Ultra visokotlačni perač HD 9/100-4 Cage Classic
Visokotlačni čistač HD 9/100-4 Cage Classic: uvjerljiv je sa svojih 1000 bara radnog tlaka, dobavnom količinom 900 l na sat kao i bypass pištoljem. Odstranjuje čak i najtvrdokornije nečistoće.
Idealno za univerzalnu primjenu kod građevinskih radova i u industriji: naš višenamjenski visokotlačni čistač HD 9/100-4 Cage Classic iz UHP kompaktne klase. Jezgru uređaja čini iznimno učinkovita WOMA industrijska visokotlačna crpka s visokim volumetrijskim stupnjem korisnosti. Opremljen bypass pištoljem, HD 9/100-4 nudi radni tlak od 1000 bar, transportira 900 litara vode na sat te tako pouzdano i brzo odstranjuje čak i najtvrdokornije nečistoće.
Značajke i prednosti
Snažna industrijska visokotlačna crpkaKlipovi od tvrdog metala za veliku izdržljivost. Konstrukcija prikladna za servisiranje, za jednostavnu zamjenu istrošenih dijelova kao što su venitli, brtve ili klipovi. Izvedba s centralnim ventilom za veliku volumetrijsku učinkovitost.
Komforni WOMA pištoljErgonomska ručka i mala težina za praktično rukovanje. Rad bez umaranja zahvaljujući smanjenim odvodnim silama.
Dugovječno i robusnoNiski pogonski i servisni troškovi Sprječava trzanje, budući da se tlak kod povlačenja pištolja polako povećava.
Velika mobilnost
- Veliki kotači kao i optimalno težište osiguravaju veliku mobilnost uređaja - unatoč njegovoj veličini.
- Praktična kuka za kran omogućuje jednostavan transport, čak i na neprohodnom terenu.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Radni tlak (bar/MPa)
|1000 / 100
|Protok (l/h)
|980
|Dolazna temperatura (°C)
|45
|Gorivo
|Električni
|Snaga motora (kW)
|35
|Broj faza električne energije (Ph)
|3
|Napon (V)
|380 - 415
|Frekvencija (Hz)
|50
|Tip pumpe
|Zglobna osovina
|Težina bez pribora (kg)
|378
|Težina (s priborom) (kg)
|392
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|395,5
|Dimenzije (d × š × v) ( )
|1395 x 789 x 1088
Opseg isporuke
- Ručni pištolj za prskanje: UHP pištolj (Dump Gun)
- mlaznicaza prskanje od plemenitog čelika: 750 mm
- Mlaznica s plosnatim mlazom
Oprema
- Duljina visokotlačnog crijeva: 20 m
- Sigurnosni ventil
- Brojač proteklog vremena
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Područja primjene
- Građevinarstvo
- Industrija
- Transport