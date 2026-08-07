Wąż tekstylny - zestaw

Elastyczny płaski waz z opaską zaciskową ze stali nierdzewnej (30-40 mm). Idealny do wypompowywania dużej ilości wody. Maks. ciśnienie robocze: 5 bar.

Zestaw składa się elastycznego, płaskiego węża 1 1/4" i opaski zaciskowej wykonanej ze stali nierdzewnej. Wąż szczególnie polecany do zastosowania wraz z pompami zanurzeniowymi do wody czystej lub brudnej i wypompowywania dużych ilości wody. Wąż ma długość 10 m i może zostać zwinięty na płasko dzięki czemu zajmuje niewiele miejsca.

Cechy i zalety
Wąż tekstylny - zestaw: Elastyczny, płaski wąż
Elastyczny, płaski wąż
Kompaktowy, zajmujący niewiele miejsca.
Wąż tekstylny - zestaw: Wąż drenażowy o średnicy 1 1/4"
Wąż drenażowy o średnicy 1 1/4"
Duża średnica dla lepszego przepływu.
Wąż tekstylny - zestaw: Opaska zaciskowa z motylkiem wykonana ze stali nierdzewnej
Opaska zaciskowa z motylkiem wykonana ze stali nierdzewnej
Podłączanie bez użycia narzędzi.
Specyfikacja

Dane techniczne

Średnica 1 1/4″
Długość węża (m) 10
Ciśnienie rozrywające (bar) maks. 5
Kolor antracyt
Waga (kg) 1,2
Waga z opakowaniem (kg) 1,3
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 260 x 260 x 55
Zastosowania
  • Opróżnianie oczek wodnych
  • Wypompowywanie wody z zalanych pomieszczeń
  • Do opróżniania wykopów o powierzchni do 100 m³
  • Wypompowywanie wody z piwnic
  • Wypompowywanie wody z basenów
  • Wypompowywanie wody z rur drenażowych