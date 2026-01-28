Freza de murdărie pentru toate aparatele Kärcher de curățare cu presiune din clasele K 4 și K 5 îndepărtează murdăria atmosferică fără efort, cu ajutorul puternicei sale duze rotative medii cu jet punctiform rotativ. Acest lucru înseamnă că poți elimina în cel mai scurt timp murdăria persistentă, cum ar fi cea de pe suprafețe acoperite cu mușchi sau afectate de intemperii, redându-le strălucirea. Freza de murdărie oferă, de asemenea, o performanță mare de suprafață.