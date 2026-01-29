Vaskebørste med bajonettkobling

For rengjøring av glatte flater på f.eks. biler og båter

Egenskaper og fordeler
Ekstra myke buster
  • Gjør det mulig å rengjøre sensitive områder
Spesifikasjoner

Teknisk data

Farge svart
Vekt (kg) 0,2
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,2
Mål (L x B x H) (mm) 333 x 82 x 164
Bruksområder
  • Kjøretøy
  • Hage-, terrasse- og balkongmøbler
