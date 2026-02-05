Do szybkiego i wygodnego czyszczenia: Wysokociśnieniowy wąż zamienny o długości 10 metrów może z łatwością zostać podłączony do urządzeń wysokociśnieniowych w klasach K 4 do K 7, z bębnem na wąż oraz systemem Quick Connect produkowanymi od 2009 roku. Wysokociśnieniowy wąż posiada długość 10 metrów i może być użytkowany w temperaturze do 60°C, jak również ciśnieniu do 180 barów.