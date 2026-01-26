Razvijen za svakodnevnu uporabu. Robustan, dugovječan i pouzdan uređaj.

Jasno razumljivi simboli i pregledno komandno polje. Magnetski ventil za automatsko zaustavljanje vode nakon otpuštanja prekidača budnika. Jednostavno rukovanje strojem zahvaljujući malom broju komandnih elemenata u žutoj boji.

Mali, kompaktni uređaj

Vrlo okretan i jednostavan za manevriranje. Dobra preglednost površina koje se čiste.