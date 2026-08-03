Opremljen prikladnim UHP pištoljem, naš ultra visokotlačni čistač HD 9/100-4 Cage Adv iz UHP kompaktne klase impresivno čisti čak i najtvrdokorniju prljavštinu, kao što je ona u građevinskoj industriji ili drugim industrijskim primjenama. U njegovom srcu je izuzetno snažna industrijska visokotlačna pumpa WOMA s visokom volumetrijskom učinkovitošću. Jamči najbolje rezultate čišćenja osiguravajući radni tlak od 1000 bara i samo 900 l vode na sat.