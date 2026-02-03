BVL 3/1 Bp
Čišćenje u skučenim prostorima: ultra lagani, snažni usisavač BVL 3/1 Bp s baterijskim napajanjem izdvaja se iz mnoštva po svom robusnom EPP materijalu i izvrsnoj vrijednosti za novac.
Iznimno lagan, snažan i napajan baterijom: to je prvi usisivač te vrste koji se može pohvaliti nosivošću na leđima od samo 4,5 kilograma. To je zahvaljujući inovativnom EPP materijalu, koji također čini usisivač BVL 3/1 Bp posebno robusnim i otpornim unatoč maloj težini. Bilo da se radi o školarcima, trgovcima i ženama ili za korištenje u privatnim kućanstvima – čišćenje na licu mjesta i čišćenje stepenica uklanjaju težak posao: Snažni ruksak usisavač s zapreminom spremnika od 3 litre savršeno je rješenje za čišćenje u uskim prostorima. Dok snažna baterija Kärcher Battery Power osigurava dugo vrijeme rada, ergonomski okvir za nošenje smanjuje napor pri radu. Sa svojom praktičnom kontrolnom pločom na remenu oko struka za upravljanje svim važnim radnim i dodatnim funkcijama, BVL 3/1 Bp iznimno je jednostavan za korištenje i njime se može upravljati bez napora. EC motor bez četkica također je izuzetno otporan na habanje. Uz uobičajenu dodatnu opremu, dodatne značajke kao što je HEPA-14 filter također su dostupne kao dodatna oprema. Prilikom naručivanja ove verzije, imajte na umu da se baterija Kärcher Battery Power i kompatibilni punjač baterije moraju naručiti zasebno.
Značajke i prednosti
Ultra lagani bežični leđni usisivačProizveden od iznimno laganog, inovativnog EPP-a (ekspandirani polipropilen). Omogućuje ergonomski rad. Omogućuje transport bez napora.
Visoko inovativan EPP (ekspandirani polipropilen)Posebno robustan i iznimno dugotrajan. Ultra lagan. Izuzetno ekološki prihvatljiv, jer se može 100 posto reciklirati.
Odlična ergonomijadeuter® nosivi okvir izuzetno udoban čak i pri duljem radu. Kontrolna ploča na pojasu omogućuje praktičnu kontrolu svih funkcija. Usisno crijevo može se različito spojiti za dešnjake i ljevake.
EC motor bez četkica
- Visoka otpornost na trošenje i dug životni vijek.
- Omogućuje dugotrajan rad te povećava učinkovitost i produktivnost.
eco!efficiency modus
- eco!efficiency način rada smanjuje potrošnju energije i glasnoću uređaja te produljuje trajanje baterije.
Puna fleksibilnost unutar platforme Kärcher 36 V
- Brza zamjena akumulatorske baterije na druge uređaje prema potrebi.
- Povećava produktivnost i sigurnost na radu.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Baterijska platforma
|36 V baterijska platforma
|Kapacitet spremnika (l)
|3
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|65
|Količina zraka (l/s)
|35,4
|Nazivna snaga (W)
|350
|Vakuum (mbar/kPa)
|189 / 18,9
|Standardni nominalni promjer ( )
|ID 35
|Potreban broj baterija (Komad(a))
|1
|Učinak po punjenju akumulatorske baterije (m²)
|pribl. 120 (5,0 Ah) / pribl. 130 (6,0 Ah)
|Vrijeme rada po punjenju baterije (/min)
|eco!efficiency modus: / maks. 52 (5,0 Ah) Način rada: / maks. 31 (5,0 Ah) eco!efficiency modus: / maks. 73 (7,5 Ah) Način rada: / maks. 41 (7,5 Ah)
|Izlazna snaga (A)
|2,5
|Boja
|Crna
|Težina bez pribora (kg)
|4,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|5,6
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|220 x 317 x 450
Opseg isporuke
- Verzije: Baterija i punjač nisu uključeni
- Duljina usisnog crijeva: 1 m
- Vrsta usisnog crijeva: sa zakrivljenjem
- Pregib: Antistatički s regulatorom protoka zraka
- Teleskopska usisna cijev: 615 mm, 1007 mm
- Teleskopska usisna cijev, materijal: aluminij
- Preklopiva podna mlaznica
- Mlaznica za fuge
- Količina filtracijskih vreća: 1 Komad(a)
- Materijal filtracijskih vreća: Flis
- Filtar za zaštitu motora
Oprema
- eco!efficiency modus
- Okvir za nošenje
Videos
Područja primjene
- Pogodan za korištenje od strane domara u školi
- Također idealno za trgovce i žene
- Idealno za privatna kućanstva
- Čišćenje stepenica postalo je jednostavno
- Čišćenje mjesta