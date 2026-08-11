Mop Premium z mikrofibry, Safe kieszeniowy, niebieski, z oznakowaniem ekologicznym UE 40 cm
Ścierny mop z mikrofibry w klasycznej wersji kieszeniowej z włóknami poliamidowymi i polipropylenowym włosiem jest idealny do głębokiego czyszczenia lub usuwania uporczywych zanieczyszczeń.
Ten 40 cm niebieski mop Premium z mikrofibry, Safe, z oznakowaniem ekologicznym UE, w klasycznej wersji kieszeniowej szczególnie dobrze nadaje się do uniwersalnych zastosowań. Mop nie zawiera warstwy chłonnej, dlatego zaleca się czyszczenie z użyciem wiadra lub metody natryskowej. Dzięki delikatnym mikrowłóknom oraz paskowi ściernemu złożonemu z włókien poliamidowych i wytrzymałego włosia polipropylenowego może skutecznie usuwać nawet uporczywe zabrudzenia, a materiały te mają również dobrze wyważone, bezwysiłkowe właściwości ślizgowe. Ponadto nakładka na mopa ma wszyte narożniki i łącznie cztery pętle w kolorach niebieskim, czerwonym, żółtym i zielonym. Dzięki systemowi oznaczenia kolorami mop można przeznaczyć do określonego obszaru, który wymaga czyszczenia, co skutecznie zapobiega zanieczyszczeniom krzyżowym. Wszelkie pętelki, które nie są wymagane, można po prostu odciąć. Mop z mikrofibry nadaje się do użytku z wózkiem z podwójnym wiadrem, wózkiem z pojedynczym wiadrem i prasą oraz do metody natryskowej.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Do tkanin
|Trwałe tkaniny
|Szerokość robocza (cm)
|40
|Dysza do tkanin
|Kieszenie
|Materiał
|50% PP / 40% PET / 10% PA
|Tkaniny
|mikrofibra
|Temperatura czyszczenia (°C)
|maks. 90
|Zalecenie dotyczące prania (°C)
|60
|Ilość (szt.)
|1
|Waga produktu/Waga m² (kg)
|0,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,1
|Wymiary (dł. x szer.) (mm)
|400 / 140
|Wymiary, opakowanie (mm)
|400 x 140 x 15
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Zastosowania
- Posadzka – czyszczenie na mokro
- Posadzki pomieszczeń sanitarnych – czyszczenie na mokro