A KFI 3310 patronos szűrő lehetővé teszi a nedves és száraz porszívózást anélkül, hogy meg kellene állni a szűrő cseréjéhez. A patronos szűrő egyszerűen behelyezhető és eltávolítható csavaró mozdulattal, további rögzítőelemek nélkül. Kifejezetten a Kärcher Home & Garden nedves és száraz porszívókhoz (WD 1 Compact Battery, WD 1 Classic, WD 2 Plus, WD 2-18, WD 2, WD 3, WD 3-18, WD 3 Battery, KWD 1–3, MV 2 és MV 3) és a Kärcher permet-extrakciós tisztítókhoz (SE 4, SE 4001 és SE 4002) fejlesztették ki.