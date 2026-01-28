Lance de pulverizare DB 145 Middle
Freză de murdărie cu duză rotativă de presiune medie pentru aparatele Kärcher de curățare cu presiune din clasele K 4 și K 5. Pentru o murdărie deosebit de persistentă ca aceea de pe suprafețe acoperite de mușchi sau afectate de factorii de mediu.
Freza de murdărie pentru toate aparatele Kärcher de curățare cu presiune din clasele K 4 și K 5 îndepărtează murdăria atmosferică fără efort, cu ajutorul puternicei sale duze rotative medii cu jet punctiform rotativ. Acest lucru înseamnă că poți elimina în cel mai scurt timp murdăria persistentă, cum ar fi cea de pe suprafețe acoperite cu mușchi sau afectate de intemperii, redându-le strălucirea. Freza de murdărie oferă, de asemenea, o performanță mare de suprafață.
Caracteristici si beneficii
Jet punctiform rotativ
Curatare eficace cu presiune mare
- Curatare adecvata pentru murdarii rezistente
Performanță de curățare cu 100% mai mare comparativ cu jetul plat standard Kärcher.
Conexiune lance
- Foarte uşor de folosit
Specificații tehnice
Date tehnice
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|0,2
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,2
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|450 x 41 x 41
Pentru pistoale mai vechi până la anul de construcție 2010 (pistol M, 96, 97): seste nevoie de un adaptor M (2.643-950.0).
Masini compatibile
- K 5 Modular UM
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control Car & Home *EU
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Power Control Home
- K 5 Premium Power Control Black *EU
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 WCM
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
Domenii de intrebuintare
- Autovehicule
- Chiar și murdăria persistentă
- Grădină și ziduri de piatră
- Mușchi