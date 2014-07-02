Dysekobling

For anslutning av høytrykksdyser og utstyr direkte til pistolventilen ( med dyseunion) 1 x M22 x 1.5/ 1 x M18 x 1.5

Dysekobling/skrukobling for tilkobling av høytrykksdyser og tilbehør til høytrykkspistolen (med dysekobling). Koblinger: 1x M 22 x 1,5 og 1x M 18 x 1,5.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Tilslutningsgjenger M22 x 1,5
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,1