S površinskim učinkom do 8500 m2 na sat, naša snažna strojna mašina za ribanje B 150 R Bp Adv s glavom četke od aluminijskog valjka širine 85 cm i funkcijom prethodnog čišćenja daje impresivne rezultate tijekom svakodnevnih primjena čišćenja. Opremljen pogonom na sva četiri kotača koji može doseći brzinu vožnje od 10 km/h, stroj se također može koristiti na strmim usponima, poput onih na višekatnim parkiralištima. Nova, robusna guma od tlačno lijevanog aluminija pruža izvrsnu usisnu učinkovitost, dok DOSE sustav doziranja sredstva za čišćenje osigurava učinkovito korištenje resursa. Funkcija automatskog punjenja i automatsko ispiranje spremnika znači da se spremnici svježe i prljave vode od 150 l mogu brzo napuniti i očistiti. Svjetlo za vožnju po danu, robusna zaštita od udaraca s valjcima za skretanje, kontrolni elementi označeni bojama koji omogućuju jednostavno rukovanje i veliki zaslon u boji dio su standardne opreme. Patentirani KIK sustav ključeva osigurava još veću sigurnost. Sučelje za naš opcijski Kärcher Fleet sustav za upravljanje voznim parkom koji se temelji na oblaku omogućuje korisnicima praćenje svih ključnih parametara stroja u stvarnom vremenu prema potrebi.