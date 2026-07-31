Slangetrommelsett for HDS - Kompaktklasse, 20 m
Slangeopprullersett for montering på maskinen. For sikker og plassbesparende oppbevaring av høytrykksslanger (med tilkoblingsslange for maskinens høytrykksuttak). Roterbar under trykk med tilkobling for hannkobling.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Lengde (m)
|20
|Farge
|svart
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|3,4
Scope of supply
- Slangetrommel
- Tilkoblingsslange
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