje zakretnim potenciometrom koji se može lako dosegnuti.
Odlično vidljivi upravljački elementi u boji
- Upravljački elementi u boji omogućuju jednostavno rukovanje i skraćuju namještanje.
Promišljen sustav Home-Base
- Mogućnosti za postavljanje ručne opreme za čišćenje npr. kuka, spremnika, krpe itd.
Povoljan stroj iz serije Classics
- Izvrstan omjer cijene i kvalitete.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Baterija
|Vučni pogon
|Vučni motor
|Radna širina, četke (mm)
|810
|Radna širina usisavanja (mm)
|1090
|Spremnik za svježu/prljavu vodu (l)
|100 / 100
|Površinski učinak teoretski (m²/h)
|maks. 4000
|Površinski učinak praktični (m²/h)
|2400
|Tip baterije
|Ne zahtijeva održavanje
|Baterija (V/Ah)
|24 / 170
|Vrijeme trajanja baterije (h)
|maks. 3
|Napajanje za punjač (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Brzina četke (rpm)
|180
|Sila pritiskanja četke (g/cm²/kg)
|21,3 - 36,2 / 40 - 69
|širina okretanja prolaza (mm)
|1650
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|65
|Snaga uzimanja (W)
|maks. 1900
|Dopuštena ukupna težina (kg)
|435
|Težina bez pribora (kg)
|110,6
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1500 x 835 x 1065
Opseg isporuke
- Četka na disku: 2 Komad(a)
- Baterija i punjač uključeni
- Brisač, kutni
Oprema
- Vozni pogon
- Sustav s dva spremnika
Videos
Područja primjene
- Idealan za svakodnevno čišćenje u maloprodaji, centrima građevinske opreme, trgovačkim centrima, obrtu, industriji, zračnim lukama.