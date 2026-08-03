Usisavač za suho usisavanje T 11/1 Classic Adv Re!Plast tvrtke Kärcher impresionira svojom prvoklasnom usisnom snagom, robusnošću i izvrsnim omjerom cijene i kvalitete. Zahvaljujući 60 postotnom sadržaju recikliranog materijala¹⁾, resursi se čuvaju od samog početka, a energetski zahtjevi smanjeni. Unatoč velikoj usisnoj snazi, stroj radi uz nisku razinu buke od samo 61 dB(A), što ga čini savršenim za mjesta osjetljiva na buku. Usisavač je kompaktnog dizajna i otporan je na pregib, ima spremnik zapremnine od 11 litara, teži samo 4 kilograma i opremljen je ergonomskom ručkom za nošenje i savijanjem. To omogućuje duga radna razdoblja bez umora i udoban transport. Utični kabel za napajanje dug 12 metara korisnik može lako zamijeniti u bilo kojem trenutku. Na samom usisavaču postoji posebna naprava za odlaganje dodataka kao što su usisna cijev i podna mlaznica. Opseg isporuke uključuje i filter vrećicu od flisa.