Nukalkinimo filtras
Greitas ir efektyvus Kärcher garų valytuvų nukalkinimas. Viskas, ką jums reikia padaryti, tai įdėti kasetę.
Paprasta ir veiksminga: kai jūsų įrenginio ekrane raudonai dega nukalkinimo kasetės simbolis, tiesiog išimkite esamą nukalkinimo kasetę ir įdėkite naują. Tada paspauskite atstatymo mygtuką – ir galite tęsti valymą garais kaip ir anksčiau.
Savybės ir privalumai
Prietaisas yra apsaugotas nuo kalkėjimo naudojant specialią technologiją.
- Garų valytuvo technologija užtikrina ilgalaikį jo veikimą.
Paprastas ir greitas kasetės pakeitimas
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Svoris (kg)
|0,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|56 x 56 x 163
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
- Kärcher garų valytuvų nukalkintojas