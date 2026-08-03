Idealno za univerzalnu primjenu kod građevinskih radova i u industriji: naš višenamjenski visokotlačni čistač HD 9/100-4 Cage Classic iz UHP kompaktne klase. Jezgru uređaja čini iznimno učinkovita WOMA industrijska visokotlačna crpka s visokim volumetrijskim stupnjem korisnosti. Opremljen bypass pištoljem, HD 9/100-4 nudi radni tlak od 1000 bar, transportira 900 litara vode na sat te tako pouzdano i brzo odstranjuje čak i najtvrdokornije nečistoće.