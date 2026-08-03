BVL 3/1 Bp Go!Further

BVL 3/1 Bp Go!Further je usisavač za suho usisavanje na baterije u ograničenom izdanju, izrađen od 30 % reciklirane plastike¹⁾, a dolazi s ekskluzivnim priborom: 10 filter vrećica od flisa.

Crni usisavač za suho usisavanje BVL 3/1 Bp Go!Further na baterije, u ograničenom izdanju, izrađen od 30 posto reciklirane plastike¹⁾, dolazi s ekskluzivnim priborom i 10 filter vrećica od flisa. Zahvaljujući inovativnom EPP materijalu, ovaj ultra lagani i snažan ruksak na baterije teži samo 4,5 kilograma, a opet je posebno robustan i izdržljiv. Idealan za domare, obrtnike i privatnu upotrebu: s volumenom spremnika od 3 litre, ovaj usisavač je savršen za čišćenje u skučenim prostorima i olakšava čišćenje mjesta i stepeništa. Snažna Kärcher Battery Power baterija osigurava dugo vrijeme rada, dok ergonomski okvir za nošenje omogućuje rad bez umora. BVL 3/1 Bp Go!Further je jednostavan za korištenje i lako se njime upravlja putem praktične upravljačke ploče na pojasu oko bokova. Motor bez četkica EC također se vrlo malo troši. Uz uobičajenu dodatnu opremu, dodatne značajke poput HEPA 14 filtera dostupne su i kao dodatna oprema. Napomena: za ovu verziju, Kärcher Battery Power baterija i kompatibilni punjač baterije moraju se naručiti zasebno.

Značajke i prednosti
BVL 3/1 Bp Go!Further: Ultra lagani bežični leđni usisivač
Ultra lagani bežični leđni usisivač
Proizveden od iznimno laganog, inovativnog EPP-a (ekspandirani polipropilen). Omogućuje ergonomski rad. Omogućuje transport bez napora.
BVL 3/1 Bp Go!Further: Visoko inovativan EPP (ekspandirani polipropilen)
Visoko inovativan EPP (ekspandirani polipropilen)
Posebno robustan i iznimno dugotrajan. Ultra lagan. Izuzetno ekološki prihvatljiv, jer se može 100 posto reciklirati.
BVL 3/1 Bp Go!Further: Značajke održivosti
Značajke održivosti
Dizajn s 30% reciklirane plastike¹⁾. Ultra lagan i ergonomski: inovativni EPP materijal čini naš stroj izuzetno laganim i udobnim. Manje sirovog materijala – bez kompromisa u pogledu udobnosti!
Odlična ergonomija
  • deuter® nosivi okvir izuzetno udoban čak i pri duljem radu.
  • Kontrolna ploča na pojasu omogućuje praktičnu kontrolu svih funkcija.
  • Usisno crijevo može se različito spojiti za dešnjake i ljevake.
EC motor bez četkica
  • Visoka otpornost na trošenje i dug životni vijek.
  • Omogućuje dugotrajan rad te povećava učinkovitost i produktivnost.
Puna fleksibilnost unutar platforme Kärcher 36 V
  • Kompatibilno: svi 36 V Kärcher Battery Power+/Power akumulatori.
  • Praktičan prikaz preostalog vremena trajanja na samom akumulatoru.
  • Moćna baterija se brzo i lako zamjenjuje.
Specifikacije

Tehnički podaci

Baterijska platforma 36 V baterijska platforma
Kapacitet spremnika (l) 3
Materijal spremnika Plastika s recikliranim materijalom
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 65
Količina zraka (l/s) 35,4
Nazivna snaga (W) 350
Vakuum (mbar/kPa) 189 / 18,9
Standardni nominalni promjer ( ) ID 35
Potreban broj baterija (Komad(a)) 1
Učinak po punjenju akumulatorske baterije (m²) pribl. 120 (5,0 Ah) / pribl. 130 (6,0 Ah)
Vrijeme rada po punjenju baterije (/min) eco!efficiency modus: / maks. 52 (5,0 Ah) Način rada: / maks. 31 (5,0 Ah) eco!efficiency modus: / maks. 73 (7,5 Ah) Način rada: / maks. 41 (7,5 Ah)
Izlazna snaga (A) 2,5
Boja Crna
Težina bez pribora (kg) 4,9
Težina uklj. ambalažu (kg) 5,8
Dimenzije (d × š × v) (mm) 220 x 317 x 450

Opseg isporuke

  • Verzije: Baterija i punjač nisu uključeni
  • Duljina usisnog crijeva: 1 m
  • Vrsta usisnog crijeva: sa zakrivljenjem
  • Pregib: Antistatički s regulatorom protoka zraka
  • Teleskopska usisna cijev: 615 mm, 1007 mm
  • Teleskopska usisna cijev, materijal: aluminij
  • Preklopiva podna mlaznica
  • Mlaznica za fuge
  • Količina filtracijskih vreća: 10 Komad(a)
  • Materijal filtracijskih vreća: Flis
  • Filtar za zaštitu motora

Oprema

  • eco!efficiency modus
  • Okvir za nošenje
BVL 3/1 Bp Go!Further
BVL 3/1 Bp Go!Further
BVL 3/1 Bp Go!Further
Područja primjene
  • Pogodan za korištenje od strane domara u školi
  • Također idealno za trgovce i žene
  • Idealno za privatna kućanstva
  • Čišćenje stepenica postalo je jednostavno
  • Čišćenje mjesta
Pribor
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