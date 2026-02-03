Baterijski, lagan i robustan: naš profesionalni mokri usisavač za držanje u ruci WVP 10 uvjerava kvalitetnim komponentama, kao primjerice brzohodnim motorom, koji u usporedbi s uobičajenim uređajima pruža znatno veći učinak usisavanja. Rezultat su površine bez vidljivih tragova čišćenja, bilo da mokri usisavač koristite za prozore, pločice, ogledala, vitrine, pultove ili čistite bilo koju drugu glatku površinu. Pri tome nije važno radite li vertikalno, horizontalno ili čak iznad glave, usisavač uvijek dobro leži u ruci, a rezultati čišćenja su savršeni u svakom položaju- zahvaljujući ručnom namještanju držača razmaka čak i na rubovima. Spremnik prljave vode zapremine 200 ml nudi dovoljno kapaciteta za dulja korištenja, jednostavno se i brzo prazni te se može prati u perilici posuđa. U opsegu isporuke je jedna baterija (trajanje 30 minuta), pripadajući punjač, boca s raspršivačem i krpa za brisanje od mikrovlakana.