FR 30 lygių paviršių valymo antgalis

Iki 10 kartų didesnis valomas plotas, lyginant su įprasta aukšto slėgio srove. Plastikinis korpusas optimaliam manevringumui, dvigubas keraminis guolis ilgam darbo laikui, lanksti jungtis - ergonomiškas valdymas ir integruota stovėjimo padėtis. Valytuvo purkštukų rinkinys yra užsakomas atskirai.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Skersmuo (mm) 300
Pajungimo sriegis M 18
Svoris (su pakuote) (kg) 2,3
Priedai
FR 30 lygių paviršių valymo antgalis atsarginės dalys

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