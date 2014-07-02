FR 30 lygių paviršių valymo antgalis
Iki 10 kartų didesnis valomas plotas, lyginant su įprasta aukšto slėgio srove. Plastikinis korpusas optimaliam manevringumui, dvigubas keraminis guolis ilgam darbo laikui, lanksti jungtis - ergonomiškas valdymas ir integruota stovėjimo padėtis. Valytuvo purkštukų rinkinys yra užsakomas atskirai.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Skersmuo (mm)
|300
|Pajungimo sriegis
|M 18
|Svoris (su pakuote) (kg)
|2,3
Priedai
FR 30 lygių paviršių valymo antgalis atsarginės dalys
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