Slangetrommelsett for HDS - Kompaktklasse, 20 m

Slangeopprullersett for montering på maskinen. For sikker og plassbesparende oppbevaring av høytrykksslanger (med tilkoblingsslange for maskinens høytrykksuttak). Roterbar under trykk med tilkobling for hannkobling.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Lengde (m) 20
Farge svart
Vekt inkludert emballasje (kg) 3,4

Scope of supply

  • Slangetrommel
  • Tilkoblingsslange
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