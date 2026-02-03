Usisavač za suho pranje T 12/1 Hf posebno je razvijen za posebne izazove čišćenja kabina zrakoplova. Radi sa standardnim naponom u zrakoplovu koji se koristi u zrakoplovima diljem svijeta (110 V, 400 Hz) i ima 25 metara dug, lako vidljiv žuti kabel, što višestruko ponovno spajanje čini nepotrebnim. Kapacitet spremnika od 12 litara osigurava dugotrajno korištenje bez prekida. Dostupan je i dodatni HEPA filtar koji kabinu čisti od prašine i štiti zdravlje operatera, putnika i osoblja u vozilu.