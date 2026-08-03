Usisavač za suho usisavanje T 11/1 ClassicAdv Re!Plast
Robustan i štedi resurse: T 11/1 Classic Adv Re!Plast sastoji se od 60% recikliranog materijala¹⁾ i nudi veliku snagu usisavanja. Uključeno u opseg isporuke: 12 m utični kabel za napajanje.
Usisavač za suho usisavanje T 11/1 Classic Adv Re!Plast tvrtke Kärcher impresionira svojom prvoklasnom usisnom snagom, robusnošću i izvrsnim omjerom cijene i kvalitete. Zahvaljujući 60 postotnom sadržaju recikliranog materijala¹⁾, resursi se čuvaju od samog početka, a energetski zahtjevi smanjeni. Unatoč velikoj usisnoj snazi, stroj radi uz nisku razinu buke od samo 61 dB(A), što ga čini savršenim za mjesta osjetljiva na buku. Usisavač je kompaktnog dizajna i otporan je na pregib, ima spremnik zapremnine od 11 litara, teži samo 4 kilograma i opremljen je ergonomskom ručkom za nošenje i savijanjem. To omogućuje duga radna razdoblja bez umora i udoban transport. Utični kabel za napajanje dug 12 metara korisnik može lako zamijeniti u bilo kojem trenutku. Na samom usisavaču postoji posebna naprava za odlaganje dodataka kao što su usisna cijev i podna mlaznica. Opseg isporuke uključuje i filter vrećicu od flisa.
Značajke i prednosti
Održivi i inovativni dizajn koji sadrži 60% recikliranih materijalaProizvedeno korištenjem manje sirovina i energije. Korištenje recikliranih materijala smanjuje emisiju CO₂. Inovativan, dugovječan, robustan i stoga vrlo ekonomičan stroj.
Mala težinaBez napora, prenosiv jednom rukom preko izbočina i stepenica. Manja težina s identičnim volumenom spremnika u usporedbi s konkurentskim modelima. Omogućuje dugotrajni rad bez umora
Utični mrežni kabelJednostavna zamjena napojnog kabela bez prethodnog znanja Čišćenje se može nastaviti bez prekida Bez nepotrebnih visokih troškova servisa
Niska razina buke od samo 61 dB(A)
- Štiti korisnika tijekom rada
- Za rad u osjetljivim na buku područjima i noću
- Također prikladno za ono što industrija naziva "dnevnim čišćenjem"
Integrirani spremnik za pribor
- Siguran i praktičan transport uređaja i pribora.
- Jednostavan i praktičan parkirni položaj podne mlaznice na usisavaču.
Kvačica za kabel
- Jednostavno pohranjivanje napojnog kabela
- Kabel je uvijek sigurno pričvršćen tijekom transporta
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 - 240
|Frekvencija (Hz)
|50 - 60
|Vakuum (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Količina zraka (l/s)
|40
|Nazivna snaga (W)
|850
|Kapacitet spremnika (l)
|11
|Standardni nominalni promjer ( )
|ID 35
|Dužina kabela (m)
|12
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|61
|Boja
|Crna
|Težina bez pribora (kg)
|4,2
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|6,2
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|385 x 285 x 385
¹⁾ Svi plastični dijelovi, osim pribora.
Opseg isporuke
- Duljina usisnog crijeva: 2 m
- Pregib: Plastika
- Količina usisnih cijevi: 3 Komad(a)
- Duljina usisnih cijevi: 350 mm
- Materijal usisnih cijevi: Plastika
- Preklopiva podna mlaznica
- Količina filtracijskih vreća: 1 Komad(a)
- Materijal filtracijskih vreća: Flis
- Filtar za zaštitu motora
- Trajna filtrarna košara: Flis
Oprema
- Materijal spremnika: Plastika s recikliranim materijalom
- Kvačica za kabel
- Utični mrežni kabel: Standard
- Integrirani spremnik za pribor
Područja primjene
- Idealno za upotrebu u hotelskom sektoru, ugostiteljskim objektima, maloprodaji i čišćenju zgrada
- Za sve tvrde površine kao što su npr. pločice, prirodni kamen, PVC, linoleum
- Tepih
Pribor
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