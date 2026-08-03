Ultra visokotlačni perač HD 9/100 CageAdv (DryShut)
Uklanja čak i iznimno tvrdokornu prljavštinu: svestrani HD 9/100-4 Cage Adv ultra visokotlačni čistač s UHP pištoljem, radnim tlakom od 1000 bara i niskom potrošnjom vode od 900 l/h.
Opremljen prikladnim UHP pištoljem, naš ultra visokotlačni čistač HD 9/100-4 Cage Adv iz UHP kompaktne klase impresivno čisti čak i najtvrdokorniju prljavštinu, kao što je ona u građevinskoj industriji ili drugim industrijskim primjenama. U njegovom srcu je izuzetno snažna industrijska visokotlačna pumpa WOMA s visokom volumetrijskom učinkovitošću. Jamči najbolje rezultate čišćenja osiguravajući radni tlak od 1000 bara i samo 900 l vode na sat.
Značajke i prednosti
Snažna industrijska visokotlačna crpkaKlipovi od tvrdog metala za veliku izdržljivost. Konstrukcija prikladna za servisiranje, za jednostavnu zamjenu istrošenih dijelova kao što su venitli, brtve ili klipovi. Izvedba s centralnim ventilom za veliku volumetrijsku učinkovitost.
Ergonomski pištolj za pjeskarenjeErgonomska ručka i mala težina za praktično rukovanje. Rad bez umaranja zahvaljujući smanjenim odvodnim silama.
Ventil za tlačno rasterećenjeVentil za tlačno rasterećenje smanuje tlak u crijevu, tako da ono ostaje fleksibilno dok je pištolj zatvoren. Sprječava trzanje, budući da se tlak kod povlačenja pištolja polako povećava.
Velika mobilnost
- Veliki kotači kao i optimalno težište osiguravaju veliku mobilnost uređaja - unatoč njegovoj veličini.
- Praktična kuka za kran omogućuje jednostavan transport, čak i na neprohodnom terenu.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Radni tlak (bar/MPa)
|1000 / 100
|Protok (l/h)
|978
|Dolazna temperatura (°C)
|45
|Gorivo
|Električni
|Snaga motora (kW)
|35
|Broj faza električne energije (Ph)
|3
|Napon (V)
|380 - 415
|Frekvencija (Hz)
|50
|Tip pumpe
|Zglobna osovina
|Težina bez pribora (kg)
|385
|Težina (s priborom) (kg)
|376,5
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|380
|Dimenzije (d × š × v) ( )
|1385 x 790 x 1090
Opseg isporuke
- Ručni pištolj za prskanje: UHP pištolj
- mlaznicaza prskanje od plemenitog čelika: 750 mm
- Mlaznica s plosnatim mlazom
Oprema
- Duljina visokotlačnog crijeva: 20 m
- Sigurnosni ventil
- Brojač proteklog vremena