Usisavač za prozore WVP 10
Za glatke površine, od prozora do pločica: baterijski mokri usisavač WVP 10 osigurava sjajne rezultate bez tragova, dobro leži u ruci i dopušta čak i rad iznad glave.
Baterijski, lagan i robustan: naš profesionalni mokri usisavač za držanje u ruci WVP 10 uvjerava kvalitetnim komponentama, kao primjerice brzohodnim motorom, koji u usporedbi s uobičajenim uređajima pruža znatno veći učinak usisavanja. Rezultat su površine bez vidljivih tragova čišćenja, bilo da mokri usisavač koristite za prozore, pločice, ogledala, vitrine, pultove ili čistite bilo koju drugu glatku površinu. Pri tome nije važno radite li vertikalno, horizontalno ili čak iznad glave, usisavač uvijek dobro leži u ruci, a rezultati čišćenja su savršeni u svakom položaju- zahvaljujući ručnom namještanju držača razmaka čak i na rubovima. Spremnik prljave vode zapremine 200 ml nudi dovoljno kapaciteta za dulja korištenja, jednostavno se i brzo prazni te se može prati u perilici posuđa. U opsegu isporuke je jedna baterija (trajanje 30 minuta), pripadajući punjač, boca s raspršivačem i krpa za brisanje od mikrovlakana.
Značajke i prednosti
Lagan, ergonomičan i za univerzalnu upotrebuPrikladan za sve vrste glatkih površina, bilo horizontalno, vertikalno ili čak iznad glave. Udobno rukovanje i jednostavan rad. Sigurno i udobno rukovanje zahvaljujući ručki obloženoj gumom.
Bateriju je moguće izvaditi i zamijenitiRazinu napunjenosti prikazuju tri LED diode iznad prekidača za uključivanje/isključivanje.
Komforno čišćenje rubovaRezultati čišćenja bez tragova sve do rubova zahvaljujući ručno namjestivom držaču razmaka.
Veliki volumen spremnika otpadnih voda
- Smanjuje prekide u radu zahvaljujući čestom pražnjenju, čime se povećava produktivnost.
- Omogućuje bolje korištenje raspoloživog radnog vremena.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Radna širina usisne mlaznice (mm)
|280
|Kapacitet spremnika za prljavu vodu (ml)
|200
|Vrijeme punjenja baterije (min)
|180
|Vrijeme rada baterije (min)
|35
|Vrsta baterije
|Demontažna litij-ionska baterija
|Napon baterije (V)
|3,7
|Boja
|antracit
|Težina bez pribora (kg)
|1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|2
|Težina s baterijom (kg)
|1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|280 x 130 x 335
Opseg isporuke
- Koncentrat za čišćenje površina CA 30 R (1 x 500 ml)
- Bočica za prskanje (500 ml)
- Navlaka za brisanje od mikrovlakana: 1 x
- Baterija
- Punjač
- Strugalo za nečistoće
Oprema
- Širina usisne mlaznice: 280 mm
Videos
Područja primjene
- Građevinarstvo
- Maloprodaja
- Uredske zgrade
- Ugostiteljstvo
- Restorani i catering
- Zdravstvo