Stroj za ribanje i sušenje BD 43/25 C Bp

Značajke i prednosti
Stroj za ribanje i sušenje BD 43/25 C Bp: Robusni komandni elementi
Robusni komandni elementi
Razvijen za svakodnevnu uporabu. Robustan, dugovječan i pouzdan uređaj.
Stroj za ribanje i sušenje BD 43/25 C Bp: Jednostavno rukovanje zahvaljujući EASY-Operation panelu
Jednostavno rukovanje zahvaljujući EASY-Operation panelu
Jasno razumljivi simboli i pregledno komandno polje. Magnetski ventil za automatsko zaustavljanje vode nakon otpuštanja prekidača budnika. Jednostavno rukovanje strojem zahvaljujući malom broju komandnih elemenata u žutoj boji.
Stroj za ribanje i sušenje BD 43/25 C Bp: Mali, kompaktni uređaj
Mali, kompaktni uređaj
Vrlo okretan i jednostavan za manevriranje. Dobra preglednost površina koje se čiste.
Veliki pretinac za baterije za sve uobičajene tipove baterija
  • Pretinac za baterije jednostavno pristupačan u svrhu zamjene baterija.
  • Također prikladno i za rad u više smjena.
Home-Base sustav
  • Mogućnosti postavljanja kvačica, spremnika, krpe itd.
  • Moguće nošenje dodatnog pribora za čišćenje.
Početnički model povoljne cijene u klasi od 25 do 35 litara
  • Vrlo dobar omjer cijene i kvalitete.
  • Svedeno na najvažnije.
Žuti, vrlo dobro uočljivi komandni elementi
  • Žuti komandni elementi pojednostavljuju rukovanje i skraćuju vrijeme obuke.
Usisna poluga dostupna u ravnom ili zakrivljenom obliku
  • Omogućuje optimalno prilagođavanje postojećim uvjetima poda.
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona Baterija
Vučni pogon Napredujte rotacijom četke
Radna širina, četke (mm) 430
Radna širina usisavanja (mm) 750
Spremnik za svježu/prljavu vodu (l) 25 / 25
Površinski učinak teoretski (m²/h) 1720
Površinski učinak praktični (m²/h) 1250
Baterija (V) 24
Vrijeme trajanja baterije (h) maks. 2
Brzina četke (rpm) 180
Sila pritiskanja četke (g/cm²/kg) 30 - 40 / 22,5 - 28
Potrošnja vode (l/min) maks. 2,7
Snaga uzimanja (W) 1100
Boja antracit
Težina bez pribora (kg) 44
Dimenzije (d × š × v) (mm) 1135 x 520 x 1025

Opseg isporuke

  • Četka na disku: 1 Komad(a)
  • Usisna konzola, u obliku slova V

Oprema

  • Sustav s dva spremnika
Stroj za ribanje i sušenje BD 43/25 C Bp
