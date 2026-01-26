Usisavač za suho usisavanje T 8/1 L

Naš usisavač za suho usisavanje T 8/1 L impresionira majstora svojim robusnim dizajnom, ergonomskim remenom za nošenje i izuzetno malom težinom za lak transport.

Uz usisivač za suho pranje T 8/1 L, obrtnicima nudimo stroj koji je posebno dizajniran za njihove potrebe. Robustan i otporan na habanje, izdržljiv, snažan i opremljen ergonomskim remenom za nošenje, pruža impresivne performanse na svakom gradilištu. Njegova izuzetno mala težina ne samo da olakšava transport, već također znači da se može koristiti za rad koji teški strojevi mogu samo djelomično obaviti, na primjer na ljestvama ili stepenicama. Njegov certifikat klase filtra (L) znači da se može koristiti čak iu prašnjavim okruženjima, dok korisni detalji omogućuju jednostavno i sigurno skladištenje dodataka izravno na stroju.

Značajke i prednosti
Usisavač za suho usisavanje T 8/1 L: Ergonomski remen za nošenje
Ergonomski remen za nošenje
Omogućuje jednostavan transport laganog stroja i omogućuje rad na ljestvama, na primjer.
Usisavač za suho usisavanje T 8/1 L: Sigurne opcije za pohranjivanje pribora
Sigurne opcije za pohranjivanje pribora
Pribor se sprema izravno na stražnju stranu stroja dok su crijevo i kabel za napajanje sigurno pričvršćeni.
Usisavač za suho usisavanje T 8/1 L: Mala težina
Mala težina
Stroj se također može bez napora transportirati preko stepenica i na velike udaljenosti.
Specifikacije

Tehnički podaci

Napajanje (Ph/V/Hz) 1 / 220 - 240 / 50 - 60
Vakuum (mbar/kPa) 235 / 23,5
Količina zraka (l/s) 40
Nazivna snaga (W) 850
Kapacitet spremnika (l) 8
Standardni nominalni promjer ( ) ID 35
Dužina kabela (m) 7,5
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 62
Boja antracit
Težina bez pribora (kg) 3,5
Težina uklj. ambalažu (kg) 5,7
Dimenzije (d × š × v) (mm) 375 x 285 x 320

Opseg isporuke

  • Duljina usisnog crijeva: 2 m
  • Pregib: Plastika
  • Količina usisnih cijevi: 2 Komad(a)
  • Duljina usisnih cijevi: 480 mm
  • Materijal usisnih cijevi: Nehrđajući čelik
  • Preklopiva podna mlaznica
  • Mlaznica za fuge
  • Količina filtracijskih vreća: 1 Komad(a)
  • Materijal filtracijskih vreća: Flis
  • Filtar za zaštitu motora
  • Trajna filtrarna košara: Flis
  • Remen

Oprema

  • Materijal spremnika: Plastika
  • Integrirani spremnik za pribor
Usisavač za suho usisavanje T 8/1 L
Usisavač za suho usisavanje T 8/1 L
Videos
Područja primjene
  • Za temeljito čišćenje svih podova - od tvrdih podova do tepiha
  • Čišćenje stepenica postalo je jednostavno
  • Građevinarstvo (obrtnici)
Pribor
