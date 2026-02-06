WD/SE Patronszűrő KFI 3310
A patronszűrő lehetővé teszi a durva szennyeződések és folyadékok porszívózását további szűrőcsere nélkül. Alkalmas olyan modellekhez, mint a Kärcher száraz-nedves porszívók WD 2 Plus, WD 3, KWD 1–KWD 3 és az SE 4001 és SE 4002.
A KFI 3310 patronos szűrő lehetővé teszi a nedves és száraz porszívózást anélkül, hogy meg kellene állni a szűrő cseréjéhez. A patronos szűrő egyszerűen behelyezhető és eltávolítható csavaró mozdulattal, további rögzítőelemek nélkül. Kifejezetten a Kärcher Home & Garden nedves és száraz porszívókhoz (WD 1 Compact Battery, WD 1 Classic, WD 2 Plus, WD 2-18, WD 2, WD 3, WD 3-18, WD 3 Battery, KWD 1–3, MV 2 és MV 3) és a Kärcher permet-extrakciós tisztítókhoz (SE 4, SE 4001 és SE 4002) fejlesztették ki.
Jellemzők és előnyök
Patronszűrő
- Nedves és száraz porszívók anélkül, hogy a szűrőt is cserélni kellene.
- Egyszerű szűrő felhelyezés és eltávolítás csavarással, további záróelemek nélkül.
Alkalmas a Kärcher WD 1 Compact Battery, WD 1 Classic, WD 2 Plus, WD 2-18, WD 2, WD 3, WD 3-18, WD 3 Battery, KWD 1–3, MV 2, MV 3 nedves-száraz porszívókhoz
Specifikációk
Műszaki adatok
|Mennyiség (Darab(ok))
|1
|Szín
|barna
|Súly (kg)
|0,3
|Csomagolási súly (kg)
|0,2
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|122 x 122 x 115
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
- Finom szennyeződés
- Durva szennyeződés
- Folyadékok