Stroj za ribanje i sušenje B 150 RBpAdvDOSEFleet+240AhWet+Rins+D90+
Pogon na sva 4 kotača, glava četke s valjkom, funkcija prethodnog metenja, sustav doziranja sredstva za čišćenje DOSE: uređaj za ribanje B 150 R Bp Adv nudi izvanredan učinak čišćenja.
S površinskim učinkom do 8500 m2 na sat, naša snažna strojna mašina za ribanje B 150 R Bp Adv s glavom četke od aluminijskog valjka širine 85 cm i funkcijom prethodnog čišćenja daje impresivne rezultate tijekom svakodnevnih primjena čišćenja. Opremljen pogonom na sva četiri kotača koji može doseći brzinu vožnje od 10 km/h, stroj se također može koristiti na strmim usponima, poput onih na višekatnim parkiralištima. Nova, robusna guma od tlačno lijevanog aluminija pruža izvrsnu usisnu učinkovitost, dok DOSE sustav doziranja sredstva za čišćenje osigurava učinkovito korištenje resursa. Funkcija automatskog punjenja i automatsko ispiranje spremnika znači da se spremnici svježe i prljave vode od 150 l mogu brzo napuniti i očistiti. Svjetlo za vožnju po danu, robusna zaštita od udaraca s valjcima za skretanje, kontrolni elementi označeni bojama koji omogućuju jednostavno rukovanje i veliki zaslon u boji dio su standardne opreme. Patentirani KIK sustav ključeva osigurava još veću sigurnost. Sučelje za naš opcijski Kärcher Fleet sustav za upravljanje voznim parkom koji se temelji na oblaku omogućuje korisnicima praćenje svih ključnih parametara stroja u stvarnom vremenu prema potrebi.
Značajke i prednosti
Robusni otirač izrađen od lijevanog aluminija
- S dugotrajnim usisnim letvama Linatex® otpornim na kidanje za izvrsne rezultate usisavanja.
- Brza i jednostavna zamjena usisnih letvi.
- Odstupa pri kontaktu sa zidom, izbjegavajući oštećenja.
Glava četke s valjkom s integriranom jedinicom za čišćenje
- Izrađeno od lijevanog aluminija s velikim odbojnim kotačima.
- Štedi vrijeme integriranim prethodnim pometanjem grube nečistoće.
- Vrlo lagan i tihi rad za primjenu u područjima osjetljivim na buku.
Pogon na sve kotače
- Mogućnost primjene također i u strmim javnim garažama.
- Do 18% sposobnosti uspinjanja u operaciji čišćenja.
- Vrlo stabilne putanje, također i kod glatkih podova.
Sa "DOSE" sustavom za doziranje sredstva za čišćenje
- Štedi sredstvo za čišćenje.
- Precizno i ravnomjerno doziranje (namjestivo od 0 do 3 %).
- Sredstvo za čišćenje moguće je zamijeniti bez pražnjenja spremnika svježe vode.
Energetski štedljivi eco!efficiency stupanj
- Smanjena potrošnja električne energije.
- 40 % dulje trajanje po punjenju baterije.
- Još tiši pa je stoga idealan za područja osjetljiva na buku (čišćenje tijekom dana, bolnice, hoteli itd.).
Sustav ispiranja spremnika
- Jednostavno čišćenje spremnika prljave vode.
- Ušteda vode do 70 % u usporedbi s čišćenjem običnim crijevom za vodu.
- Bolja higijena.
Veliki zaslon u boji
- Pregledan prikaz aktualnog programa.
- Moguće jednostavno i brzo mijenjanje postavki.
Jednostavno rukovanje
- Jednostavno rukovanje zahvaljujući preglednim komandnim elementima s kodovima u boji.
- Lakše rukovanje i kraće vrijeme uhodavanja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Baterija
|Radna širina, četke (mm)
|850
|Radna širina usisavanja (mm)
|1180
|Spremnik za svježu/prljavu vodu (l)
|150 / 150
|Površinski učinak teoretski (m²/h)
|8500
|Površinski učinak praktični (m²/h)
|6375
|Tip baterije
|minimalno održavanje
|Baterija (V/Ah)
|36 / 240
|Vrijeme trajanja baterije (h)
|maks. 5
|Vrijeme punjenja baterije (h)
|pribl. 11
|Napon (napajanje za punjač baterija) (V)
|220 - 240
|Frekvencija (napajanje za punjač baterija) (Hz)
|50 - 60
|Sposobnost uspinjanja (%)
|15
|Brzina četke (rpm)
|180 - 1300
|Sila pritiskanja četke (kg)
|94
|Potrošnja vode (l/min)
|maks. 7
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|67
|Snaga uzimanja (W)
|do 2600
|Dopuštena ukupna težina (kg)
|957
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1790 x 1070 x 1420
Opseg isporuke
- Četka s valjkom: 2 Komad(a)
- Ugradni punjač
- Baterija i punjač uključeni
- Usisna poluga, zakrivljena
- Bočna metla
- Dozirna posuda za deterdžent sa sustavom zatvorene petlje
Oprema
- automatsko punjenje
- Sustav ispiranja spremnika
- Vozni pogon
- Automatsko zaustavljanje vode
- DOSE
- Funkcija metenja
- standardno dnevno svjetlo za vožnju
- Tip usisne trake: Linatex®
- Robusni prednji branik
- Kärcher boja i koncept rada
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) s više od 30 korisničkih jezika i pojedinačnim korisničkim pravima
- izuzetno tiha glava valjkaste četke za područja osjetljiva na buku
- Mogućnosti pričvršćivanja krpe ili sličnog za bazu
- električni i mehanički plovni prekidač
- Easy Operation prekidač za odabir
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Područja primjene
- Javne garaže
- Prikladno za primjenu u proizvodnim, skladišnim, logističkim halama i halama teške industrije
- Za brzo i učinkovito dubinsko i održavajuće čišćenje u trgovačkim centrima