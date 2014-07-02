Adapter for hageslange

Med Kärcher adapter kan vaskebørster, vaskesvamper o.l. kobles direkte på hageslangen.

Egenskaper og fordeler
Hurtigkoblingssystem
  • Raskere tilkobling av alle Kärcher børster til hageslanger.
Regulerer og stopper vannet ved adapteren
  • Komfortabel håndtering av enheten.
Adapter til hageslange
  • Enkel å bruke.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Farge svart
Vekt (kg) 0,1
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,1
Mål (L x B x H) (mm) 112 x 39 x 39
