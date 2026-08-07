Nukalkinimo filtras

Greitas ir efektyvus Kärcher garų valytuvų nukalkinimas. Viskas, ką jums reikia padaryti, tai įdėti kasetę.

Paprasta ir veiksminga: kai jūsų įrenginio ekrane raudonai dega nukalkinimo kasetės simbolis, tiesiog išimkite esamą nukalkinimo kasetę ir įdėkite naują. Tada paspauskite atstatymo mygtuką – ir galite tęsti valymą garais kaip ir anksčiau.

Savybės ir privalumai
Prietaisas yra apsaugotas nuo kalkėjimo naudojant specialią technologiją.
  • Garų valytuvo technologija užtikrina ilgalaikį jo veikimą.
Paprastas ir greitas kasetės pakeitimas
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Svoris (kg) 0,1
Svoris (su pakuote) (kg) 0,2
Matmenys (I x P x A) (mm) 56 x 56 x 163
Pritaikymo sritys
  • Kärcher garų valytuvų nukalkintojas