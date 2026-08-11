Ten 40 cm niebieski mop Premium z mikrofibry, Safe, z oznakowaniem ekologicznym UE, w klasycznej wersji kieszeniowej szczególnie dobrze nadaje się do uniwersalnych zastosowań. Mop nie zawiera warstwy chłonnej, dlatego zaleca się czyszczenie z użyciem wiadra lub metody natryskowej. Dzięki delikatnym mikrowłóknom oraz paskowi ściernemu złożonemu z włókien poliamidowych i wytrzymałego włosia polipropylenowego może skutecznie usuwać nawet uporczywe zabrudzenia, a materiały te mają również dobrze wyważone, bezwysiłkowe właściwości ślizgowe. Ponadto nakładka na mopa ma wszyte narożniki i łącznie cztery pętle w kolorach niebieskim, czerwonym, żółtym i zielonym. Dzięki systemowi oznaczenia kolorami mop można przeznaczyć do określonego obszaru, który wymaga czyszczenia, co skutecznie zapobiega zanieczyszczeniom krzyżowym. Wszelkie pętelki, które nie są wymagane, można po prostu odciąć. Mop z mikrofibry nadaje się do użytku z wózkiem z podwójnym wiadrem, wózkiem z pojedynczym wiadrem i prasą oraz do metody natryskowej.