Usisavač za suho usisavanje T 7/1 Classic usisavač
Lagan i ergonomski: T 7/1 Classic sa standardnom filtarskom vrećicom od flisa usisavač je u osnovnoj klasi s dobrim omjerom cijene i učinka, snažnom usisnom snagom i držačem kabela.
Sa snagom od 850 W, kompaktni usisavač za suho usisavanje T 7/1 Classic proizvodi impresivan vakuum od 23,0 kPa. Usisavač je ugodno tih sa samo 63 dB(A). Stroj ima usisnu cijev dugu 2,0 metra i vrlo je lagan i teži 3,5 kilograma. Oblikovano savijanje omogućuje dugotrajan rad bez zamora. Dobra svojstva gusjenice suhog usisavača zahvaljuju se šasiji s 2 fiksna i 2 okretna kotačića. Odbojnik sa svih strana osigurava da spremnik od 7,5 litara otporan na udarce ne oštećuje namještaj itd. T 7/1 Classic standardno dolazi s filter vrećicom od flisa.
Značajke i prednosti
Mala težinaBez napora, prenosiv jednom rukom preko izbočina i stepenica. Manja težina s identičnim volumenom spremnika u usporedbi s konkurentskim modelima. Omogućuje dugotrajni rad bez umora
Stalni glavni filter košaraProizvedeno od robusne flisne tkanine Održivo: može se prati ručno na 30 °C.
Izvrsna usisna moćProfesionalna kvaliteta Dobar omjer cijene i performansi
Kvačica za kabel
- Jednostavno pohranjivanje napojnog kabela
- Sigurno pričvršćivanje kabela tijekom transporta
Robusni odbojnik
- Štiti namještaj, zidove i strojeve od oštećenja
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 - 240
|Frekvencija (Hz)
|50 - 60
|Vakuum (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Količina zraka (l/s)
|40
|Nazivna snaga (W)
|850
|Kapacitet spremnika (l)
|7
|Standardni nominalni promjer ( )
|ID 35
|Dužina kabela (m)
|7,5
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|62
|Boja
|antracit
|Težina bez pribora (kg)
|3,5
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|6
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|375 x 285 x 310
Opseg isporuke
- Duljina usisnog crijeva: 2 m
- Pregib: Plastika
- Količina usisnih cijevi: 3 Komad(a)
- Duljina usisnih cijevi: 350 mm
- Materijal usisnih cijevi: Plastika
- Preklopiva podna mlaznica
- Mlaznica za fuge
- Količina filtracijskih vreća: 10 Komad(a)
- Materijal filtracijskih vreća: Flis
- Filtar za zaštitu motora
- Trajna filtrarna košara: Flis
Oprema
- Materijal spremnika: Plastika
- Kvačica za kabel
Područja primjene
- Za sve tvrde površine kao što su npr. pločice, prirodni kamen, PVC, linoleum
- Tepih
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