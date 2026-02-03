Usisavač za suho usisavanje T 12/1 400Hz
Specijalist za temeljito i učinkovito čišćenje u zrakoplovima: usisavač za suho pranje T 12/1 Hf radi s ugrađenim naponom (110 V, 400 Hz) za upotrebu u svim zrakoplovima diljem svijeta.
Usisavač za suho pranje T 12/1 Hf posebno je razvijen za posebne izazove čišćenja kabina zrakoplova. Radi sa standardnim naponom u zrakoplovu koji se koristi u zrakoplovima diljem svijeta (110 V, 400 Hz) i ima 25 metara dug, lako vidljiv žuti kabel, što višestruko ponovno spajanje čini nepotrebnim. Kapacitet spremnika od 12 litara osigurava dugotrajno korištenje bez prekida. Dostupan je i dodatni HEPA filtar koji kabinu čisti od prašine i štiti zdravlje operatera, putnika i osoblja u vozilu.
Značajke i prednosti
Specijalist za čišćenje kabina zrakoplovaT 12/1 Hf radi s naponom na brodu i ima kabel od 25 m. Savršeno za zrakoplove
HEPA-filtar za čist izlazni zrakOpcijski HEPA filter osigurava higijenski čist izlazni zrak bez čestica prašine.
Košara za glavni filtarVeliki trajni glavni filtar izrađen od najlona koji se može prati za optimalno odvajanje prašine. Za korištenje sa ili bez filter vrećice.
Rukovanje pritiskom noge
- Nema napornog sagibanja u svakodnevnom radu.
Kvačica za kabel
- Mrežni kabel je uvijek pospremljen sigurno za transport.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|1
|Napon (V)
|110
|Frekvencija (Hz)
|400
|Vakuum (mbar/kPa)
|240 / 24
|Količina zraka (l/s)
|53
|Nazivna snaga (W)
|900
|Kapacitet spremnika (l)
|12
|Standardni nominalni promjer ( )
|ID 35
|Dužina kabela (m)
|25
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|62
|Boja
|antracit
|Težina bez pribora (kg)
|7,8
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|11,2
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|410 x 315 x 340
Opseg isporuke
- Duljina usisnog crijeva: 2 m
- Pregib: Antistatički s regulatorom protoka zraka
- Količina usisnih cijevi: 2 Komad(a)
- Duljina usisnih cijevi: 505 mm
- Materijal usisnih cijevi: Čelik, kromiran
- Mlaznica za pod
- Količina filtracijskih vreća: 1 Komad(a)
- Materijal filtracijskih vreća: Flis
- Filtar za zaštitu motora
- Trajna filtrarna košara: Flis
Oprema
- Materijal spremnika: Plastika
- Integrirani prihvatnik za mrežni kabel
- Kvačica za kabel
Videos
Područja primjene
- Savršeno prikladan za čišćenje u avionima, autobusima i vlakovima
- Za temeljito čišćenje svih podova - od tvrdih podova do tepiha