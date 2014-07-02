Płaski filtr falisty – do pracy na sucho
Płaski filtr falisty z zieloną etykietą "Dry". Wykonany z włókien celulozowych. Odpowiedni do odkurzania drobnego pyłu klasy L i M oraz zgrubnych zanieczyszczeń.
Płaski filtr falisty wykonany z włókien celulozowych ma imponujący stopień separacji pyłu: 99,9%, certyfikowany dla pyłów klasy L i M. Jest idealny do bezpiecznego odkurzania suchego drobnego pyłu i zgrubnych zanieczyszczeń. Nadaje się do wszystkich modeli jednosilnikowych NT Tact i Ap. Ten model ma zieloną etykietę "Dry", aby uniknąć pomyłek z innymi filtrami. Jeśli ciecz zostanie zassana filtr musi zostać wysuszony, aby utrzymać moc ssania przy kolejnym zadaniu.
Cechy i zalety
Wykonany z włókien celulozowych (PES)
- Bardzo opłacalny w utrzymaniu.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Ilość (szt.)
|1
|Klasa pyłu
|L / M
|Kolor
|Biała
|Waga (kg)
|0,2
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,2
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|140 x 57 x 240
Wideo
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
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Zastosowania
- Do odkurzania drobnego pyłu i zgrubych zanieczyszczeń (kod kolor: zielony)
- Certyfikowana klasa filtracji M i L