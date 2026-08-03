Usisavač za prozore WVP 10 Adv
Naš baterijski mokri usisavač WVP 10 uvijek dobro leži u ruci- bilo da radite vertikalno, horizontalno ili iznad glave. Idealan za sve glatke površine, kao što su prozori ili pločice.
Nije važno koristite li naš ručni mokri usisavač WVP 10 kao usisavač za čišćenje prozora, pločica, ogledala, vitrina, polica ili bilo kojih drugih glatkih površina. Važno je da u svakom položaju, ako je potrebno čak i iznad glave, postižete savršene rezultate čišćenja. To, između ostalog, osigurava brzo rotirajući motor, koji ima znatno veći učinak usisavanja nego što je to uobičajeno kod običnih kućanskih usisavača. Osim toga, ovaj baterijski, lagani i robusni uređaj osvaja promišljenim detaljima, kao primjerice spremnikom prljave vode zapremine 200 ml, koji se jednostavno i brzo prazni te se po potrebi može jednostavno oprati u perilici suđa. Ili također držačem razmaka s manualnim namještanjem za savršene rezultate i na rubovima. WVP 10 se isporučuje s baterijom (trajanje 30 min), sredstvima za čišćenje, punjačem, bocom s raspršivačem i krpom od mikrovlakana. Verzija WVP 10 Adv dodatno ima drugu bateriju kao i brzi punjač umjesto jednostavnije izvedbe pa tako omogućuje gotovo neprekidan rad s površinskim usisavačem WVP 10 Adv.
Značajke i prednosti
Lagan, ergonomičan i za univerzalnu upotrebuPrikladan za sve vrste glatkih površina, bilo horizontalno, vertikalno ili čak iznad glave. Udobno rukovanje i jednostavan rad. Sigurno i udobno rukovanje zahvaljujući ručki obloženoj gumom.
Bateriju je moguće izvaditi i zamijenitiDopušta eksterno punjenje baterije te neprekidan rad u kombinaciji s drugom baterijom. Razinu napunjenosti prikazuju tri LED diode iznad prekidača za uključivanje/isključivanje.
Komforno čišćenje rubovaRezultati čišćenja bez tragova sve do rubova zahvaljujući ručno namjestivom držaču razmaka.
Veliki volumen spremnika otpadnih voda
- Smanjuje prekide u radu zahvaljujući čestom pražnjenju, čime se povećava produktivnost.
- Omogućuje bolje korištenje raspoloživog radnog vremena.
Verzija WVP 10 Adv s brzim punjačem
- Brzi punjač i druga baterija omogućuju gotovo neprekidan rad.
Verzija WVP 10 Adv s dodatnom uskom usisnom mlaznicom
- Posebno za male površine koje nisu dostupne sa standardnom mlaznicom.
Snažna litij-ionska baterija
- Dopušta vrijeme rada od oko 30 minuta u komadu.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Radna širina usisne mlaznice (mm)
|280
|Radna širina uske usisne mlaznice (mm)
|170
|Kapacitet spremnika za prljavu vodu (ml)
|200
|Vrijeme punjenja baterije (min)
|50
|Vrijeme rada baterije (min)
|35
|Vrsta baterije
|Demontažna litij-ionska baterija
|Napon baterije (V)
|3,7
|Napon (V)
|220 - 240
|Frekvencija (Hz)
|50 - 60
|Boja
|antracit
|Težina bez pribora (kg)
|1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|2,3
|Težina s baterijom (kg)
|1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|280 x 130 x 335
Opseg isporuke
- Koncentrat za čišćenje površina CA 30 R (1 x 500 ml)
- Bočica za prskanje (500 ml)
- Navlaka za brisanje od mikrovlakana: 1 x
- Navlaka za brisanje od mikrovlakana, za vanjsu upotrebu: 1 x
- Baterija
- Uključena izmjenjiva baterija
- Stanica za brzo punjenje
- Strugalo za nečistoće
Oprema
- Širina usisne mlaznice: 280 mm, 170 mm
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Područja primjene
- Građevinarstvo
- Maloprodaja
- Uredske zgrade
- Ugostiteljstvo
- Restorani i catering
- Zdravstvo
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