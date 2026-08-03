Sa snagom od 850 W, kompaktni usisavač za suho usisavanje T 7/1 Classic proizvodi impresivan vakuum od 23,0 kPa. Usisavač je ugodno tih sa samo 63 dB(A). Stroj ima usisnu cijev dugu 2,0 metra i vrlo je lagan i teži 3,5 kilograma. Oblikovano savijanje omogućuje dugotrajan rad bez zamora. Dobra svojstva gusjenice suhog usisavača zahvaljuju se šasiji s 2 fiksna i 2 okretna kotačića. Odbojnik sa svih strana osigurava da spremnik od 7,5 litara otporan na udarce ne oštećuje namještaj itd. T 7/1 Classic standardno dolazi s filter vrećicom od flisa.