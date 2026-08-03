Ultra visokotlačni perač HD 9/100-4 Cage Classic

Visokotlačni čistač HD 9/100-4 Cage Classic: uvjerljiv je sa svojih 1000 bara radnog tlaka, dobavnom količinom 900 l na sat kao i bypass pištoljem. Odstranjuje čak i najtvrdokornije nečistoće.

Idealno za univerzalnu primjenu kod građevinskih radova i u industriji: naš višenamjenski visokotlačni čistač HD 9/100-4 Cage Classic iz UHP kompaktne klase. Jezgru uređaja čini iznimno učinkovita WOMA industrijska visokotlačna crpka s visokim volumetrijskim stupnjem korisnosti. Opremljen bypass pištoljem, HD 9/100-4 nudi radni tlak od 1000 bar, transportira 900 litara vode na sat te tako pouzdano i brzo odstranjuje čak i najtvrdokornije nečistoće.

Značajke i prednosti
Ultra visokotlačni perač HD 9/100-4 Cage Classic: Snažna industrijska visokotlačna crpka
Snažna industrijska visokotlačna crpka
Klipovi od tvrdog metala za veliku izdržljivost. Konstrukcija prikladna za servisiranje, za jednostavnu zamjenu istrošenih dijelova kao što su venitli, brtve ili klipovi. Izvedba s centralnim ventilom za veliku volumetrijsku učinkovitost.
Ultra visokotlačni perač HD 9/100-4 Cage Classic: Komforni WOMA pištolj
Komforni WOMA pištolj
Ergonomska ručka i mala težina za praktično rukovanje. Rad bez umaranja zahvaljujući smanjenim odvodnim silama.
Ultra visokotlačni perač HD 9/100-4 Cage Classic: Dugovječno i robusno
Dugovječno i robusno
Niski pogonski i servisni troškovi Sprječava trzanje, budući da se tlak kod povlačenja pištolja polako povećava.
Velika mobilnost
  • Veliki kotači kao i optimalno težište osiguravaju veliku mobilnost uređaja - unatoč njegovoj veličini.
  • Praktična kuka za kran omogućuje jednostavan transport, čak i na neprohodnom terenu.
Specifikacije

Tehnički podaci

Radni tlak (bar/MPa) 1000 / 100
Protok (l/h) 980
Dolazna temperatura (°C) 45
Gorivo Električni
Snaga motora (kW) 35
Broj faza električne energije (Ph) 3
Napon (V) 380 - 415
Frekvencija (Hz) 50
Tip pumpe Zglobna osovina
Težina bez pribora (kg) 378
Težina (s priborom) (kg) 392
Težina uklj. ambalažu (kg) 395,5
Dimenzije (d × š × v) ( ) 1395 x 789 x 1088

Opseg isporuke

  • Ručni pištolj za prskanje: UHP pištolj (Dump Gun)
  • mlaznicaza prskanje od plemenitog čelika: 750 mm
  • Mlaznica s plosnatim mlazom

Oprema

  • Duljina visokotlačnog crijeva: 20 m
  • Sigurnosni ventil
  • Brojač proteklog vremena
Ultra visokotlačni perač HD 9/100-4 Cage Classic
Ultra visokotlačni perač HD 9/100-4 Cage Classic
Ultra visokotlačni perač HD 9/100-4 Cage Classic
Ultra visokotlačni perač HD 9/100-4 Cage Classic
Ultra visokotlačni perač HD 9/100-4 Cage Classic
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Područja primjene
  • Građevinarstvo
  • Industrija
  • Transport
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