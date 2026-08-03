Nije važno koristite li naš ručni mokri usisavač WVP 10 kao usisavač za čišćenje prozora, pločica, ogledala, vitrina, polica ili bilo kojih drugih glatkih površina. Važno je da u svakom položaju, ako je potrebno čak i iznad glave, postižete savršene rezultate čišćenja. To, između ostalog, osigurava brzo rotirajući motor, koji ima znatno veći učinak usisavanja nego što je to uobičajeno kod običnih kućanskih usisavača. Osim toga, ovaj baterijski, lagani i robusni uređaj osvaja promišljenim detaljima, kao primjerice spremnikom prljave vode zapremine 200 ml, koji se jednostavno i brzo prazni te se po potrebi može jednostavno oprati u perilici suđa. Ili također držačem razmaka s manualnim namještanjem za savršene rezultate i na rubovima. WVP 10 se isporučuje s baterijom (trajanje 30 min), sredstvima za čišćenje, punjačem, bocom s raspršivačem i krpom od mikrovlakana. Verzija WVP 10 Adv dodatno ima drugu bateriju kao i brzi punjač umjesto jednostavnije izvedbe pa tako omogućuje gotovo neprekidan rad s površinskim usisavačem WVP 10 Adv.