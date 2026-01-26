Stroj za ribanje i sušenje BD 43/25 C Bp
Značajke i prednosti
Robusni komandni elementiRazvijen za svakodnevnu uporabu. Robustan, dugovječan i pouzdan uređaj.
Jednostavno rukovanje zahvaljujući EASY-Operation paneluJasno razumljivi simboli i pregledno komandno polje. Magnetski ventil za automatsko zaustavljanje vode nakon otpuštanja prekidača budnika. Jednostavno rukovanje strojem zahvaljujući malom broju komandnih elemenata u žutoj boji.
Mali, kompaktni uređajVrlo okretan i jednostavan za manevriranje. Dobra preglednost površina koje se čiste.
Veliki pretinac za baterije za sve uobičajene tipove baterija
- Pretinac za baterije jednostavno pristupačan u svrhu zamjene baterija.
- Također prikladno i za rad u više smjena.
Home-Base sustav
- Mogućnosti postavljanja kvačica, spremnika, krpe itd.
- Moguće nošenje dodatnog pribora za čišćenje.
Početnički model povoljne cijene u klasi od 25 do 35 litara
- Vrlo dobar omjer cijene i kvalitete.
- Svedeno na najvažnije.
Žuti, vrlo dobro uočljivi komandni elementi
- Žuti komandni elementi pojednostavljuju rukovanje i skraćuju vrijeme obuke.
Usisna poluga dostupna u ravnom ili zakrivljenom obliku
- Omogućuje optimalno prilagođavanje postojećim uvjetima poda.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Baterija
|Vučni pogon
|Napredujte rotacijom četke
|Radna širina, četke (mm)
|430
|Radna širina usisavanja (mm)
|750
|Spremnik za svježu/prljavu vodu (l)
|25 / 25
|Površinski učinak teoretski (m²/h)
|1720
|Površinski učinak praktični (m²/h)
|1250
|Baterija (V)
|24
|Vrijeme trajanja baterije (h)
|maks. 2
|Brzina četke (rpm)
|180
|Sila pritiskanja četke (g/cm²/kg)
|30 - 40 / 22,5 - 28
|Potrošnja vode (l/min)
|maks. 2,7
|Snaga uzimanja (W)
|1100
|Boja
|antracit
|Težina bez pribora (kg)
|44
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1135 x 520 x 1025
Opseg isporuke
- Četka na disku: 1 Komad(a)
- Usisna konzola, u obliku slova V
Oprema
- Sustav s dva spremnika