Ultra visokotlačni perač HD 9/100 CageAdv (DryShut)

Uklanja čak i iznimno tvrdokornu prljavštinu: svestrani HD 9/100-4 Cage Adv ultra visokotlačni čistač s UHP pištoljem, radnim tlakom od 1000 bara i niskom potrošnjom vode od 900 l/h.

Opremljen prikladnim UHP pištoljem, naš ultra visokotlačni čistač HD 9/100-4 Cage Adv iz UHP kompaktne klase impresivno čisti čak i najtvrdokorniju prljavštinu, kao što je ona u građevinskoj industriji ili drugim industrijskim primjenama. U njegovom srcu je izuzetno snažna industrijska visokotlačna pumpa WOMA s visokom volumetrijskom učinkovitošću. Jamči najbolje rezultate čišćenja osiguravajući radni tlak od 1000 bara i samo 900 l vode na sat.

Značajke i prednosti
Ultra visokotlačni perač HD 9/100 CageAdv (DryShut): Snažna industrijska visokotlačna crpka
Snažna industrijska visokotlačna crpka
Klipovi od tvrdog metala za veliku izdržljivost. Konstrukcija prikladna za servisiranje, za jednostavnu zamjenu istrošenih dijelova kao što su venitli, brtve ili klipovi. Izvedba s centralnim ventilom za veliku volumetrijsku učinkovitost.
Ultra visokotlačni perač HD 9/100 CageAdv (DryShut): Ergonomski pištolj za pjeskarenje
Ergonomski pištolj za pjeskarenje
Ergonomska ručka i mala težina za praktično rukovanje. Rad bez umaranja zahvaljujući smanjenim odvodnim silama.
Ultra visokotlačni perač HD 9/100 CageAdv (DryShut): Ventil za tlačno rasterećenje
Ventil za tlačno rasterećenje
Ventil za tlačno rasterećenje smanuje tlak u crijevu, tako da ono ostaje fleksibilno dok je pištolj zatvoren. Sprječava trzanje, budući da se tlak kod povlačenja pištolja polako povećava.
Velika mobilnost
  • Veliki kotači kao i optimalno težište osiguravaju veliku mobilnost uređaja - unatoč njegovoj veličini.
  • Praktična kuka za kran omogućuje jednostavan transport, čak i na neprohodnom terenu.
Specifikacije

Tehnički podaci

Radni tlak (bar/MPa) 1000 / 100
Protok (l/h) 978
Dolazna temperatura (°C) 45
Gorivo Električni
Snaga motora (kW) 35
Broj faza električne energije (Ph) 3
Napon (V) 380 - 415
Frekvencija (Hz) 50
Tip pumpe Zglobna osovina
Težina bez pribora (kg) 385
Težina (s priborom) (kg) 376,5
Težina uklj. ambalažu (kg) 380
Dimenzije (d × š × v) ( ) 1385 x 790 x 1090

Opseg isporuke

  • Ručni pištolj za prskanje: UHP pištolj
  • mlaznicaza prskanje od plemenitog čelika: 750 mm
  • Mlaznica s plosnatim mlazom

Oprema

  • Duljina visokotlačnog crijeva: 20 m
  • Sigurnosni ventil
  • Brojač proteklog vremena
Ultra visokotlačni perač HD 9/100 CageAdv (DryShut)
Ultra visokotlačni perač HD 9/100 CageAdv (DryShut)
Ultra visokotlačni perač HD 9/100 CageAdv (DryShut)
Ultra visokotlačni perač HD 9/100 CageAdv (DryShut)
Videos
Pribor
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Opći uvjeti poslovanja servis
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI I PONUDE:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

MARKETINŠKI UPITI:
marketing-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH