Płaski filtr falisty wykonany z włókien celulozowych ma imponujący stopień separacji pyłu: 99,9%, certyfikowany dla pyłów klasy L i M. Jest idealny do bezpiecznego odkurzania suchego drobnego pyłu i zgrubnych zanieczyszczeń. Nadaje się do wszystkich modeli jednosilnikowych NT Tact i Ap. Ten model ma zieloną etykietę "Dry", aby uniknąć pomyłek z innymi filtrami. Jeśli ciecz zostanie zassana filtr musi zostać wysuszony, aby utrzymać moc ssania przy kolejnym zadaniu.