Płaski filtr falisty – do pracy na sucho

Płaski filtr falisty z zieloną etykietą "Dry". Wykonany z włókien celulozowych. Odpowiedni do odkurzania drobnego pyłu klasy L i M oraz zgrubnych zanieczyszczeń.

Płaski filtr falisty wykonany z włókien celulozowych ma imponujący stopień separacji pyłu: 99,9%, certyfikowany dla pyłów klasy L i M. Jest idealny do bezpiecznego odkurzania suchego drobnego pyłu i zgrubnych zanieczyszczeń. Nadaje się do wszystkich modeli jednosilnikowych NT Tact i Ap. Ten model ma zieloną etykietę "Dry", aby uniknąć pomyłek z innymi filtrami. Jeśli ciecz zostanie zassana filtr musi zostać wysuszony, aby utrzymać moc ssania przy kolejnym zadaniu.

Cechy i zalety
Wykonany z włókien celulozowych (PES)
  • Bardzo opłacalny w utrzymaniu.
Specyfikacja

Dane techniczne

Ilość (szt.) 1
Klasa pyłu L / M
Kolor Biała
Waga (kg) 0,2
Waga z opakowaniem (kg) 0,2
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 140 x 57 x 240

Wideo

Zastosowania
  • Do odkurzania drobnego pyłu i zgrubych zanieczyszczeń (kod kolor: zielony)
  • Certyfikowana klasa filtracji M i L