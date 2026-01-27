RM 31 ASF koncentrátum, olaj- és zsíroldó EXTRA, 2,5L, 2.5l

Magas koncentrátumú, magasnyomású alaptisztítószer. Hatékonyan távolítja el a makacs szennyeződéseket, pl. olajat, zsírt, kátrányt, kormot vagy füstgyantát, minden hőmérsékleten.

A PressurePro Olaj- és zsírtisztító Extra RM 31 valóban igazolja a nevét, és szinte erőfeszítés nélkül oldja fel a legmakacsabb olaj-, zsír-, kátrány-, korom- és füstgyanta szennyeződéseket. Az erősen koncentrált, költségtakarékos magasnyomású tisztítószer minden hőmérséklet-tartományban - beleértve a 150 °C-os gőzfokozatot is - használható, és erőteljes tisztítóhatást biztosít. Ideális alaptisztítóként alkalmas motormosásra és alkatrésztisztításra műhelyekben vagy mezőgazdasági üzemekben, de más területeken is lenyűgöző, például homlokzattisztításnál a károsanyag-kibocsátás, madárürülék vagy rovarmaradványok okozta szennyeződések eltávolításakor, valamint az élelmiszeriparban tartálybelső tisztítására is használható. A PressurePro Olaj- és zsírtisztító Extra RM 31 szilikonmentes, gyorsan szétválasztja az olajat és a vizet az olajleválasztóban, és kellemesen friss illatot hagy maga után.

Specifikációk

Műszaki adatok

Csomagolás mérete (l) 2,5
Csomagolási egység (Darab(ok)) 4
pH-érték 13
Csomagolási súly (kg) 3,1
RM 31 ASF koncentrátum, olaj- és zsíroldó EXTRA, 2,5L, 2.5l
RM 31 ASF koncentrátum, olaj- és zsíroldó EXTRA, 2,5L, 2.5l
RM 31 ASF koncentrátum, olaj- és zsíroldó EXTRA, 2,5L, 2.5l
RM 31 ASF koncentrátum, olaj- és zsíroldó EXTRA, 2,5L, 2.5l
Alkalmazási területek
  • Szállítási területek és gépek
  • Istálló tisztítás
  • Hordótisztítás
  • Jármű-/motormosás
  • Alkatrésztisztítás
  • Felület zsírtalanítás
  • Élelmiszert szállító tartályautók
  • Homlokzattisztítás