Грязевая фреза DB 145 для К 4- К 5

Грязевая фреза с мощным роторным соплом для аппаратов высокого давления Kärcher классов К 4 - К 5. Для очистки поверхости от мха или атмосферных загрязнений.

Грязевая фреза для всех аппаратов высокого давления Kärcher классов К 4 - К 5 очищает поверхность даже от атмосферных загрязнений с помощью роторного сопла с вращающейся точечной струей. Это означает, что вы можете удалить въевшуюся грязь с поверхностей, покрытых мхом или атмосферными загрязнениями в кратчайшие сроки и вернуть поверхности блеск. Грязевая фреза обладает большой производительностью.

Особенности и преимущества
Вращающаяся струя
Легкая очистка благодаря высокому давлению
  • Эффективно удаляет стойкие загрязнения
Байонетное соединение
  • Удобство в применении.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Черный
Вес (кг) 0,165
Вес (с упаковкой) (кг) 0,221
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 450 x 41 x 41

Адаптер для присоединения пистолетов до 2010 года выпуска (типов М, 96, 97): Адаптер M (2.643-950.0).

Области применения
  • Мойка автомобилей
  • Даже трудновыводимая грязь удаляется легко
  • Каменные садовые ограды и каменные стены
  • Мох
