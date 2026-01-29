WB 130 rotating wash brush

Egenskaper og fordeler
Roterende børstehode
  • Skånsom, myk og effektiv rengjøring.
Bytte av børste med utløserknapp
  • Raskere og enklere bytte uten å komme i kontakt med skitten.
Gjennomsiktig lokk
  • Synlig teknologi gjør rengjøringsopplevelsen enda større.
Kompatibel med adapter til hageslange
Spesifikasjoner

Teknisk data

Farge svart
Vekt (kg) 0,4
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,5
Mål (L x B x H) (mm) 305 x 156 x 137

Hvis du har noen spørsmål om den forrige modellen; WB 120, vennligst kontakt en av våre servicepartnere eller Kärcherforhandlere.

Videoer

Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
Utgåtte produkter
Bruksområder
  • Kjøretøy
  • For rengjøring av motorsykkel og scooter.
  • Hage-, terrasse- og balkongmøbler
  • Vinterhager
  • Garasjeporter
  • Persienner/rullegardiner
  • Persienner og screens
  • Balkongkledning
  • Vinduskarmer
Tilbehør
Finn reservedeler

Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no 


Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.