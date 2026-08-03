Crni usisavač za suho usisavanje BVL 3/1 Bp Go!Further na baterije, u ograničenom izdanju, izrađen od 30 posto reciklirane plastike¹⁾, dolazi s ekskluzivnim priborom i 10 filter vrećica od flisa. Zahvaljujući inovativnom EPP materijalu, ovaj ultra lagani i snažan ruksak na baterije teži samo 4,5 kilograma, a opet je posebno robustan i izdržljiv. Idealan za domare, obrtnike i privatnu upotrebu: s volumenom spremnika od 3 litre, ovaj usisavač je savršen za čišćenje u skučenim prostorima i olakšava čišćenje mjesta i stepeništa. Snažna Kärcher Battery Power baterija osigurava dugo vrijeme rada, dok ergonomski okvir za nošenje omogućuje rad bez umora. BVL 3/1 Bp Go!Further je jednostavan za korištenje i lako se njime upravlja putem praktične upravljačke ploče na pojasu oko bokova. Motor bez četkica EC također se vrlo malo troši. Uz uobičajenu dodatnu opremu, dodatne značajke poput HEPA 14 filtera dostupne su i kao dodatna oprema. Napomena: za ovu verziju, Kärcher Battery Power baterija i kompatibilni punjač baterije moraju se naručiti zasebno.