Mop Premium z mikrofibry, Safe kieszeniowy, niebieski, z oznakowaniem ekologicznym UE 40 cm

Ścierny mop z mikrofibry w klasycznej wersji kieszeniowej z włóknami poliamidowymi i polipropylenowym włosiem jest idealny do głębokiego czyszczenia lub usuwania uporczywych zanieczyszczeń.

Ten 40 cm niebieski mop Premium z mikrofibry, Safe, z oznakowaniem ekologicznym UE, w klasycznej wersji kieszeniowej szczególnie dobrze nadaje się do uniwersalnych zastosowań. Mop nie zawiera warstwy chłonnej, dlatego zaleca się czyszczenie z użyciem wiadra lub metody natryskowej. Dzięki delikatnym mikrowłóknom oraz paskowi ściernemu złożonemu z włókien poliamidowych i wytrzymałego włosia polipropylenowego może skutecznie usuwać nawet uporczywe zabrudzenia, a materiały te mają również dobrze wyważone, bezwysiłkowe właściwości ślizgowe. Ponadto nakładka na mopa ma wszyte narożniki i łącznie cztery pętle w kolorach niebieskim, czerwonym, żółtym i zielonym. Dzięki systemowi oznaczenia kolorami mop można przeznaczyć do określonego obszaru, który wymaga czyszczenia, co skutecznie zapobiega zanieczyszczeniom krzyżowym. Wszelkie pętelki, które nie są wymagane, można po prostu odciąć. Mop z mikrofibry nadaje się do użytku z wózkiem z podwójnym wiadrem, wózkiem z pojedynczym wiadrem i prasą oraz do metody natryskowej.

Specyfikacja

Dane techniczne

Do tkanin Trwałe tkaniny
Szerokość robocza (cm) 40
Dysza do tkanin Kieszenie
Materiał 50% PP / 40% PET / 10% PA
Tkaniny mikrofibra
Temperatura czyszczenia (°C) maks. 90
Zalecenie dotyczące prania (°C) 60
Ilość (szt.) 1
Waga produktu/Waga m² (kg) 0,1
Waga z opakowaniem (kg) 0,1
Wymiary (dł. x szer.) (mm) 400 / 140
Wymiary, opakowanie (mm) 400 x 140 x 15
Mop Premium z mikrofibry, Safe kieszeniowy, niebieski, z oznakowaniem ekologicznym UE 40 cm
Zastosowania
  • Posadzka – czyszczenie na mokro
  • Posadzki pomieszczeń sanitarnych – czyszczenie na mokro
Środki czyszczące