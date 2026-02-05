G 180 Q Høytrykkspistol
Høytrykkspistol med Quick Connect hurtigkobling, svært god ergonomi og komfort ved høytrykksrengjøring. Passer til alle K2-K7 høytrykkspylere med Quick Connect hurtigkobling.
G 180 Q høytrykkspistol har Quick Connect hurtigkobling. Den er 13 cm lengre enn forgjengeren og enda mer komfortabel og ergonomisk. Dersom du ikke har en Full Control maskin eller en Full Control Plus maskin anbefaler vi denne pistolen for alle K2 - K7 høytrykkspylere med Quick Connect hurtigkobling.
Egenskaper og fordeler
Quick Connect hurtigkobling
- Quick Connect system for rask og enkel tilkobling av høytrykkspistol og høytrykksslange.
Bajonettkobling
- Kan kobles til alt Kärcher tilbehør.
Sikkerhetslås (barnesikring)
- Høytrykkspistolen er låst.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Farge
|svart
|Vekt (kg)
|0,4
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,5
|Mål (L x B x H) (mm)
|551 x 43 x 188