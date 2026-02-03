Iznimno lagan, snažan i napajan baterijom: to je prvi usisivač te vrste koji se može pohvaliti nosivošću na leđima od samo 4,5 kilograma. To je zahvaljujući inovativnom EPP materijalu, koji također čini usisivač BVL 3/1 Bp posebno robusnim i otpornim unatoč maloj težini. Bilo da se radi o školarcima, trgovcima i ženama ili za korištenje u privatnim kućanstvima – čišćenje na licu mjesta i čišćenje stepenica uklanjaju težak posao: Snažni ruksak usisavač s zapreminom spremnika od 3 litre savršeno je rješenje za čišćenje u uskim prostorima. Dok snažna baterija Kärcher Battery Power osigurava dugo vrijeme rada, ergonomski okvir za nošenje smanjuje napor pri radu. Sa svojom praktičnom kontrolnom pločom na remenu oko struka za upravljanje svim važnim radnim i dodatnim funkcijama, BVL 3/1 Bp iznimno je jednostavan za korištenje i njime se može upravljati bez napora. EC motor bez četkica također je izuzetno otporan na habanje. Uz uobičajenu dodatnu opremu, dodatne značajke kao što je HEPA-14 filter također su dostupne kao dodatna oprema. Prilikom naručivanja ove verzije, imajte na umu da se baterija Kärcher Battery Power i kompatibilni punjač baterije moraju naručiti zasebno.