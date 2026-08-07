Wąż tekstylny - zestaw
Elastyczny płaski waz z opaską zaciskową ze stali nierdzewnej (30-40 mm). Idealny do wypompowywania dużej ilości wody. Maks. ciśnienie robocze: 5 bar.
Zestaw składa się elastycznego, płaskiego węża 1 1/4" i opaski zaciskowej wykonanej ze stali nierdzewnej. Wąż szczególnie polecany do zastosowania wraz z pompami zanurzeniowymi do wody czystej lub brudnej i wypompowywania dużych ilości wody. Wąż ma długość 10 m i może zostać zwinięty na płasko dzięki czemu zajmuje niewiele miejsca.
Cechy i zalety
Elastyczny, płaski wążKompaktowy, zajmujący niewiele miejsca.
Wąż drenażowy o średnicy 1 1/4"Duża średnica dla lepszego przepływu.
Opaska zaciskowa z motylkiem wykonana ze stali nierdzewnejPodłączanie bez użycia narzędzi.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Średnica
|1 1/4″
|Długość węża (m)
|10
|Ciśnienie rozrywające (bar)
|maks. 5
|Kolor
|antracyt
|Waga (kg)
|1,2
|Waga z opakowaniem (kg)
|1,3
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|260 x 260 x 55
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
- Opróżnianie oczek wodnych
- Wypompowywanie wody z zalanych pomieszczeń
- Do opróżniania wykopów o powierzchni do 100 m³
- Wypompowywanie wody z piwnic
- Wypompowywanie wody z basenów
- Wypompowywanie wody z rur drenażowych