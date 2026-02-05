H 10 Q WĄŻ QC DO URZĄDZEŃ Z BĘBNEM

Do szybkiego i wygodnego czyszczenia: Wysokociśnieniowy wąż zamienny o długości 10 metrów może z łatwością zostać podłączony do urządzeń wysokociśnieniowych w klasach K 4 do K 7, z bębnem na wąż oraz systemem Quick Connect produkowanymi od 2009 roku. Wysokociśnieniowy wąż posiada długość 10 metrów i może być użytkowany w temperaturze do 60°C, jak również ciśnieniu do 180 barów.

Cechy i zalety
Zamiennik węża wysokociśnieniowego 10 m
  • Duża swoboda ruchu.
Adapter Quick Connect
  • Umożliwia łatwe podłączanie węża wysokociśnieniowego do pistoletu i do urządzenia oraz odłączanie poprzez proste naciśnięcie przycisku na pistolecie.
System Quick Connect
  • Łatwe czyszczenie
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor czarny
Waga (kg) 0,9
Waga z opakowaniem (kg) 1,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 245 x 264 x 65
