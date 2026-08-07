Zestaw składa się elastycznego, płaskiego węża 1 1/4" i opaski zaciskowej wykonanej ze stali nierdzewnej. Wąż szczególnie polecany do zastosowania wraz z pompami zanurzeniowymi do wody czystej lub brudnej i wypompowywania dużych ilości wody. Wąż ma długość 10 m i może zostać zwinięty na płasko dzięki czemu zajmuje niewiele miejsca.