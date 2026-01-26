Uz usisivač za suho pranje T 8/1 L, obrtnicima nudimo stroj koji je posebno dizajniran za njihove potrebe. Robustan i otporan na habanje, izdržljiv, snažan i opremljen ergonomskim remenom za nošenje, pruža impresivne performanse na svakom gradilištu. Njegova izuzetno mala težina ne samo da olakšava transport, već također znači da se može koristiti za rad koji teški strojevi mogu samo djelomično obaviti, na primjer na ljestvama ili stepenicama. Njegov certifikat klase filtra (L) znači da se može koristiti čak iu prašnjavim okruženjima, dok korisni detalji omogućuju jednostavno i sigurno skladištenje dodataka izravno na stroju.