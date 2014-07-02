Переключаемая насадка для пола к хозяйственным пылесосам

Переключаемая насадка для влажной и сухой уборки с возможностью "парковки". Подходит для сбора и сухого и жидкостей, благодаря двум щеточным или резиновым полоскам. Удобное переключение режимов и превосходное скольжение. Также есть функция парковки во время перерывов в работе.

Переключаемая насадка для влажной и сухой уборки с возможностью "парковки". Подходит для сбора сухого мусора и жидкостей, благодаря двум щеточным или резиновым полоскам. Удобное переключение режимов и превосходное скольжение. Также есть функция парковки во время перерывов в работе. Подходит к хозяйственным пылесосам Karcher WD.

Особенности и преимущества
Оптимальное всасывание как сухого, так и влажного мусора благодаря съемным щеточной полоске и / или резиновой стяжке
Практичный ножной переключатель для смены режима уборки
Не требуется много усилий для уборки: хорошее скольжение благодаря боковым колесикам
Место для хранения напольной насадки на аппарате
Спецификации

Технические характеристики

Количество (шт.) 1
Стандартная номинальная ширина (мм) 35
Цвет Черный
Вес (кг) 0,329
Вес (с упаковкой) (кг) 0,461
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 260 x 70 x 124
Области применения
  • Достаточное время работы для уборки в большой квартире.
  • Террасы
  • Очистка дорожек
  • Уборка на входе в дом
  • Уборка в мастерской
  • Уборка в подвале
  • Гараж
  • Уборка в мастерской
  • Уборка при ремонте
  • Жидкости
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактные данные Керхер Центров

Онлайн магазин

Наши акции

Karcher know-how

 

СОБЛЮДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ И ЧЕСТНОСТЬ

Корпоративный кодекс Karcher

КОНТАКТЫ

Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Керхер Молдова